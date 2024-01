"Mala leche, mentiroso, mierd... y asqueroso": el ataque de furia de Cata y Agostina contra Emmanuel

Luego de la violenta pelea que protagonizaron Catalina Gorostidi y Emmanuel Vich por un puñado de cigarrillos en el patio de la casa más famosa del país y que revolucionó a todos los "hermanitos", la producción del reality, con Santiago del Moro a la cabeza, decidió enfrentarlos en un careo que no terminó como lo esperaban: nuevos gritos, lágrimas, reclamos, insulto, denuncias por homofobia y nuevos cruces se vivieron en tan solo un puñado de segundos.

El programa comenzó con el conductor pidiéndoles a ambos que ingresen al SUM para intentar ponerse de acuerdo. "Hablen como personas, como seres humanos que son, como adultos, como laburantes, como profesionales que son ambos, cada uno tiene una historia distinta, un recorrido hecho, son dos personas con su vida, con su historia, con sus amores, con sus virtudes y defectos, son muchos para hablar, creo que hablando se entiende la gente", les dijo Del Moro intentando llevar calma.

Fue así que la médica pediatra le cedió la palabra al peluquero, quien intentó dar el tema por terminado y ser mucho más conciliador: "Cata,. yo te digo que la verdad no tengo ningún problema con vos, y vos creo que lo sabés, nunca tuve ningún problema con vos, en nada. Nunca te fui a buscar para nada malo, nunca escuché lo que me dijo nadie de vos, nunca, porque vos sabés cómo es mi cuarto, sin embargo yo siempre fui a buscarte de la mejor manera, me pediste cosas de buena onda y las hice".

Intentando hacer las paces, Emmanuel le aclaró a su compañera que no tiene "ningún tipo de problema" con ella. "Creo que desde mi punto de vista yo a vos no te hice nada malo, ni nada que te pueda llegar a enojar de esa manera, creo que no era para llegar a ese punto extremo, por un festejo de un grito. No creo que fuera para tanto insulto, no estuvo bueno, yo me siento re mal, me siento muy angustiado, estoy viviendo un momento que no pensé que iba a volver a vivir", le dijo.

El careo entre Cata y Emmanuel

En ese momento, Emmanuel le aseguró a Cata que él no le pidió ninguna sanción a Gran Hermano tras lo ocurrido y siguió: "Hay gente que quiere que sigamos gritando y sigamos diciéndonos barbaridades, que de mi lado no va a salir, no pedí nada, ni pedí irme, ni pido que te vayas, de mi no sale eso, me puso triste, porque pensé que tu onda no era hincar desde ese lado a un tipo como yo, no pensé que fueras a ir por ese lado. Me sentí muy mal y me sentí discriminado", le explicó.

Antes de cederle la palabra a la pediatra, el estilista señaló que el conflicto era entre él y Agostina Spinelli, quien lo había increpado minutos antes por un conflicto con los cigarrillos, y no con ella. "Si yo te dije algo que te pudiera haber dolido de verdad, te pido disculpas, pero yo vengo aguantando cosas desde que empezó el programa, más con Agostina... pero vos me gritaste puto, tu novio no te quiere, sos feo, tu novio...", señaló cuando fue cortado abruptamente por Catalina.

Y es que en ese momento, la profesional de la salud tomó la palabra y de forma más que autoritaria, negó haberle dicho "feo" y disparó: "Emma, es muy sencillo, yo si fuese careta y falsa, y quisiera que la gente en este momento no me vote para irme o quisiera que todo el mundo me ame en la casa, como muchos falsos lo quieren hacer, y vos lo sabés muy bien a eso, yo vendría acá y te diría ´¿sabés qué? Mil disculpas por la palabra puto, la verdad que sí fue ofensivo a propósito´, pero no".

Y continuó: "Yo creo, que vos lo sabés, porque hace un mes que vivo acá, soy una mina que va de frente, que nunca miente, lo han visto, como me enojo y digo las cosas en la cara, cuando yo te dije varias veces, ´Emma, por ahí no es, te estás confundiendo´, era de corazón, vos hiciste lo que quisiste, te respeto. Yo sería muy hipócrita en sentarme acá y decir, ´no, si la verdad, mil disculpas, me voy´. La verdad que no. Yo te grité ´te vas el domingo, puto´, pero no lo dije de forma discriminatoria".

En vez de pedirle disculpas a su compañero, Cata es las pidió al público que ve el reality con atención. "Si alguien afuera sintió que lo dije de forma discriminativa o discriminatoria, pido mil disculpas porque esa es una palabra que está muy mal usada, pero está en la jerga de las personas de Argentina o de otros países para putear cualquier cosa. Me salió esa puteada como aleatoria. Viniste vos corriendo de la pileta, me increpaste, me pechaste, no me gustó nada", remarcó.

A partir de ahí, el ida y vuelta comenzó -unas vez más- a caldearse. Primero, Emma le dijo a su compañera que no tiene la confianza para tratarlo de "puto" y afirmó que no la pecheó en ningún momento. Mientras que Cata, firme en su postura, contraatacó: "Sí, me pechaste y no importa, lo va a ver la gente. ¿Desde el primer día que entré a esta casa a hoy? ¿Cuándo carajo yo te discriminé por tu condición? ¿A vos o a cualquiera de esta casas? Nunca, nunca".

Catalina no pudo controlarse en el careo

Durante su descargo, Cata le aseguró al peluquero que tiene una amiga desde cuarto grado "con su misma condición sexual" y que ella no sería capaz de "atacar a nadie" con eso. "No hace falta tener una condición sexual igual a la mía, o parecía para discriminarme. Chicas, ¿ustedes me discriminan? ¿Con qué? Porque pasan a lado mío y me están haciendo cara de asco desde que entré a la casa", le contestó Emmanuel, a lo que Cata, agresiva, destacó: "No, vos no sos tan importante".

El careo finalmente terminó de la peor manera, con Emmanuel denunciando a su compañera de "homofóbica" y con la médica pediatra tratándole de "ridículo", de haberla pecheado y asegurando que se hace la víctima para escalar en el juego. "Pienso que tu esposo ya probablemente ya te pegó una patada en el culo. Y lo pienso, porque después de pelotudear con Joel... ¿sabés qué? No te lo iba a decir. Pero vos sos tan mala leche..", le dijo Cata y Emmanuel la interrumpió: "Mala leche sos vos, flaca".

Y sumó: "Peleás y armaste todo este circo por regalar cigarrillos de tu amiga. Porque tu amiga no se hubiese calentado así conmigo. No comparto este nivel de violencia más en la casa porque es espantoso. Es violento, discriminativo y sos muy homofóbica vos y Agostina. Y no hace falta que sea gay Agostina o lesbiana para que me discriminen. Porque me están discriminando y me están agobiando de que sea gay. Con las caras de asco. La cámara lo ve".

Antes de que Del Moro intente, una vez más y sin éxito, tranquilizar las aguas del conflicto, Catalina explotó de furia: "La cara de asco te la ponemos todas porque sos un falso. Ya dije que yo acá no quería venir. Yo ya todo lo que dije, lo dije en el confesionario. Este pibe es un agresivo y lo vio todo el mundo. Como la tiro a Denisse. No puedo, porque no aguanto. No lo puede ni ver". A lo que Emmanuel, sentenció: "No me tolera porque es homofóbica, no lo puede controlar".

Una vez que salieron del SUM, los participantes siguieron su pelea en el living de la casa. "Sos un ridículo, acá todos te sacaron la ficha de que sos un mentiroso", le gritó Agostina, a lo que Cata la secundó: "¡Mentiroso de mierda! Dijo que somos homofóbicos desde el día uno, que él no es agresivo y que es súper dócil".

"Acá acusaste a Sabrina, adelante mío, de calienta pij...", terminó gritándole la policía, minetas que la médica cerró a pura euforia: "Sos un mala leche y un mentiroso de mierda. ¡Querés cámara flaco, sos un mentiroso y un asqueroso!