La hija no reconocida de Eduardo Carrera rompió el silencio y expuso un doloroso abandono

En esta edición de Gran Hermano, las historias de vida forman parte del juego y, muchas veces, terminan perjudicando a los participantes. En ese contexto, salió a hablar la hija de Eduardo Carrera, fruto de su relación con Romina Orthusteguy, a quien conoció en la edición 2003, de la que ambos formaron parte.

El afuera está teniendo un peso significativo en la Generación Dorada. Brian Sarmiento fue eliminado con un alto porcentaje de votos negativos luego de que, fuera de la casa, sus exparejas hablaran sobre sus ausencias como padre, tanto en lo físico como en lo económico. Y los fanáticos del reality lo castigaron con su voto.

La imagen de Eduardo Carrera peligra tras la confesión de su hija no reconocida

Algo parecido sucede con Eduardo. Orthusteguy y el participante tuvieron un romance que continuó fuera de la casa y, según contó ella, fue un calvario. Entrevistada por Matías Bagnato en Después de todo, relató todo lo que atravesó. Entre otras cosas, cómo eran las peleas que mantenían.

"Abría la puerta, me agarraba y me sacaba de la casa. Me iba a hoteles familiares, me quedaba y calculaba a que él se calme para volver . No se lo contaba a nadie. Si me abría, estaba todo bien, sino me volvía a ir", explicó sobre las situaciones de violencia de género que, en ese momento, decidió ocultar.

Eduardo Carrera y Romina Orthusteguy tuvieron un romance tras la edición GH 2003

Juntos, y en medio de ese contexto, tuvieron una hija: Mía. Sin embargo, según relató Romina, él la desconoció. Incluso hoy, en la actual edición de GH, sólo habla del hijo que tuvo después con otra pareja, a quien en cada gala le envía saludos.

Del otro lado está la joven de 21 años, a quien vio apenas dos veces cuando era bebé. " Cuando le conté que estaba embarazada me dijo: 'Esto me caga la carrera' ", sumó Romina. Luego de eso, Mía también habló de sus sentimientos.

Mañana BONDI estrena "Después de todo" con la conducción de Matías Bagnato.

La primera entrevista será con la ex de Eduardo de #GranHermano.

También participará la hija que tuvieron en común, a la cual aseguran que no reconoce. pic.twitter.com/yvlyUaLz69 — emi (@eeemiliano) April 28, 2026

Sobre crecer sin la presencia de su padre, contó: "Recuerdo desde muy chica, cuando iba al jardín, ver a mis compañeritos con madre y padre. Yo al principio no entendía por qué tenía sólo uno. Y después, a los 4 o 5 años, haberle preguntado a ella el nombre de él, nada más para saber".

Consultada sobre si le preguntó más adelante a su madre, respondió: "Le habré preguntado a mis 15. Ella siempre me dijo que cualquier cosa que yo quisiera saber, que le pregunte o, si lo quería conocer, que ella me iba a acompañar. Pero la verdad es que nunca me interesó".

Matías le preguntó cómo se refiere a Eduardo y Mía no dudó: "Progenitor". Luego habló del momento en que supo que iba a ingresar a Gran Hermano. "Me enteré que tengo un hermano... y conocí todo de él ahora, en la tele".

"Apenas lo vi entrar me impactó. Me quedé en shock y después me agarró mucha bronca, y luego mucho dolor de que había entrado a la casa. Que se exponga como si una parte de él no existiera. La falta de interés", siguió la joven sobre ese instante en el que lo vio ingresar al reality.

Brian Sarmiento