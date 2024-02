Manzana cruzó a Furia para intimidarla y ella lo chicaneó fuerte: "Decile a Coscu que jugás solito"

Los mensajes que dejaron los familiares para los jugadores de Gran Hermano, ya revolucionaron la casa. Esto en particular se vio reflejado en Federico "Manzana" Farías, quien interpretó el "despertate" que le dejó su madre como un llamado a la guerra y cruzó a sus hermanitos en un extenso monólogo, en el que terminó apuntando directamente a Juliana "Furia" Scaglione. Lejos de amedrentarse, la joven pelada explotó por el enojo y lo enfrentó con su estilo disruptivo, lo que motivó que muchos de sus compañeros voten a ambos y sean dos de los integrantes de la nueva placa.

"Lo que tengo para decir es un mensaje en general que puede caer bien o mal. Tiene que ver con la palabra que me mandaron ayer. Primero, voy a empezar diciéndoles que el día que entré por esa puerta, sabía que entraba jugando solo y si me tenía que ir, me iba jugando solo. Y eso es lo que he hecho todo este tiempo", comenzó a explicar el tucumano.

Agostina Spinelli y Juliana "Furia" Scaglione escuchan con atención cómo Federico "Manzana" Farías se enfrenta a sus hermanitos.

"Yo acá puedo solo. No me tiembla el pulso y tengo los huevos bien puestos para pelear con el que tenga que pelear, y si la tengo que picar o armar quilo***, lo voy a armar. Con cada uno voy a tener una charla y le voy a decir todo lo que pienso, sea bueno o malo", agregó.

"Yo me llevo bien con todos y no tengo ningún problema. Mostré lo que soy acá adentro y poco de lo que soy afuera. Gracias mamá por haberme abierto los ojos y saber quiénes son los que están conmigo por interés o conveniencia. Sé todo de todos", deslizó de forma misteriosa. "Solamente confío en tres personas por las que pondría las manos en el fuego por cómo me acompañan día a día acá: Joel (Ojeda), Nico (Grosman) y Emma (Vich)", agregó.

Luego de esa confesión, donde soltó los nombres de quienes considera su grupo, apuntó directamente a la jugadora más popular de la presente edición del reality. "De ahí en más, a vos Furia, adoro la relación que tenemos en la casa, te soy 100 por ciento sincero. Sé que tenemos muchos momentos compartidos en el último mes, que claramente no pasaban al principio. Y aun así, como vos dijiste, '(no) me olvido. pero perdono'. Y recuerdo bien cuando me dijiste 'Manzana falso', que trataste de pincharme uno o dos días", rememoró.

"Hoy en día está todo bien, yo en la convivencia lo mejor posible con todos, pero cuando sea el momento que me toque estar en placa, y tenga que pelear contra cada uno de ustedes, sobre todo contra vos, porque me dijiste si me animaba a placa. El día que me toque estar contra vos en placa, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance acá dentro, y con el poder que tengo afuera, para que te tenga que sacar a la cho... de este Gran Hermano", prometió.

El streamer Martín Pérez Di Salvo, mejor conocido como Coscu, es amigo de Manzana.

Ya subida a la moto, Scaglione quiso responder con una chicana, relacionada al entorno del tucumano. "Perfecto. Mandale un mensaje a Coscu, decile que acá jugás solito", lanzó en relación al youtuber Martín Pérez Disalvo, mejor conocido por el apodo. Luego de escuchar eso, Manzana contestó: "Sé que sos una gran jugadora, jamás te subestimé, jamás lo nombré, la que lo nombraste sos vos, y hablaste mal para colgarte de esa fama".

"Ni en pedo, no necesito colgarme de tus tet... ni de las de nadie", expresó enojada Scaglione. "Todo bien con todos. Después de esto tendré la conversación con cada uno y les diré lo que siento, lo que pienso, y de ahí en más seguiremos conviviendo normalmente. Cuando me salte la ficha de algo malo, será para quilombo", cerró el cantante, ya con la decisión de ignorar a su contrincante.

El monólogo y el pequeño cruce entre ambos, motivó que Lucía Maidana, entre otros jugadores, decida cambiar su voto y apuntarlo hacia los protagonistas. Este fenómeno logró que ellos compartan placa con los demás nominados: Agostina Spinelli, Sabrina Cortez, Lisandro "Licha" Navarro, Nicolás, Joel y Emmanuel.