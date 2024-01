Furia, el Manzana y la desopilante remake de "El Padrino" que paralizó por completo a la casa

Los participantes de Gran Hermano esta semana tienen que buscar el voto positivo de la gente para continuar en carrera y por eso harán todo el show que puedan para caerle bien al afuera y seguir siendo parte del reality más famoso del país.

Por este motivo, mientras algunos bailan, cantan e inventan romances ante las cámaras, otros como Juliana "Furia" Scaglione y El Manzana buscaron su forma para captar la atención del público. Es que ambos hermanitos se divirtieron en el patio montando para sus compañeros una interpretación libre de "El Padrino", que se llevó el aplauso de todos los concursantes y el vitoreo de los internautas.

La trama, conducida por Joel vestido de medieval, tiene como protagonistas a la extravagante Furia y a Big Apple lookeados con sombreros negros, camisa, corbata y ropa interior. Allí, después de un desgarrador grito, Furia se levanta y exclama con acento español: "¡Mi única salvación es hablar con el padrino de la casa!. Ya no tengo con quien jugar, ya no tengo", dijo caminando lentamente hacia su compañero. "Los tengo... pero no me sirven. ¿Los tiraría a la basura o sería inteligente y hablaría con el padrino de la casa?".

"Dímelo hombre, tu lo sabes todo cariño. Yo puedo servirte más adelante, no me dejes morir", remarcó la hermanita, agarrando al Manzana de la mano para que se una a su alianza. Él fiel a su estilo, le siguió el juego y exclamó: "¡No te dejaré morir!", lo que causó la risa de sus compañeros.

"Conozco todos los secretos, espero que tengan cuidado que esto acaba de comenzar para algunos... pero para nosotros, que lo venimos viendo, hay que abrir los ojos para los que lo tienen cerrados. Que se cuiden porque se les va a llenar el culo de preguntas", remarcó el streamer, mientras sus compañeros pedían un fuerte aplauso.

Furia y su actuación con Big Apple

"¡Pues pisemos caracoles juntos!", gritó Furia, en referencia al grupo de "los caracoles" de los que tanto se habló dentro y fuera de la casa de Gran Hermano.

Luego de la presentación, Joel agradeció a ambos la performance y ellos, mientras caminaban hacia adentro de la casa, eran aplaudidos por sus compañeros y aclamados por Rosina, que dio saltos sin parar. "Les veo un futuro en el teatro", dijo finalmente Joel.

Así, quizás, Furia y El Manzana podrían ser los grandes ganadores de la tarde para captar la atención y la simpatía del público y ganarse una semana más dentro de la casa más famosa del país.