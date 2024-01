Isabel de GH en BBN: la fulminante a Catalina, el juego de Furia y su estrategia si vuelve a entrar

Isabel Denegri se convirtió en la cuarta eliminada de Gran Hermano. La participante, que era la mayor de la casa y se auto denominó como la "madre" de los "hermanitos", debió abandonar el reality por los votos del público en una guerra que se formó entre ella y el grupo comandado por Juliana "Furia" Scaglione. Polémica, mal hablada, con un humor totalmente ácido -pero también súper funcional para el programa-, la "Queen" -como se apoda ella-, buscará regresar al programa y mostrar su personalidad verdadera.

Isabel De Negri junto a Santiago del Moro

Al salir de la casa más famosa del país, se plantó y comenzó a dialogar en BigBang sobre todo lo que fue su estadía en el programa. A sus 64 años se animó a realizar el casting para ingresar a Gran Hermano porque fue Alfa, participante de la emisión anterior, quien la inspiró para poder hacerlo por la similitud en cuanto a la edad y personalidad. "Mi hijo me preguntó si me animaría a anotarme y yo le dije: 'Es obvio que si lo hago quedo enseguida'", resaltó. Dicho y hecho. Fueron uno, dos, tres y hasta cuatro entrevistas las que debió atravesar para finalmente convertirse en una de las jugadoras más picantes del reality.

"Yo sé que junto a Furia éramos los personajes más fuertes de la casa", aseguró y dejó en claro que los últimos días, después de un mes de encierro y de sobrepasar distintas peleas con Juliana y con Catalina Gorostidi, se sintió afectada por lo que se aferró a la decisión de querer abandonar la casa y presintió que el público la eliminaría. Sin embargo, tiene en claro que buscará revancha en lo que será el repechaje y volverá como la "Queen recargada".

Su principal enemiga es Catalina, aunque ya no le preocupa porque está convencida de que al ingresar en el repechaje ella ya no estará. "En la casa no la quiere nadie", advirtió. Aún así, se decepcionó de distintas personas que la nominaron y a la vez, manifestó que con la mayoría de los participantes formará una gran relación en el afuera, principalmente con quienes pertenecen al "Imperio Chino", sumando a Carla De Estéfano también.

Isabel de Gran Hermano tras ser eliminada.

A pesar de que esperaba ser eliminada, lo presentía y también lo quería, sabía que desde un principio la casa había jugado en contra de ella y contra todos los que habían sido eliminados anteriormente, lo cual le causó total indignación por la manera en que lo hicieron. ¿Por qué? Es que justamente dentro de la casa se enteraron de un complot en el baño entre muchos participantes, que fue denunciado en el confesionario pero que pasó desapercibido porque encontraron la manera de que "las cámaras no lo tomen".

¿Cómo definís tu experiencia en Gran hermano?

-La experiencia fue increíble, maravillosa, la producción se pasó, hizo cosas impensadas que nos dejaron a todos muy contentos, fue en líneas generales mucha felicidad, pocos momentos ásperos. Yo la pasé muy bien, los chicos también, muy lindo todo, muy linda la casa, el trato; fue todo hermoso. Fue un Gran Hermano diferente con otra impronta y llegó un punto en que tenía más ganas de irme que de quedarme por cosas personales, pero sé que voy a volver porque tengo que estar ahí. Sé que fui junto con Furia el personaje más fuerte. Me callé muchísimo y tendría que haber hablado más, pero no quería comprometer a mis hijos que son los que están con problemas de salud, entonces mostré un lado que pensé que podía funcionar desde la crítica y no me banqué más a Catalina.

¿Cuál era la diferencia entre Furia y Catalina con vos?

-A Furia me la bancaba porque podía pelearla, boxearla desde la lengua; pero Catalina no porque es como la sombra que repite hasta las mismas palabras, es muy agresiva, grita todo el día, no la soporta nadie en la casa y ya el último día me colapsó cuando habló de la salud de mis hijos, de la edad y de tratarme de víbora. La verdad que eso fue una falta de respeto hacia las personas mayores y yo estaba haciendo una campaña de salud, bienestar, de cómo llegar bien desde el adentro hacia el afuera y el afuera hacia adentro y esta mujer defenestrando a las personas mayores como si fuese un pecado ser viejo. No me la banqué, no me banqué más nada, después me hicieron una broma pesada. Yo sabía que me iba porque no le puse nada de ganas para quedarme y también sé que voy a volver. La "queen" vuelve recargada y ella ya no va a estar... así que seremos Furia y yo.

Furia e Isabel cara a cara en Gran Hermano.

¿Decís que para el momento del repechaje Catalina ya no va a estar dentro de la casa?

-Totalmente, no la quiere nadie adentro de la casa.

¿Ella fue un punto de inflexión para que vos tengas ganas de irte?

-No, ella no. Tuvo que ver que me di cuenta que otras personas, que les saqué las fichas y muchas me nominaron, empezaron a cambiar su actitud porque creen que bajo el ala de Furia pueden estar a salvo; pero lo que no se dan cuenta que pueden estar a salvo sólo un tiempo más porque Furia juega sola. Entonces, usa peones o caracoles como ella les dice, para ser la protagonista de la casa. En este momento quedó ella sola siendo la protagonista porque antes lo éramos las dos. Yo sé muy bien que yo también lo era, si vuelvo, voy a demostrar mi parte sensible, a ser realmente como soy y no hacer este show y juego que hice, espero que esté Furia y si está Catalina bueno, que esté, pero se va a encontrar con una persona muy diferente; se va a encontrar con la "queen recargada".

¿Te molestaba que todos los días hubiera inconvenientes y peleas?

-Yo no me imaginaba que iba a ser un Gran Hermano como el anterior y ni lo pensaba. De hecho, me sorprendió cuando Santiago (Del Moro) dijo que los del año pasado eran mucho más tranquilos que nosotros y ahí me di cuenta de lo que estábamos haciendo, es como que hasta el momento no lo sentía tan agresivo hasta que escuché eso. A la única persona que sí veía agresiva era a Furia, que no la lograba comprender del todo porque al principio ella dijo que se quería ir y fue una estrategia para que la votaran y ver qué tan fuerte era. Es una chica inteligente que sabe cómo manejarlo, sabe manejarse muy bien en la casa, sabe cómo desestabilizar a la gente.

Isabel junto a Catalina y Joel en Gran Hermano.

En caso de entrar al repechaje... ¿te unirías a Furia?

-Jugaría para mí. Que la gente conozca a Isabel Denegri alias la Queen recargada, como Matrix. Voy a volver.

Con el diario del lunes, viéndolo desde afuera... ¿en qué sentís que te confundiste para que la gente te vote para ser eliminada?

-Si vuelvo no voy a ser de ningún bando, pero en realidad no es que había bandos. Eso lo generaron ellas y nos pusieron el nombre del Imperio Chino, yo no sentía que era así sino que estaba con las personas que mejor me llevaba, con las más honestas, más limpias del juego, las que no tengan traumas, sensibilidad, rencores. Catalina es una chica muy resentida, muy insegura, que agrede todo el tiempo con todo, que grita mucho y yo no me puedo llevar bien con una persona así. Yo en el transcurso del mes grité una sola vez porque no me dejaban dormir y me mataron. Yo siempre hablé tranquila, siempre estuve haciendo chistes, bromas y haciendo mi personaje. Era favorita porque sabían que era fuerte y soy fuerte. Pero llegó un punto en que el afuera me preocupaba demasiado. No me podía concentrar en el adentro y no podía pensar.

¿Ahí pensas que se empezó a desdibujar un poco tu imagen?

-Calculo que sí. Igual dentro de la casa me nominaron personas que pensé que jamás me hubiesen nominado pero que se sintieron influenciadas por el grupo de Furia. Esto nunca lo dije pero escribían en la tapa del inodoro el número que tenían que votar. Lo encontraron varios participantes. Cuando se hacía vapor por la ducha, escribían en la tapa del inodoro el número de la persona que había votar y entraban de a uno a verlo y después lo borraban. Así que hubo un complot contra los que sacaron. Los anotaban en la tapa y fueron a quejarse al confesionario de que encontraron números pero es incomprobable porque la cámara no puede encontrar la humedad de la ducha. Escribían el número y pasaban una detrás de la otra. Yo ahora no me voy a quejar de esto porque ya lo hicieron dentro de la casa y les dijeron que no se puede hacer nada porque es incomprobable, pero yo sé que otro participante sí lo va a decir.

¿De quién te sorprendió que te haya votado?

-Zoe. A mí me parecía una chica inteligente que no se iba a dejar llenar la cabeza. Es una chica muy inteligente, muy callada, pero se dejó llenar la cabeza mal. Luchi (Lucía) también me sorprendió. Siempre me pareció una chica conflictiva aunque no le encuentro un adjetivo calificativo. Ella demuestra una cosa y después hace otra. Es otra de las personas que juega sola pero se hace la que juega en grupo. Así que de ella también me sorprendió. Por su mirada, por su manera. Fue una de las que armó el reno en la puerta o sea era obvio que me había votado.

Isabel De Negri cuarta eliminada de Gran Hermano.

¿Tenías buena relación con ellas?

-Sí. Lucía es así. Es como que va, lo acaricia al Uru (Bautista) y después va al cuarto y con la misma mano que acarició a uno, acaricia a alguien del otro bando. Hay otras personas que hacen exactamente lo mismo pero es el juego. Si vos vas a jugar solo intentas llevarte bien con el ángel y con el diablo. Lo que pasa es que ellos no se dan cuenta. Yo sí me había dado cuenta. Cómo no les podes decir nada, te callas.

Sacando el grupo de Furia... ¿quiénes son para vos los que más están jugando en la casa?

-Joel juega. Rosina también. Florencia; Agostina; el Chino y te diría que la mayoría juega. Es más fácil decir que el que menos juega es el Manzana. Es el que menos juega de todos y yo creo que él va a llegar a la final. A Manzana lo quiero un montón. Hemos llorado juntos, porque la mamá tiene mi misma edad y está muy enferma y la extraña mucho, hablamos un montón, me hacía contarle cuentos a la noche, él los hacía callarse a todos para que yo me quede. Con la comida también éramos así, si había dos hamburguesas para cada uno yo me comía una y la otra se la daba a él, por eso también me eligió cuando Santi le preguntó con quién iría a pasar una noche a solas. Es un tipazo y no está haciendo un personaje, es él mismo.

Se habló mucho de tus hijos tanto en el afuera, como adentro... ¿te molestó eso?

-No me gusta que hablaran de las personas que están en el juego, ni de mis hijos ni de nadie del contexto. No me gustó para nada. Sé que se habló y que se dijeron y mostraron cosas que no tienen ni idea de lo que pasó y yo voy a aclararlo en la televisión. En algún momento lo voy hacer en algún programa voy a hablar con altura como corresponde hablar de mis hijos. Mi hijo es hermoso de alma más allá de su belleza física, es súper bueno y lamentablemente tuvo que pasar por situaciones que le afectaron su salud. Mi hija es una chica bipolar por eso yo criaba a mi nieto, me hice cargo de él, de mi familia, soy muy trabajadora. Siempre digo que me encantan los brillos pero de día soy "Cachito". A la mañana después del negocio voy al gimnasio entonces como salgo de ahí, me voy en calzas, con gorra, cero maquillajes. Salgo como soy, limpio, acomodo, levanto cajas. Y a la tarde va la queen. Llena de brillos, pintada, glamurosa. Me gusta todo eso. Soy muy laburante, cocino casero, me habrán visto en la casa, cocinaba con lo que no había. Soy una sirviente de la vida y cuando vuelva, porque voy a volver, no lo haré con un personaje sino con la Isabel que me aman y me conocen un montón de personas.

Isabel ingresando a la casa de Gran Hermano.

En el confesionario antes de la eliminación hiciste mucho hincapié en Alfa... ¿Lo hiciste por estrategia para que sus seguidores no te voten o cuál fue la idea de mencionarlo?

-Por estrategia no, yo no miraba antes Gran Hermano, miré sólo los primeros y el último. Mi hijo me dijo "Ma ¿Te anotarías?" y yo le respondí que es obvio que si me anoto quedo seleccionada porque tengo esta soberbia y humor ácido, que la verdad es que a mí me gustaba Alfa en la casa. Sentía que era un gran personaje. Marcos (Ginocchio) no hablaba, yo hubiese preferido que gane Julieta (Poggio) que al menos era una piba linda que hacía cosas. Marcos es hermoso pero no le conozco la voz. Es un pibe que no hacía nada, que estaba todo el día solo, que tomaba sol y Alfa me parecía él personaje y me sigue pareciendo. Un tipo grande que haga ese personaje y sea así me parece inspirador. Por eso lo mencioné. Realmente quería conocerlo. Lo vi de lejos cuando entré, no tuve tiempo de saludarlo y ahora me enteré que está en Punta del Este porque si yo lo veo, le hago un koala. Fue la persona que me inspiró como persona adulta en un reality, no como estrategia.

¿Pensas que alguno de los chicos está intentando hacer el juego de Marcos?

-No, el juego no. Nicolás es así. Es callado, tranquilo. Es un chico que en pandemia se leyó no sé qué cantidad de libros, tiene 21 años y habla como si tuviera 50. No es extrovertido pero es muy respetuoso, educado, no lo escuchas hablar mal de nadie, sí podes escuchar algún tipo de comentarios pero no mal. No es un personaje. Ahí no hay ningún Marcos, al contrario, son todas personas que juegan a lo que quieren ser. Algunos más vivos que otros, pero es un show, es un reality que va mutando día a día y lo que conviene en el día a día.

Hoy en día... ¿a quiénes ves en la final?

-Yo me veo ahí con Juliana y con Manzana. A Manzana lo quiere mucho la gente sin saberlo, eh. Es lo que creo y considero. Creo que él le puede ganar a cualquiera en una placa.

Isabel, Manzana, Emmanuel y Axel en la casa de Gran Hermano.

¿Quién querés que sea el próximo eliminado?

-Catalina. No la quiere nadie, yo con todos los que hablé, nadie la soporta. No entiendo como nunca quedó eliminada. Siempre quedaba ahí con un pie afuera y uno adentro pero no entiendo. Yo creo que después de esto la tienen que sacar y ahí va a dar un giro importante la casa. Después de que se vaya ella se va a ir Carla que ya no soporta más estar ahí adentro.

Entre vos y Carla no fue tan amplia la diferencia de votos...

-No lo sé, me estoy enterando ahora. Casi me quedo yo, mira.... como hubiera pateado todo.

¿Vas a seguir manteniendo el vínculo con Lisandro si es que volves a ingresar a la casa?

-Lisandro es mi amigo. Hay un grupo con el que en el afuera vamos armar una amistad y lo digo desde ya. La primera es con Sabrina, que ella dijo que se siente súper identificada conmigo, ella es como soy yo. Con el Chino, con Lisandro, con Joel, Manzana que ya me invitó a un video con él para hacer, supongo que con Emmanuel también, él es re loco pero es un loco lindo, tiene sus pelotudeces pero las tenemos todos. Con Nicolás de una vamos a tener un vínculo porque me dijo que cuando salgamos vamos a ir de una a comer algo y charlar en profundidad, él me pedía consejos incluso. Varios chicos me pedían consejos. Me trataron súper bien, nadie me hablaba como una persona grande, al contrario. Con las chicas creo que voy a tener vínculo con Denisse que me llevaba re bien también. No sé si con el Uru tendré, me llevaba hasta ahí, él es muy extrovertido pero puede llegar a ser. Con Alan, que es divino, súper bueno, laburador. Voy cama por cama acordándome.

Lisandro e Isabel en la casa de Gran Hermano.

Tenes buena relación con la mayoría se podría decir sacando el grupo de las Furiosas...

-Con todos y te diría que hasta con Carla también. Sacaría a Catalina, a Rosina, a Furia no la sacaría y a Florencia tampoco. Yo la voté pero después me dijo algo que si yo no hubiera estado adentro de la casa hubiera hablado de otra manera. Tiene que ver con su estética. Por tener una condición con otro peso, ella se acercaba a los hombres como amiga, le daba vergüenza que la rechazaran por su condición. Eso me lo expresó a mí y me costó mucho dolor. Me dieron ganas de ofrecerle mi ayuda afuera porque fui entrenadora personal durante un montón de tiempo y me dieron ganas de decirle eso, trabajé para una empresa de nutrición de deportistas así que la tengo muy clara. Me callé porque ella estaba hablando con mucha vergüenza y después me daba bronca que hablaran de ella por su condición, porque roncaba, por todo. Me dio pena y la verdad es que no es mala persona. Es una chica que la torturaban con la comida, que tenía que comer zapallito para bajar de peso y lo odiaba, entonces con ella también me juntaría afuera.

¿Entrarías en el repechaje y le dirías a algunos jugadores que se empiecen a mostrar un poco más ante la cámara?

-No hacen nada. Van, comen, duermen, cenan, pelotudean entre ellos jugando al piedra papel o tijera y no hacen otra cosa. Yo si entro les digo que activen, de hecho a Zoe la avivé yo. Entró, era una chica que tenía miedo de todo, la voté incluso y le dije que se empiece a mostrarse. Empezó a lavar los platos, a secarlos, era una chica que no hacía nada. En la casa empezó a moverse pero también hay muchas personalidades en la casa de que van y solo están para estar ahí sin hacer mucho. Nico es divino, es hermoso, inteligente, pero es como que no está jugando y fue de vacaciones.