Quién es la participante que se bajó del repechaje de Gran Hermano y desató polémica

El repechaje de Gran Hermano Generación Dorada está a la vuelta de la esquina. Pero esta edición promete ser diferente, según lo anunció Santiago del Moro: todos los ex participantes podrían participar, ya sean eliminados, expulsados o quienes abandonaron por voluntad propia.

Es decir, Carmiña Masi, Mavinga, Andrea del Boca, Divina Gloria, La Maciel y Sol Abraham tienen el beneficio, cuando el reglamento de temporadas anteriores las dejaba afuera. Por esta razón, se especula que Del Boca o Abraham ya tendrían un pie adentro con la nueva regla de Telefe.

El repechaje de Gran Hermano esta muy cerca

En este contexto, una participante decidió darse de baja del repechaje. Se trata de Lola Tomaszeuski, quien tanto dentro como fuera de la casa, recibe cierto nivel de críticas que la desbordaron.

La polémica alrededor del repechaje comenzó desde que Santiago del Moro explicó que todos los exjugadores estaban en las mismas condiciones de volver. Algunos eliminados por el público se sintieron perjudicados, pero la mayoría eligió aprovechar esta oportunidad para regresar a la casa de Gran Hermano. Lola, en principio, había aceptado, pero días después comunicó que no lo hará.

Cruce entre Lola vs. Brian en La Noche De Los Ex#GranHermano pic.twitter.com/eHlbnb56Vw — ESPIANDO OFICIAL (@EspiandoOfIcial) May 3, 2026

A través de su canal de difusión, la influencer contó su decisión a sus seguidores: "Hola amores, recién vengo del programa y la verdad es que estoy dando todo, pero me doy cuenta de que no va para ningún lado", dijo desanimada. "Estoy bastante angustiada porque todo el tiempo siento que nada de lo que diga les va a venir bien. Haga lo que haga y diga lo que diga, siempre van a encontrar la manera de hacerme quedar mal".

Además, la joven agregó: "No tengo ganas de entrar en un lugar donde no me quieren. No puedo ni hablar en el panel, que ya nos dicen 'plantas'. Imagínense si vuelvo a entrar: no voy a contar con el apoyo de nadie más que de ustedes".

Así anunció Lola Tomaszeuski que se bajaba del repechaje

Lola también confesó que está feliz por la experiencia en Gran Hermano y por haber sido fiel a su personalidad tanto dentro como fuera de la casa. Además, destacó los vínculos que construyó gracias al programa: "Feliz de las personas hermosas que conocí y me quedan para siempre, como Manu, Lolo, Franqui, Kennys, Titi y todo mi grupo. Me quedo con todo lo lindo: me fui entera en placa negativa y por la puerta grande, y desde que entré hasta que salí fui simplemente yo, una chica de 20 años que pudo cumplir su sueño ".

De esta manera, Lola Tomaszeuski anunció su salida del repechaje y no competirá para volver a Gran Hermano, tras asegurar que tanto en redes sociales como en el propio panel de debate recibió maltrato y no quiere volver a exponerse.