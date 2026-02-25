Acusan a Brian Sarmiento de abandonar a su hija de 10 años: "He llegado a dormirme sin comer para comprarle pañales a mi hija"

La exposición televisiva de Brian Sarmiento reabrió una historia que, según su ex pareja, lleva más de una década marcada por ausencias. Tessie Poza habló en el streaming de Bondi y relató en primera persona el vínculo -o la falta de él- entre el ex futbolista y Frida, la hija de ambos. "Sí, obvio", respondió cuando le preguntaron si estaba nerviosa por contar su versión. Y explicó qué es lo que más le impacta de la situación: "Choca mucho la poca importancia que le dan en verdad al abandono de un hijo en sí, socialmente, es como, ah, OK, no pasa nada. Eso choca bastante".

Consultada directamente sobre si Sarmiento mantiene contacto con la nena, fue categórica: "La última vez que lo vimos fue cuando estuvimos de visita hace dos años en Argentina. Estuvimos una semana que compartimos juntos, después él se ofendió, no lo vimos más". Y agregó que el último intento de comunicación fue virtual: "Mi hija cumplió años y él le escribió por Instagram: 'Feliz cumpleaños, ¿cuándo podemos hablar?'. La nena le agradeció el saludo, pero no quiso hablar por teléfono con él".

Frida tiene 10 años y Tessie reconstruyó el inicio de la historia. Se conocieron cuando él ya tenía dos hijas viviendo en España y, según contó, ejercía la paternidad con normalidad. "Estaba todos los días por teléfono, económicamente lo que le correspondía, inclusive más. O sea, no parecía lo que fue después", contó. El quiebre llegó cuando ella quedó embarazada. Vivían en Perú y, a los tres meses de gestación, él le planteó que regresara a Argentina.

De hecho, la joven relató: "A los tres meses de embarazo me dijo que lo mejor era que me devuelva a la Argentina". Desde entonces, asegura que no volvieron a verse hasta el primer año de vida de la niña, cuando él reapareció con un pedido que la sorprendió: "Al año de Frida, él me pidió un ADN". Según su relato, durante el embarazo inició acciones legales para garantizar una cuota alimentaria: "Había conseguido en el 2015 una cuota de cinco mil pesos para la nena".

Y añadió: "La pagó cuatro o cinco meses. Después volvió a desaparecer. Cuando la nena nace, él me bloquea directamente". Poza sostuvo que durante nueve años intentó regularizar la situación por vía judicial. "Firmamos como tres acuerdos y los tres los incumplió", explicó. Incluso detalló un episodio en el que el exjugador no pudo salir del país: "Llegó al punto de ir a tomarse un vuelo porque lo habían contratado en Bolivia y le dijeron que no podía salir porque estaba inscrito en el registro de deudores alimentarios". Actualmente, explicó que la causa estaba radicada en La Plata, pero el juez se declaró incompetente por los cambios de domicilio.

En ese sentido, aclaró: "Desde ahí nunca más nada. Pero entiendo que mi abogado ahora va a empezar de nuevo". Ante la consulta sobre si podrían reclamar parte de los ingresos que percibe en televisión, respondió: "Tengo entendido que sí, que es por donde vamos a ir ahora". El momento más crudo de la entrevista llegó cuando habló de los años más difíciles. "Yo me he ido a dormir sin comer, porque la pregunta era: ¿le compro a la nena la bolsa de pañales o me compro algo en el almacén para comer?". Y agregó: "He llegado a ese punto cuando la nena era muy bebé".

Sobre la situación actual, marcó una diferencia: "Hoy en día, gracias a Dios, estamos muy bien. Sé que de principio a fin de mes tengo para darle de comer a la nena". Pese al conflicto, Tessie afirmó que nunca habló mal del padre frente a Frida. "Yo ya lo viví lo que es que un padre te hable mal del otro, entonces no lo voy a hacer nunca". Incluso contó que la niña, cuando lo vio en televisión, reaccionó con inocencia: "Él tiene mi energía", le dijo.

Sin embargo, también explicó por qué actualmente la nena no quiere hablar con él: "La última conversación que tuvieron, ella me explicó que Brian le dijo 'no la escuches a tu mamá, ella te miente'. Y Frida no soporta que nadie le diga algo así de la mamá". Consultada sobre si facilitaría una revinculación en el futuro, fue clara: "Hasta el día de hoy siempre he estado abierta a eso. Ahora la nena es la que no quiere".

Poza también recordó un momento televisivo que la lastimó especialmente: "En un programa él dijo que tenía solamente dos hijas. Eso me hizo muy mal". Sobre la exposición actual del ex futbolista, reflexionó: "Antes sufría un montón, era re duro. Hoy ya no tanto. Lo único que me pasa es que digo: ya está más que claro que tiene trabajo. No es que no podés, es que no querés. Eso sí molesta".

Brian Sarmiento

Pese a todo, asegura haber logrado el perdón: "No solo lo pude perdonar a Brian, también al padre mío que no estuvo". Y cerró con una definición que mezcla dolor y resignación: "Es feo, es feo ver que un padre rechace a su hija. Pero siempre voy a cuidarlo a Brian delante de ella, porque de esa manera es como la puedo cuidar a ella".