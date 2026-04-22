¿Plata le gana a salud? Andrea Del Boca negocia millones para volver a Gran Hermano pese a que su médico no la autoriza

La posible vuelta de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano volvió a instalar su nombre en el centro de la escena, pero no solo por lo que podría aportar al juego, sino también por las condiciones que habría puesto sobre la mesa.

Luego de su sorpresiva salida del reality, producto de un accidente doméstico dentro de la casa, la actriz quedó en boca de todos. El episodio obligó a la producción a priorizar su salud y definir su salida inmediata, generando incertidumbre entre los fanáticos sobre si podría regresar o no.

Andrea Del Boca quiere volver a la casa de GH pero el medico no la autorizó

Sin embargo, con el correr de los días, comenzó a tomar fuerza la versión de un posible reingreso, algo habitual en este tipo de formatos. Pero lejos de tratarse de un simple "sí" o "no", la negociación estaría atravesada por un fuerte condicionamiento económico. De acuerdo a lo que reveló Yanina Latorre, la actriz habría sido tajante al momento de plantear sus requisitos: "Ella quiere entrar esta noche misma, pero no puede todavía. El médico no se lo permite". Así, se terminó el misterio.

No es algo que le impida vivir, pero de repente, de la nada, tiene episodios en los que la presión le llega a 20", explicó sobre el motivo por el cual el médico no autoriza su regreso al reality más visto de Telefe.

Andrea Del Boca pidió un sueldo de 3 millones por día para volver a la casa

El tema de salud quedó en segundo plano cuando Latorre reveló el acuerdo que Del Boca habría firmado con el canal de las tres pelotas: "Ella está ganando en este momento por día, 575 mil pesos redondos", comenzó. "Adentro de la casa ganaba por día un palo y medio. 45 millones por mes", agregó. Por razones obvias, el monto disminuyó estando fuera de competencia, aunque para Telefe el costo sigue siendo alto para tenerla sin actividad.

Según Yanina, tanto Andrea como su abogado se dieron cuenta de la necesidad del programa de tenerla nuevamente en pantalla, dado todo lo que sigue generando su nombre incluso estando aislada en su casa. Por eso, habría pedido un aumento para regresar a Gran Hermano. La actriz habría solicitado 3 millones de pesos por día : "Yo creo que en dos arreglan", opinó Latorre.

😱 TE CONTAMOS LA GRAN VUELTA DE ANDREA DEL BOCA A LA CASA DE GH#SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/5sG5hcupXb — América TV (@AmericaTV) April 21, 2026

El monto no pasó desapercibido y rápidamente generó ruido en el ambiente televisivo, ya que se trata de una cifra poco habitual incluso para figuras de peso dentro del reality. La cifra, considerada elevada, abre interrogantes sobre si la producción estará dispuesta a aceptar esas condiciones para concretar su regreso. En ese contexto, la eventual vuelta de Andrea Del Boca no solo podría modificar la dinámica del juego, sino también convertirse en uno de los momentos más comentados de la temporada. Entre el accidente que precipitó su salida y esta millonaria negociación, su nombre sigue siendo uno de los más fuertes fuera y potencialmente dentro de la casa.