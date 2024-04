Paloma de GH en BBN: su amorío con Joel, la traición anticipada de Coti y su alianza para eliminar a Furia

Paloma Méndez se convirtió en la nueva participante eliminada de Gran Hermano, a raíz del "voto positivo" del público. La ahora ex "hermanita" dialogó en Big Bang sobre lo que fue el mes y medio que le tocó convivir dentro de la casa que. Y, si bien en comparación del resto fue un proceso fugaz, se volvió tan intenso que dejó un sinfín de cosas para el afuera: su amorío con Joel Ojeda, la traición anticipada de Coty Romero, la alianza para eliminar a Juliana "Furia" Scaglione y su guerra paralela con Emmanuel Vich.

Paloma fue una de las cinco participantes que ingresó en la ola de los "nuevos hermanitos" a principios del mes de marzo y la segunda en irse. Antes que ella, también había sido eliminado Damián por el mismo motivo: el voto positivo. Si bien era sumamente esperado porque es muy difícil que quienes llevan dentro de la casa un mes y medio puedan ganarle en votos a quienes están hace cinco, la ex participante quedó conforme con su estadía y aseguró que hasta el momento, no se arrepiente de nada de lo que hizo ni dijo.

En todo lo que fue su estadía le tocó atravesar distintas situaciones que la fortalecieron y también la empujaron hacia la tristeza como el hecho de extrañar a su familia o el no poder acostumbrarse a las peleas, discusiones y entredichos que sucedían entre los participantes. Aún así, su mayor aliento fue pertenecer al grupo de "Las Vizcachas", vivir sentimientos de amor con Joel y crear amistades con la mayoría de las chicas. Aún así, dejó en claro que su principal objetivo para eliminar era Emmanuel y que hasta ahora, la persona que más la aburre es Nicolás.

-¿Cómo te recibió el afuera?

-Es un mundo totalmente increíble, todos me recibieron super bien así que estoy feliz y sobre todo tranquila. Me sorprendí un poco con los medios, tener que ir a los canales de televisión y todo el tema de la exposición así que nunca la había experimentado y es un mundo nuevo para mí que me llama la atención, pero la verdad es que me re gusta y me siento súper cómoda cuando voy así que me encanta.

-¿Qué fue lo que más te costó a la hora de adaptarte a la casa?

-Creo que sin dudas fue lo de extrañar a mi familia y a la hora de tener que hablar algo con alguien no poder hacerlo o no saber con quién hacerlo porque ahí no sabés de qué forma se lo puede tomar la otra persona, si lo usa para algo, si aprovecha la situación, si lo divulga o que hace con esa información que vos le brindas más allá de que tenga que ver con la tristeza y el extrañar. Entonces en esos momentos sólo me quedaba ir al confesionario, pedir por el psicólogo y poder hablar y descargar todo lo que me estaba pasando con él.

Paloma fue eliminada tras vivir un mes en la casa de Gran Hermano.

-¿Cómo sentís que te recibieron los participantes?

-Sentí que a todos en general nos recibieron muy bien, con mucha onda y nosotros teníamos justo ese miedo de que nos reciban de otra forma.

-¿Veías el programa antes de entrar como para ir con alguna imagen en tu cabeza?

-La verdad es que no y solamente lo seguía por las redes sociales mirando videos por Twitter y TikTok más que nada pero de situaciones puntuales que me aparecían pero no tenía idea de absolutamente nada más de lo que veía. Creo que no me pasó el hecho de crearme una imagen o de planificar algo porque no estaba tan en tema. Sí quizás me pasó con Furia porque veía mucho de ella y afuera yo la bancaba un montón, adentro también, pero me di cuenta que adentro es otra cosa con el tema de la convivencia y se me hacía mucho más difícil y la bancaba menos de lo que era afuera.

-¿Por qué afuera sí y adentro no?

-Por los gritos, las discusiones, por sus actitudes. Vivirlo desde adentro es todo lo contrario a lo que pensás afuera. Adentro una pelea es un mundo y no es para nada gracioso que eso suceda. Es incómodo.

-¿Por qué nadie atinaba a meterse en las peleas o discusiones?

-Yo creo que un poco le tenían "miedo" a Furia o respeto por verla tan fuerte adentro de la casa y de decir "si yo le paro el carro tengo posibilidades de irme". Yo lo veía desde ese lado y no por el miedo a enfrentarla justamente a ella, sino más bien por el qué dirán. Es obvio que todos pensábamos lo contrario a ella, pero también tengo que recalcar que muchas veces le parábamos el carro cuando decía cosas horribles. Llegó un punto en que la casa no se quedó callada y si había algo que nos molestaba o un comentario desafortunado se lo decíamos pero ya sea un comentario de Furia como de cualquier persona.

Paloma abandonó la casa de Gran Hermano por decisión del público.

-¿Qué pasaba en el después de una pelea?

-Literalmente nada. Ahí adentro nos llevamos todos muy bien porque todos son buena gente. La verdad es que nos peleábamos como típicos hermanos que se dicen de todo y después queda todo bien. Acá había gritos, discusiones, peleas pero pasaban cinco segundos y ya volvía todo a la normalidad. Es como un momento de descarga y ya, creo yo.

-¿Te arrepentís de algo adentro de la casa?

-De nada. No me arrepiento de lo que hice ni de lo que no hice. Mi juego fue lo que viví ahí y no cambiaría absolutamente nada, ni siquiera creo que me quedó algo pendiente porque siento que hice todo lo que quería. Obviamente yo quería quedarme y disfrutar de lo que es el juego pero no me quedé con nada puntual.

-¿Cómo está dividida la casa?

-La que más juega es Furia, sin dudas, y ahora que ingresó Coti también. Algunos juegan más, otros juegan menos, pero todos cumplen con algún juego en particular adentro. Creo que por ejemplo Martín es muy estratega pero algunos quizás no piensan tanto en todo como lo hace él.

-¿Qué fue lo que más te costó de la convivencia?

-Fueron algunas cosas puntuales pero porque no estoy acostumbrada a eso en mi vida cotidiana como las faltas de respeto, comentarios desafortunados, peleas... esas cosas fueron las que más me desgastaron. Creo que además de extrañar a mi familia, me costó mucho soportar tantas cosas y las emociones se multiplican al 100%.

Mauro; Constanza; Florencia y Paloma antes de saber el veredicto final de la eliminación.

-¿Te posicionó desde otro lado unirte con las vizcachas?

-Fue como un aliento para todo el grupo para ir para adelante, para saber que somos un grupo que va en conjunto por el mismo objetivo y no tanto por el juego, sino también por tener una contención cuando estás mal, cuando lo necesitás, saber que tenés a alguien en quien confiar, sentirte acompañada. Es como que con todos podía hablar por igual sin tener una sola persona en confianza.

-¿Se mantuvo el objetivo de eliminar a Furia?

-Creo que el objetivo se cambió cuando Cata se fue pero porque entró una nueva participante que es Coti, con todo lo que eso genera, y a partir de ahí toda la casa comenzó a apuntar contra ella dejando de lado el querer eliminar a Furia. La casa en realidad va cambiando semana a semana pero creo que ahora sí van a apuntar contra Coti hasta poder eliminarla.

-¿En algún momento tuviste otro objetivo para eliminar?

-Me pasó con Emmanuel que por ahí sentía que quería que se vaya porque la convivencia con él es difícil, pero creo que con nadie más. Yo siento que él no juega un juego propio, además. Él no juega a nada y solo lo mandan a votar y cumple con su función.

-Mucho se habla de que Nicolás también es así...

-Yo creo que adentro de la casa se está empezando a sentir eso porque es de Los Bro el que menos se muestra. Me parece que se están empezando a "avivar" de quienes son los que están más relajados para lo que es esta instancia de juego.

Paloma, ex participante de Gran Hermano.

-¿Alguna vez te encontraste con ganas de jugar con Furia?

-Yo los primeros días tuve buena onda con ella pero en ningún momento tuve la intención de jugar con ella e incluso nunca lo hubiese hecho por algo tan simple como lo es su manera de juego. Ella siempre dice que juega con la manipulación y con lo psicológico y yo claramente no iba por ese camino así que iba a ser imposible que yo pueda jugar con ella en algún momento.

-¿Cómo te cayó el ingreso de Coti?

-A mí no me modificó mucho pero sí cosas que me parecieron raras como cuando me dijo que a mí jamás me iba a votar que fue lo mismo que dijo el año pasado y se lo hizo a Juli (Poggio) y a las chicas, pero bueno, yo la contuve cuando ella estuvo mal, la escuché, la apoyé y siempre fui por ese lado.

-¿Le creías en lo que decía?

-No. Yo la escuchaba pero no le creía nada. Yo le dije que no la iba a votar, pero si la tenía que votar la iba a votar cuando sea necesario, que hasta el momento no lo hice, pero si lo tendría que hacer lo haría.

Paloma quebró en llanto dentro del confesionario tras extrañar a su mamá.

-¿Tenías lealtad con alguien?

-No, pero creo que eso va pasando semana a semana. A mi grupo no lo tocaría en placa a no ser que pase algo pero ni tampoco. No creo.

-¿Virginia es tan quejosa como se dice adentro de la casa?

-Sí, es así. Por ahí chocamos un poco con el tema de la comida porque cuando yo cocinaba quizás yo cortaba la zanahoria de una manera que a ella no le gustaba y chocábamos, pero todos teníamos nuestras cosas. Todos teníamos cosas para saltar por algo y la comida era lo principal. La comida fue algo insostenible.

-Y cuando escondieron comida...

-No, a ver, no estuvo bueno esconder, que haya moscas, que se pudra y todo eso, pero el tema fue que no lo escondimos, sino que fueron gustos propios del presupuesto que teníamos e hicimos un pacto entre todos. El tema era que los que fuman se gastaban 21 mil pesos en cigarrillos entonces la gente que no fumaba decidió también gastar en un gusto propio pero sólo con siete mil pesos. El tema era que si vos dejabas algo de todo eso en la alacena o en alguna parte de la cocina y comedor, eso no duraba ni dos segundos. Por eso era guardar cada uno las cosas en su placard pero no era esconderse en realidad.

Paloma confesó que cuando escondieron comida en el placard hubo moscas y cosas podridas.

-¿Por qué pasa eso en la convivencia si en la vida cotidiana no se hace?

-Es que obvio que en la vida cotidiana eso no se hace ni por asomo, o sea, pensá que acá teníamos o que guardar en un lugar privado o estar en alerta a ver si algo ya se comió o no y era todo un tema de discusión como si fuese vida o muerte. La verdad es que depende mucho de cada uno. Uno se desespera mucho por lo dulce y se vuelve loco, o por las gaseosas o por lo que sea. Ahí es como que comes por ansiedad. Si te aburrís vas y comés, si no tenés que otra cosa que hacer, vas y comés. Todo pasa por la comida.

-Hablando de los sentimientos... ¿Sentís que te enamoraste de Joel o tuviste intenciones de algo con él?

-Joel me parece un chico súper lindo pero no pasó nada. No pasó nada más de lo que se vio y no tuve intenciones de nada con él ni tampoco me enamoré. De hecho ni siquiera dormimos juntos como se dice, estuvimos sólo 10 minutos que ahí en la cama y nada más, pero no pasó nada.

Paloma y Joel durmieron juntos en la misma cama.

-¿Quién te gustaría que gane Gran Hermano?

-Creo que la que se merece ganar es Furia porque es la que más sabe del juego, la que mejor lee la casa, la que más lo tiene estudiado, sabe qué hacer, qué no hacer, sabe jugar con las cámaras, es muy inteligente, tiene mucho apoyo de la gente... siento que se lo súper merece sacando las cosas que dice y las faltas de respeto. Pero igual, me gustaría que gane alguno del grupo de la vizcachera si puede ser Zoe... quizás Bautista también o Manzana. Quizás veo la final entre Manzana, Furia y Zoe. Aunque el Chino también podría llegar a ser, me hace dudar. Estaría bueno también que llegue uno de cada grupo.

-¿Por qué decidiste anotarte en el programa?

-Fui a vivir la experiencia para hacerme conocida porque siempre quise lograrlo desde muy chica y además por el canto que es algo que me encanta y me quiero dedicar a eso. Por ahí lo tenía un poco guardado y ahora que lo pude liberar, me di cuenta que me quiero dedicar a eso.

-¿Tenés pensado dedicarte a la música?

-Sí, me quiero dedicar 100% en eso, crecer y hacer un futuro con ello. Yo tomé clases de canto desde los 10 años hasta la pandemia que tuve que dejarlo por la razón propia de cuarentena y otras cosas que no pude seguir, pero quiero volver a retomarlo, es algo que me gustó siempre.

-¿Qué estilo de música te gusta?

-Me gusta la onda de Fabiana Cantilo, de Miley Cyrus, Rihanna. Toda esa onda me parece espectacular. Creo que todavía no pensé en lo que me gustaría hacer o no, pero cualquier cosa es más que bienvenido y estoy abierta a todo.