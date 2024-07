Furia sostiene que hubo fraude en GH: "Si la gente quiere que gane Gran Caracol, está todo bien"

Mientras que los números no son los esperados por la producción de Telefe en términos de rating desde su salida de Gran Hermano, Juliana "Furia" Scaglione insiste que su inesperado final dentro de la casa más famosa del país se debió a una suerte de mano negra. O al menos, así lo insinuó la propia ex participante durante su paso por Cortá por Lozano, programa que conduce Verónica Lozano. "Si la gente quiere que gane ´Gran Caracol', no hay problema", advirtió la doble de acción al opinar de la decisión del público de eliminarla del reality con el 62,4% de los votos en un mano a mano contra Martín "El Chino" Ku, quien a la semana siguiente también salió.

Pero evidentemente, Furia maneja cierto grado de enojo por no haber podido ganar el concurso y así lo demuestran sus posteriores dichos. Sobre todo, después de que la actriz y humorista Costa le afirmara que "la gente eligió que esté afuera porque evidentemente no le gusta tu juego". La respuesta de Juliana no se hizo esperar y le advirtió a la conductora del programa que no podía contestarle a su panelista por cuestiones "legales". "No puedo hablar de lo que dijo ella porque tengo otra respuesta para dar, pero no la puedo dar porque es un tema más legal", manifestó, despertando la intriga y el asombro de todo el estudio. "¿¡Cómo!?", fue, por ejemplo, la reacción de Vero.

Y fiel a su estilo, Scaglione tomó coraje y con una mirada pícara directamente hacia la cámara gritó un par de veces: "¡Queremos a la escribana". Al darse cuenta por dónde venía la mano, Lozano le cambió el tema y fue directamente a preguntarle si su hermana Coy (Georgina Scaglione) la había estafado para hacerse una cirugía estética, a raíz de la denuncia pública que su otro hermano, Ezequiel, hizo la semana pasada donde afirmaba que la joven hacía negocios turbios en nombre de Furia. "Yo la mando. Ella me dice: ´¿Juli, querés hacerte esto?´ y yo le digo que no, que vaya y se lo haga ella porque se la re bancó", explicó la ex concursante de GH.

Además, evitó dar rodeos y detalló que al salir del reality su hermana Coy se acercó y le mostró todo lo que consiguió gracias a su prolongada estadía en la casa. "Yo les cuento. Apenas salgo de la casa, mi hermana me muestra mi celular, me muestra todas mis cuentas bancarias, todo lo que tengo, lo que no tengo, lo que también fue y lo que no hay. También se habla mucho de todas las personas que, con las unificaciones, juntaron plata para poder recaudar dinero para las votaciones. Esas personas se me acercaron porque quieren darme el premio. La realidad es que mientras no esté blanqueado con escribano, abogado y demás, no lo voy a aceptar", explicó.

Furia quedó eliminada

Pero volviendo al tema del "fraude", recordemos que a menos de una semana de la eliminación de Furia, Yanina Latorre había asegurado que Coy iba a demandar a la producción de Telefe, lo que en el canal generó un enorme malestar. "La preocupación de la producción de Gran Hermano no solo es Furia, también es la hermana. Se está empezando a desmadrar todo. Tres cartas documento ya mandó Coy. La primera, que es una por la que dijeron que no pasaba nada y que no tenían miedo es acusando de fraude por el tema de los votos. Siguen insistiendo con esto de la unificación, pero el tema es que la diferencia es de 2 millones de votos", había dicho la "angelita".

De todas formas, Yanina en aquella oportunidad usó la lógica y remarcó: "Es imposible si averiguan con un escribano y con las compañías telefónicas cambiar dos palos de votos. Se fue por el 65% de de votos en contra. Eso no le preocupa a la producción", comentó. "Las otras dos cartas son más fuertes. En una le reclaman la salud mental de ella, como que habría empeorado en la casa. Y le reclama la salud física por la enfermedad que tiene. Después le reclaman el tema de la alimentación, porque una de las cosas más importantes en la enfermedad que tiene ella es la alimentación, que no fue del todo correcta ni tenía una alimentación aparte".

Coy y Juliana, las hermanas furiosas

Mientras tanto, el periodista Nacho Rodríguez dio a conocer los preocupantes números de rating que hizo Furia en este raid mediático que protagoniza desde que salió de Gran Hermano. "El jueves visitó Bendita, que es donde siempre va el primer eliminado. El noticiero le entrego 3,7 y a los pocos minutos con su presencia bajo a 2,4, algo histórico para Beto Casella, que ni bien se fue subió ese número por encima de los 4 puntos, marcando su habitual rating", escribió, por ejemplo, en su columna de C5N.

También destacó que en su paso por Todas las tardes y Escuela de cocina, Furia también marcó "un significativo descenso" logrando que el magazine de Karin Cohen promediara solo 1,4 viniendo de un 2,2. "En el caso del programa de cocina de Jimena Monteverde, el rating que marcó fue de 3,2" logrando los pisos más bajos durante su participación, que estuvo por debajo de los dos puntos que luego en su ausencia pudo remontar y superar los 3", sentenció el periodista.