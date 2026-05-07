"Fui víctima de mis decisiones": Nazareno Pompei habló de Titi, Pincoya y su eliminación de Gran Hermano

Hay amores que nacen en silencio, entre pasillos iluminados las 24 horas, abrazos compartidos frente a cámaras y promesas que duran menos que una gala de eliminación. Y después están las heridas: esas que no se ven, pero que dejan afuera del juego a un participante que creyó más en lo que sentía que en la estrategia. Nazareno Pompei salió de la casa de Gran Hermano con el corazón roto, una pelea viralizada y la sensación de que se traicionó a sí mismo por amor.

BigBang habló con el reciente eliminado sobre su explosiva salida de la casa, la polémica pelea con Pincoya, el vínculo sentimental con Titi Tcherkaski y las decisiones que, según él mismo reconoce, terminaron condenando su juego dentro del reality.

Nazareno Pompei quedó eliminado ante el versus con Danelik

En sus primeras horas fuera de la casa, el ex futbolista todavía intenta ordenar todo lo que pasó. Entre el impacto de volver al mundo real y la necesidad de entender por qué quedó eliminado, admitió que atravesó una montaña rusa emocional: "La primera noche estaba un poco más ansioso, que quería saber todo. Me pasó que quería saber todo, por qué me había ido", comenzó. Sin embargo, aseguró que ahora intenta disfrutar el afuera: "Ayer tuve el debate, hoy estuve en el programa de Georgina Barbarossa, me gusta ver el otro lado de la casa".

Aunque todavía permanece parcialmente aislado de las redes sociales, reconoció que ya vio lo más importante. "Cuando agarré WhatsApp, mis amigos ya me habían mandado todos los recortes y todos los enlaces que tenía que ver", contó.

Pero si hubo un episodio que marcó su salida y cambió por completo la percepción del público fue el fuerte cruce que protagonizó con Jennifer "Pincoya" Galvarini. Durante la gala, la participante chilena pidió frente a cámaras que el público lo eliminara, y eso provocó una reacción explosiva de Nazareno, que terminó a los gritos, visiblemente alterado y enfrentándola cara a cara. Las imágenes se viralizaron rápidamente y en redes sociales muchos usuarios cuestionaron la actitud del participante, al punto de acusarlo de violento.

CHICOS LO VIOLENTO QUE SE PUSO NAZARENO, QUÉ CARAJOS LE PASA CON PINCOYA? CÓMO LE VA A HABLAR ASÍ? pic.twitter.com/R9P4f5VMaW — tronk (@TronkOficial) May 4, 2026

Lejos de esquivar el tema, Nazareno fue contundente al analizar lo que pasó: " Lo que me saca de la casa es la pelea con Pincoya, sin dudas ", afirmó. Y explicó que, para él, ese fue el punto de quiebre definitivo: "Si no pasaba la situación con Pincoya, yo no me iba en esta placa. Sí creo igual que tenía los números comprados para más temprano que tarde terminar yéndome".

Sobre aquel momento, reconoció que se arrepiente de cómo reaccionó. "Sí, obvio, me arrepiento de la reacción", dijo. Luego intentó explicar qué lo llevó a explotar de esa manera: "Mi enojo se da porque viene de parte de ella, que yo ya la quiero. Compartía todo el día con ella, la consideraba una amiga". Según relató, el comentario de Pincoya asegurando que él se iba de la casa lo golpeó emocionalmente más de lo que esperaba. " Me enojé más de la cuenta" , admitió.

El ex jugador insistió en que nunca buscó generar miedo ni violencia: "No estoy justificando mi reacción. Cuando veo el video se me ve muy rojo y se me ve muy enojado. La realidad es que yo no soy así". Incluso remarcó que lo que más lo afectó fue sentirse traicionado por alguien cercano.

Nazareno Pompei reflexionó sobre la actitud que lo dejó fuera de juego

Sin embargo, esa pelea no fue el único conflicto emocional que atravesó dentro de la casa. El otro gran tema que atravesó su estadía fue su historia con Titi, una relación que él vivió con intensidad, aunque del otro lado las cosas parecían no sentirse de la misma manera.

Nazareno reconoció que enterarse de que ella lo había nominado lo golpeó profundamente. "Me dolió enterarme que me votó", confesó. Y aunque entendió que se trataba de un juego, dejó en claro que esperaba otra actitud de alguien con quien compartía tanto tiempo dentro de la casa. "Veníamos jugando juntos desde la primera semana", recordó.

Aun así, lejos de negar sus sentimientos, habló abiertamente del enamoramiento que vivió dentro del reality. " Yo me enamoré de una persona en la casa de Gran Hermano ", dijo. Y agregó, con crudeza: "No puedo esconder esto".

Nazareno Pompei confesó que se enamoró de Titi Tcherkaski

La situación se volvió todavía más delicada cuando afuera comenzaron a circular críticas en redes sociales sobre su comportamiento con Titi. Incluso el padre de la participante habló públicamente sobre la incomodidad que ella había sentido con algunas actitudes de Nazareno.

El papá de Titi dejó en claro que su hija se mostró incomoda, pero no así acosada, ya que hablar de acoso era muy fuerte. Incluso con la historia de la influencer que atravesó una relación tóxica y fue su propio papá quien la ayudó a salir. "Me lo contaron justo hoy en el programa de Georgina, yo no había escuchado nada, y me dijeron que habló bien de mí, así que le agradezco eso", comenzó Pompei y agregó: "Es que habrá visto todas las situaciones, el día a día que yo tengo con ella, imagino que está contento con eso".

La incomodidad de la joven fue tema de conversación y el entrevistado no lo niega: "Cuando ella me marcó el punto de que no la pasaba bien y que no gustaba que sea cariñoso, ahí se interrumpió", explicó. Y detalló: " Empecé a ser un poquito más frío y más distante ".

Ivan tuvo que salir a aclarar que Titi jamás utilizó la palabra acoso. Que la palabra que utilizó Titi fue INCOMODIDAD que es totalmente diferente. #GranHermano pic.twitter.com/6r9JxIhoCx — 🐐🍒 (@martiagoms) May 5, 2026

A pesar de todo lo que ocurrió, Pompei no pierde la esperanza de volver a entrar a la casa en el repechaje. De hecho, dejó en claro que siente que todavía tiene una cuenta pendiente con el juego. "La única prioridad que tengo hoy es hacer lo que sea para volver en el repechaje", aseguró.

En caso de regresar, dice que cambiaría muchas cosas: "Entraría a no encasillarme", señaló. Según explicó, el vínculo con Titi lo llevó a dejar de lado parte de su personalidad para acomodarse a un grupo y una dinámica que terminó perjudicándolo. "Dejé de hacer un montón de cosas". Incluso confesó que le gustaría volver para enfrentar ciertas situaciones pendientes: " Me gustaría llegar al momento de sacar a Titi yo de la casa ", soltó. Aunque aclaró que no lo mueve la venganza: "No entro con esa sed".

"Esperenme que en un par de semanas vuelvo"

Así se despidió Nazareno de la casa de #GranHermano pic.twitter.com/JR8uNxiYp2 — emi (@eeemiliano) May 5, 2026

Sobre el final de la charla, Nazareno también habló de su pasado como futbolista profesional, una etapa que, según asegura, le dejó herramientas clave para sobrevivir al encierro y a la exposición constante de Gran Hermano. El exdelantero, que pasó por clubes como Los Andes, Deportivo Merlo y Liniers, decidió alejarse del fútbol en 2024 después de sentir que ya no encontraba la misma pasión dentro de una cancha. "Me di cuenta que ya el fútbol no me apasionaba, ya no lo vivía de la misma manera", había confesado en su presentación para el reality.

En ese sentido, explicó qué aprendizajes trasladó del deporte a la convivencia dentro de la casa: "Estar acostumbrado a estar con mucha gente todo el tiempo, a estar expuesto a la crítica y a la opinión de la gente", enumeró. Y agregó que el fútbol también le dio una gran capacidad de adaptación: "Tener que llegar a lugares donde no conocés a nadie se me hace muy fácil".

Nazareno Pompei contó que le dejó el futbol que le sirvió en Gran Hermano

Incluso reconoció que eso fue lo que menos le costó en el reality: "La convivencia y mi ingreso a la casa fue lo más sencillo". Cuando se le preguntó qué fue lo más duro emocionalmente de su paso por Gran Hermano, no dudó: " Lo más duro emocionalmente fue haberme enamorado de una persona que no estaba enamorada de mí ".

Y quizás ahí, en esa frase, esté resumida toda su experiencia dentro de la casa. Porque mientras muchos jugadores piensan estrategias, calculan votos y arman alianzas, Nazareno Pompei eligió sentir. Y en Gran Hermano, a veces, el corazón también se paga caro: "Yo fui víctima de mis decisiones, no de mi personalidad", cerró.