Bullrich les soltó la mano: liberaron al camarógrafo golpeado en el Congreso y le iniciaron un sumario al policía agresor

Luego de la liberación del camarógrafo de A24 Facundo Tedeschini, detenido y agredido en el marco de una represión policial frente al Congreso Nacional contra activistas ambientalistas de Greenpeace que ingresaron al predio contra las modificaciones en la Ley de Glaciares, la ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional Patricia Bullrich reveló que se le inició un sumario al efectivo que agredió al trabajador de prensa en vivo y en directo, y si bien intentó justificar el accionar policial, los movileros presentes le remarcaron que la víctima no había hecho nada malo.

Tras revelar que había hablado ella misma con el Secretario de Seguridad de la Nación y el Jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), la ex montonera aseguró que Tedeschini intentó entrar "para filmar" a los detenidos de Greenpeace. Enseguida los compañeros del detenido le remarcaron que se encontraba "en la vereda trabajando", lo que interrumpió el relato de Bullrich.

Fue entonces que reveló que se abrió "un sumario porque el jefe de Policía ha evaluado que su conducta ha sido reprochable", aunque aún la decisión "está en análisis". "Si se abre un sumario a un miembro de la Policía Federal es porque el accionar no ha sido el que debe realizar. Si hubiera sido un accionar correcto en el marco de lo que consideramos que es el deber de la Policía, no se le hubiera abierto un sumario", explicó.

Al mismo tiempo, Bullrich aclaró que ya no es más ministra de Seguridad y que se comunicó con su sucesora Alejandra Monteoliva para charlar de la situación. Los trabajadores de prensa presentes le preguntaron si habían apartado de la fuerza al efectivo agresor. "Eso no lo sé todavía. Yo no puedo evaluar una tarea que está haciendo hoy la Policía ", justificó.

El Gobierno Nacional de avanzar con una modificatoria de la Ley de Glaciares

La senadora volvió a ser repudiada cuando intentó repetir que la detención había sido porque Tedeschini había intentado ingresar al lugar donde estaban los detenidos. "Déjenme hablar. Quiso tomar fotografías de las personas que estaban detenidas y ya tiene un sumario. Ustedes no entienden, un sumario es una conducta que se evalúa que no está dentro de la conducta normal de un policía ", precisó ante los medios presentes.

"Avísenle a mi familia que estoy bien"

Tedeschini brindó testimonio ante la señal en la que se desempeña desde el Hospital Ramos Mejía, donde lo atendían por sus heridas en el brazo, la pierna, el rostro y la muñeca, donde los precintos que utilizaron como esposas le hicieron un fuerte daño. En el lugar se enteró que no estaba detenido, aunque así había ingresado acompañado por efectivos policiales.

Fue el conductor Antonio Laje quien le aclaró su situación judicial. "Seguramente no sabés pero te lo cuento. La Policía llama al Juzgado, le dice que vos agrediste a un policía y qué es lo que hacían. Ahí el Juzgado ve las imágenes y decide la liberación", explicó el periodista.

Tras eso, el camarógrafo relató que donde se encontraba trabajando no ejercía ninguna obstrucción. "Yo estaba al lado de la reja del estacionamiento. Nosotros trabajamos con cables. Yo lo tenía al lado de la cámara y en un momento la Policía empieza a avanzar, el cable me queda abajo. Yo no podía retroceder y tiraba la cámara o retrocedía. Y yo nunca voy a dejar la cámara ", afirmó.

El camarógrafo Facundo Tedeschini cuando era trasladado al hospital Ramos Mejía tras ser detenido.

Fue entonces que empezaron los empujones policiales. "Yo le ponía un freno a la Policía porque fue muy violento cómo nos hacían retroceder. En un momento me tiraron, trato de caer con el codo para que la cámara no impacte contra el piso. Inclusive sigo dando planos desde el piso . Hasta que en un momento me sacaron la cámara, me agarraron entre 5, 6, 7 y me llevaron para adentro", detalló.

Cerca del final del relato acerca de cómo lo golpearon, lo patearon en el piso y le tiraron gas pimienta, Facundo Tedeschini debía irse a que le hagan unas placas. "Avísenle a mi familia que estoy bien", pidió. El camarógrafo ya salió del hospital de donde le dieron en alta y hasta ahora permanece fuera de peligro.