Jenifer Lauría y Chiara Mancuso listas para apuñalar por la espalda a Giuliano Vaschetto: ¿Podrán?

Gran Hermano dejó de ser un juego de estrategias y se convirtió en la nueva novela de Telefe: mientras dos mujeres se peleaban por el corazón de Giuliano Vaschetto, la historia dio un giro de 180 grados cuando Chiara Mancuso y Jenifer Lauría se unieron para conseguir venganza.

Este lunes se cumple una semana del reingreso de la ex de Centurión a la casa más famosa. En los primeros días estuvieron marcados por tensión, gritos y encontronazos entre las dos hermanitas; sin embargo, aquello cambió en las últimas horas cuando decidieron aclarar los malos entendidos.

El navegador no soporta este contenido.

Si bien Chiara y Jenifer no se dieron tregua en el primer periodo de convivencia, desde la vuelta de empleada administrativa esto cambió cuando empezó acercándose a la hija de Mancuso: "Quiero que entiendas que todo lo que he dicho, los comentarios, no son para ti, son para él. Cuando está presente, lo miro a él y se lo hago saber", explicó Lauría, asegurando que no tiene intención de atacar a su colega sino a Giuliano.

A continuación, le explicó las razones por las que no quería caer en las manipulaciones de "Nano": "Es por eso que él actúa de esa forma, como un perro detrás de mí, pero no voy a caer otra vez en lo mismo , porque eso fue lo que me sacó del juego. Si la gente me eligió para volver, fue por algo, no para repetir los mismos errores", señaló Jenifer quien movió sus estrategias para manipular a su contrincante.

Jenifer Lauría y Chiara Mancuso se unen para sacar a Giuliano de la casa

Con información del afuera, Lauria sabe el cariño que se ganó Chiara en su estadía en la casa, por lo que enfrentarse a ella no sería su mejor opción. En este contexto, pidió una alianza para juntas sacar del juego a Vaschetto: " Parece que estamos peleando por un hombre, y no quiero eso . Eso sólo nos perjudica a las dos y hace que Giuliano se vea como el galán de Telefe, algo que no queremos".

Chiara, por su parte, compartió sus sentimientos de vulnerabilidad emocional debido a la situación con el santafesino, reconociendo que eso la había distraído de su objetivo en el juego: "Sé que estoy afectada por esto, y aunque me doy cuenta de que no debería dejar que me afecte, me está alejando del juego", admitió y reconoció que el beso entre Jenifer y su chico, cuando la puerta giratoria dio vuelta, la había incomodado.

El navegador no soporta este contenido.

Fue en la sala de stream donde Jenifer Lauría expuso su estrategia con contundencia: "No quiero que se vaya ella. Quiero que las dos juntas saquemos a Nano y después, sí, que se vaya". Por su parte, Chiara Mancuso se valió del confesionario para confirmar su alianza: "Estuve diciendo que quería que se vaya Jeni y la verdad es que no, no es con ella. Mi objetivo es él y bueno, voy a ir por eso. Yo sé que hay formas de debilitarlo".

Si bien las jóvenes dejaron en claro que van por Giuliano Vaschetto, y las últimas actitudes del participante no caen bien en el afuera, él no se debilita y va de frente contra Santiago Algorta, el uruguayo que se colocó como uno de los jugadores más queridos al salir primero de las placas positivas.