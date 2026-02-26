Hotel, deudas y una casa que se esfumó: el drama de María Fernanda Callejón tras el conflicto con Ricky Diotto

El conflicto judicial y mediático entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto sumó un giro inesperado. La casa que durante años fue escenario de fotos familiares y luego epicentro de disputas terminó vendida. Pero el cierre no trajo alivio económico, sino un saldo en cero. La información se conoció en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV. Allí, Karina Iavícoli dio detalles del presente de la actriz. "Lo lamentable es que no les quedó dinero para ninguno de los dos para poder comprarse algo", aseguró la panelista.

La propiedad, que había sido durante meses el trofeo en disputa, terminó absorbida por deudas acumuladas: expensas, cuotas y compromisos que habían convertido el inmueble en una carga difícil de sostener. La casa no era solo una propiedad. Era el lugar donde habían construido su familia, el escenario de una historia de amor que durante años fue celebrada públicamente. Por eso, cuando la separación derivó en denuncias cruzadas y desacuerdos económicos, el inmueble quedó en el centro de la tormenta. Finalmente se vendió y estaría en proceso de escrituración.

Pero lejos de representar un nuevo comienzo financiero, el dinero habría sido destinado casi en su totalidad a cancelar deudas. El dato que más impactó en el panel fue otro vinculado directamente a la actualidad de la actriz. "Fernanda estaría viviendo en un hotel hace dos meses junto con su hijita, buscando un lugar para vivir", expresó Iavícoli. La panelista evitó mencionar el nombre del establecimiento, aunque deslizó que sería un hotel conocido en el ambiente artístico, frecuentado por celebridades. Desde el programa contextualizaron la situación como algo transitorio. "Mientras se encuentra", acotó Ángel de Brito.

De esta manera, el conductor buscó explicar que no se trataría de un escenario definitivo, sino de un momento de reorganización. En el estudio también se encargaron de aclarar que no hay nada deshonroso en vivir en un hotel. "No porque sea deshonroso vivir en un hotel", remarcaron. Sin embargo, la imagen contrasta con la estabilidad patrimonial y familiar que la pareja exhibía años atrás. El panel sumó otros datos: la camioneta habría quedado en manos de la actriz y existirían versiones sobre dificultades con algunas cuotas, aunque sin mayores precisiones. El clima en el estudio osciló entre la sorpresa y la reflexión

Ricky Diotto y María Fernanda Callejón, enfrentados

Insluco, Iavícoli se preguntó al aire: "Esa historia de amor tan hermosa... ¿cómo llegaron a este punto?". Desde el entorno de Diotto, en distintas oportunidades, habían manifestado que su prioridad era garantizarle un techo a su hija. Las diferencias en la administración y manejo de los bienes, según trascendió en estos meses, fueron uno de los principales obstáculos para cerrar acuerdos más rápidos. Hoy, con la casa vendida y las deudas saldadas, el desafío es otro: empezar de nuevo. Callejón atraviesa una etapa de reorganización personal y económica mientras busca un departamento donde instalarse definitivamente con su hija Giovanna.