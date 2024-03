Gastón Trezeguet defendió a Furia y Nancy Pazos lo cruzó: "Agostina de alguna manera le ganó"

La salida de Agostina Spinelli, a partir de la eliminación de Lisandro "Licha" Navarro, generó muchas repercusiones fuera de la casa más famosa del país. Así como dentro de ella, Juliana "Furia" Scaglione se colocó como una jugadora de renombre a partir de la doble limpieza que hizo de sus rivales, del otro lado sus detractoras la juzgaron por toda la violencia que se desató durante las ´últimas horas dentro del reality.

A partir de todo esto fue que en la mesa de debate de A la Barbarrosa por Telefe, hubo un fuerte cruce entre Nancy Pazos y Gastón Trezeguet, quien defendió a Juliana de los ataques que el resto de las panelistas le hicieron por su desempeño disruptivo y desbocado. "Dejame decirte que desde toda la semana ella estuvo hablando en el confesionario de que se quería ir, también a sus compañeros. Pero por esto, porque la placa ya estaba echada", detalló el productor a sus compañeras.

Nancy Pazos cuestionó la forma de jugar de Furia.

"Está bien, porque entiende que todos lo que se le ponen en contra se terminan yendo. No los que señala, pero sí el público saca a los enemigos de Furia. Entonces ella ya sabía que iba a tener que seguir con esta convivencia mucho tiempo más, y no lo podía soportar. Cuando quedan en el mano a mano los tres, dijo: 'ya está, me tengo que ir'", agregó el ex participante de la primera temporada del reality.

La primera que salió a cuestionar a la popular jugadora fue Analía Franchín. "Si vos te fijás la actitud de Furia. Solamente cómo está puesta en el sillón, es de una violencia, de una soberbia", describió. "Es seguridad lo que trata de imponer. Porque ayer era la primera vez que Furia estaba realmente con miedo. No paraba de decir 'me voy'", le explicó Trezeguet. "Es como de superioridad. Falta que diga: 'vengan y sáquenme'", negó ella.

En ese momento fue que Pazos comenzó el análisis por el cual durante unas horas fue trending topic en la red social X en Argentina. "En términos del público, y por lo que venía pasando hasta ahora y hoy, Agostina de alguna manera le gana a Furia.. O sea, termina yéndose. Pero la gente decide que se quede antes que a Furia. Ayer la placa lo demostró, y las votaciones", aseguró la analista política, en relación a que Spinelli salió tercera de la placa y su compañera segunda.

"Qué rara la lectura. ¿Vos viste los porcentajes?", le preguntó Trezeguet, quien enseguida fue respaldado por su colega Noelia Antonelli, quien develó que el resultado fue "porque Furia no paró de pedir que saquen a Lisandro" y que se podría interpretar que "la gente le hizo caso".

"El análisis del voto es otro. Ya sé que no dividió tanto los votos enemigos. Pero Furia quedó última. Yo pensaba que la iban a salvar, como todo el mundo la quiere, mucho más rápido", insistió Pazos. "Lo que pasa es que tiene un fandom muy fuerte que la quiere, pero también hay mucha gente que no", intercedió Antonelli nuevamente. "Pero evidentemente el fandom de Furia es fuertísimo, porque ha sacado a Licha. Cosa que yo nunca me imaginé. Pensé que se iba a ir Isabel o Virginia", aportó Georgina.

En ese momento Trezeguet volvió a la carga y detalló que cuando Santiago del Moro mostró los resultados, "había como 20 por ciento de diferencia entre Licha y Furia", en referencia al 38,4 por ciento que tuvo Juliana y el 61,6 que logró su rival. "Ese es el dato fundamental. Que hasta ahora nosotros pensábamos que Licha, o cualquiera que se le enfrente a Furia, estaba 80 a 20", lo interrumpió Pazos, con el primer argumento sostenible que tuvo en su análisis. "Empieza a crecer el porcentaje de gente que se da cuenta que lo que está marcando Furia como su personalidad, quizás no son los valores más lindos que uno pueda llegar a tener", añadió.

Juliana "Furia" Scaglione encaró a Lisandro "Licha" Navarro y le cantó las cuarenta.

"No son los valores más lindos", opinó la conductora. "Bueno, pero hasta ahora la gente lo premiaba", afirmó Pazos. "Se sigue premiando, porque se le perdona absolutamente todo lo que hace. Nadie le cuestiona nada a Furia", precisó Antonelli.

"A mí me subleva mucho cuando empiezan con que no es lo' valore' que tiene que ser la casa de Gran Hermano. No tiene por qué el público premiar a la mejor persona. No es un concurso de mejor persona", cuestionó Trezeguet, quien hasta se dio el lujo de burlarse de la forma de hablar de Agostina.

"El supremo elige lo quiere, no es cuestionable lo que elige", destacó el productor, quien ya se veía solo ante el resto de los panelistas. "Ya sé que es un juego, pero uno puede hacer una lectura de lo que está votando la sociedad. Si la sociedad está votando a una persona violenta, que violenta la gente a tal punto que un participante se quiere ir del sueño de su vida. Porque esto no hay que dejarlo de lado. Todos los que están ahí tienen un sueño en la vida", respondió Pazos.

Cansado de toda la discusión, Trezeguet fue contundente en la defensa de la forma de jugar de Scaglione. "Están todos en contra de Furia por una cuestión de valore'. Siempre hay en Gran Hermano alguien que avala el juego y el que no entiende nada como Nancy, que quiere avalar la buena persona. ¿Vos pensás que Furia viene acá, se sienta con nosotros y va a ser esa Furia? Es un juego que está haciendo para quemarle la cabeza al otro", señaló.