La hija no reconocida de Eduardo Carrera rompió el silencio y expuso un doloroso abandono

29 Abril de 2026 11:34
En esta edición de Gran Hermano, las historias de vida forman parte del juego y, muchas veces, terminan perjudicando a los participantes. En ese contexto, salió a hablar la hija de Eduardo Carrera, fruto de su relación con Romina Orthusteguy, a quien conoció en la edición 2003, de la que ambos formaron parte.
El afuera está teniendo un peso significativo en la Generación Dorada. Brian Sarmiento fue eliminado con un alto porcentaje de votos negativos luego de que, fuera de la casa, sus exparejas hablaran sobre sus ausencias como padre, tanto en lo físico como en lo económico. Y los fanáticos del reality lo castigaron con su voto.
Algo parecido sucede con Eduardo. Orthusteguy y el participante tuvieron un romance que continuó fuera de la casa y, según contó ella, fue un calvario. Entrevistada por Matías Bagnato en Después de todo, relató todo lo que atravesó. Entre otras cosas, cómo eran las peleas que mantenían.
"Abría la puerta, me agarraba y me sacaba de la casa. Me iba a hoteles familiares, me quedaba y calculaba a que él se calme para volver. No se lo contaba a nadie. Si me abría, estaba todo bien, sino me volvía a ir", explicó sobre las situaciones de violencia de género que, en ese momento, decidió ocultar.
Juntos, y en medio de ese contexto, tuvieron una hija: Mía. Sin embargo, según relató Romina, él la desconoció. Incluso hoy, en la actual edición de GH, sólo habla del hijo que tuvo después con otra pareja, a quien en cada gala le envía saludos.
Del otro lado está la joven de 21 años, a quien vio apenas dos veces cuando era bebé. "Cuando le conté que estaba embarazada me dijo: 'Esto me caga la carrera'", sumó Romina. Luego de eso, Mía también habló de sus sentimientos.
Sobre crecer sin la presencia de su padre, contó: "Recuerdo desde muy chica, cuando iba al jardín, ver a mis compañeritos con madre y padre. Yo al principio no entendía por qué tenía sólo uno. Y después, a los 4 o 5 años, haberle preguntado a ella el nombre de él, nada más para saber".
Consultada sobre si le preguntó más adelante a su madre, respondió: "Le habré preguntado a mis 15. Ella siempre me dijo que cualquier cosa que yo quisiera saber, que le pregunte o, si lo quería conocer, que ella me iba a acompañar. Pero la verdad es que nunca me interesó".
Matías le preguntó cómo se refiere a Eduardo y Mía no dudó: "Progenitor". Luego habló del momento en que supo que iba a ingresar a Gran Hermano. "Me enteré que tengo un hermano... y conocí todo de él ahora, en la tele".
"Apenas lo vi entrar me impactó. Me quedé en shock y después me agarró mucha bronca, y luego mucho dolor de que había entrado a la casa. Que se exponga como si una parte de él no existiera. La falta de interés", siguió la joven sobre ese instante en el que lo vio ingresar al reality.
Y remarcó: "Esa falta de interés. El no nombrarme para nada. Hacer como si yo no existiera. Lo único positivo que rescato, aunque la estoy pasando tan mal, fue enterarme de que tengo un hermano", dijo y confesó que quiere conocer al otro hijo de Eduardo: "Me gustaría conocerlo. A él no quiero conocerlo... al menos hoy, después no sé. A mí me afectó verlo y que no me nombre".