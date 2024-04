¡Gritos, alegría y chicanas! Emma eliminó a Coty y Furia se lo festejó en la cara: "¡Afuera, mugrosa!"

La salida de Constanza "Coty" Romero de la casa más famosa del país este último domingo a través del voto del público, además de revolucionar todo por el peso que tenía en el juego, también significó un nuevo revés para las intenciones de esmerilar y limar la popularidad de Juliana "Furia" Scaglione, quien si bien no protagonizó el mano a mano - la enfrentó a Emmanuel Vich- fue la principal enemiga de la correntina y quien pidió a su fandom que la saque del reality.

En el momento en el que Santiago del Moro mostró que la ex GH había sido la elegida para salir, la pelada hizo su típico show de gritos, alegría y felicidad. Aunque en esta oportunidad, hasta tuvo muestras de agresión hacia su rival, probablemente motivadas por el duro enfrentamiento que tuvieron entre ambas en estos 18 días que compartieron. "Ni hablar con vos quiero, cocorita", deslizó Juliana cuando pasó al lado de ella.

Luego se la escuchó gritar, mientras la correntina saludaba a sus ex compañeros, un "se terminó". Más tarde, ya enardecida, lanzó un: "¡Vamos! ¡Afuera, mugrosa! Gracias, la puta madre. ¡Gracias!". Toda la euforia se daba mientras Romero no podía salir de su tristeza por tener que, nuevamente, irse del reality, como el año pasado cuando traicionó a Julieta Poggio, Romina Uhrig y Daniela Celis. "Me encantó estar otra vez acá", llegó a reconocer.

El knock out al nuevo escollo que le habían designado a la doble de acción, también se mostró como un rotundo fracaso del golden ticket. Esos supuestos pases que iban a los viejos jugadores para que reingresen al juego. Tal como expuso en su publicación Fede Bongiorno, Sabrina Cortez sólo estuvo seis días a partir de este regalo, mientras que Denisse González llegó a los 13, cinco menos que la correntina, quien en toda la historia del juego nunca pudo superar una placa negativa.

Constanza "Coty" Romero y Juliana "Furia" Scaglione.

A su vez, en las redes sociales expusieron cómo Constanza reveló información del afuera a quienes todavía siguen en juego para ganar el reality. Algo que generó que hasta se quejen porque habían gastado dinero para eliminarla, mientras que tendría que haber sido expulsada por estas filtraciones no permitidas por el reglamento, y por las cuales, por ejemplo, sacaron a Isabel De Negri de la pantalla de Telefe.

"¿Saben lo que me contó Coty?", les soltó Zoe Bogach al grupo de "Los Bro", quienes escucharon con curiosidad la revelación. "Que salió con Luchi (la ex participante Lucía Maidana), y me dijo que con la gemela no diferenciaba cuál era una de la otra. Eran iguales, decía que no las diferenciaba", detalló. "Para mí nosotros sí la diferenciamos. Tienen que ser muy iguales para que no diferenciemos una de la otra", aclaró Bautista Mascia, sin entender la falta que había dejado pasar.

Como para sumar más faltas de la correntina, Martín Ku confesó que había estado con Marisol, su pareja: "Salió con "La Tintu" ella". El uruguayo, en modo automático, respondió: "Seguro que sí, amigo". "No es seguro que sí. Sí, te estoy diciendo. Y con un amigo mío y la novia", confirmó "El Chino". "¿Qué onda afuera? ¿Se dan todos? No entiendo nada", cerró Bogach.

Lo cierto es que es un hecho que tendría que haber habido sanciones contra Coty por estas filtraciones del exterior. A su vez, que no haya pasado nada vuelve a llenar de dudas a la audiencia respecto a los evidentes favoritismos que tiene la producción del programa en su cruzada para evitar que Furia sea la ganadora de la actual edición.