"No puedo sola": después de gritarle a Furia, Agostina se arrodilló ante Manzana y le pidió una "alianza"

Si faltaba algo en la casa de Gran Hermano era una pelea atroz que separe para siempre a Juliana "Furia" Scaglione de Agostina Spinelli. Como eso ya sucedió después de los griteríos y la tensión que se generó en el careo que tuvieron las ex amigas, ahora cada una tiene que buscar sus aliados.

Por su parte, Furia ya eligió: va a jugar sola; la pregunta es si podrá hacerle frente al nuevo grupito que se formó dentro de la casa: Agostina, Federico "Manzana" Farías y Lisandro "Licha" Navarro. El menage a troi menos pensado de todo el juego, pretende destruir voto a voto a la "pelada" de la casa.

Furia tiene muchos fans fuera de la casa.

En un diálogo sesgado y muy privado, Agostina se "arrodilló" ante Manzana para pedirle por favor que la ayude en la pelea contra Furia. Manzana, que tiene ansias de poder, primero se hizo el desentendido para que la mujer policía se lo pidiera expresamente. "¿Qué me querías decir vos?", le dijo el tucumano. Ella, entre dientes y con un poco de bronca, le dijo: "Que me ayudes, no voy a poder sola. Que le digas a tu gente", expresó con voz tierna.

Agostina Spinelli se peleó con Juliana "Furia" Scaglione y destapó una olla de enojos y resentimientos.

Manzana, por su parte, no la dejó terminar la frase y ya estaba diciéndole con tono triunfador: "Sí, sí, sí". El complot es fabuloso: en una esquina está Manzana que se "despertó" tras un llamado de su madre y no dejó de ganar poder desde que fue certero con sus alianzas y, en la otra esquina, está Agostina, derrotada psicológicamente por haber dejado atrás su relación con la pelada y por creer que está al borde de la expulsión de la casa más famosa del país.

Sin muchas más vueltas, Manzana aceptó a la ex de Furia como jugadora de su equipo: "Bueno ya voy a ir a hablar al confesionario y voy a decir que te apoyen. Pero no voy a hacer ningún bardo ni ninguna gilada".

Un poco riéndose y otro poco por querer subirse al pony, Manzana dijo con respecto a Furia: "Está tan caga** en las patas. Es increíble, real". Además quiso desestabilizar aún más a Agostina advirtiéndole que Furia la había traicionado: "Ya vas a ver cuando salgás", le dijo a la morocha que no salía de su asombro ante la confesión de que Furia la había nominado. Metiendo leña al fuego, Manzana dijo: "Ha sido grande el quilombo, después ha venido a jugar a las manitos. Qué flaya. Está loca".

Drama y confusión: el careo entre Furia y Agostina

"¿Te puedo decir algo? Jugá sola. No juguemos más juntas porque no tengo ganas de que me des órdenes. Y conmigo, tranquila" fue la frase que le escupió Juliana que, en tanga y con la toalla todavía en la cabeza terminó de destruir lo que fue la dupla entre ella y Agostina.

El destino de los jugadores de Gran Hermano es re contra re mil incierto: Agostina dejó claro que no banca ni un minuto más los destratos y la forma de ser de Furia que está cada vez más al borde de colapsar.

Furia, muy segura en le careo

En realidad, durante los dos meses que estuvieron en la casa, se aliaron en contra de quienes les hacían frente pero ahora, está todo patas para arriba y empezaron a mostrar la hilacha la una con la otra.

La cosa parecía haberse calmado hasta que la oficial de la fuerza de seguridad devenida en famosilla se quiso enfrentar cara a cara con la que decía ser su amiga. En un careo organizado por la producción del programa, las dos participantes bombas estuvieron a punto de estallar.

Agostina no podía creer que Furia la haya nominado

Furia fue muy clara desde el principio, por eso fue la que primero pegó el bombazo cuando Agostina le preguntó con cara de "mecha" qué había pasado entre ellas: "Me sentí muy sola", contestó la única pelada de la casa y siguió: "Creo más en las actitudes que en las palabras. Vos sos más de hablar".

Además, sacó a relucir la actitud de poco compañerismo de Agostina que, ni bien pudo se alió al grupo de Licha y Manzana: "Vi que te juntaste mucho con Licha, de hecho me propusiste que juguemos con Licha", dijo muy segura de sí misma y tiró más de la cuerda: "A mí él me banca, que me considera confiable pero creo que son juegos totalmente diferentes", dijo.

Hubo un capítulo clave en el que Furia usó su potencial esotérico y le tiró el tarot a todos en la casa. Allí las cartas le mostraron claramente la traición de Agostina y, fiel a su estilo se lo dijo sin pensar: "Como me tiré las cartas y también te las tiré a vos y salieron muchas espadas y cortes, prefiero...", dijo Furia que fue interrumpida intempestivamente por Agostina que gritó: "Yo te dije que iba a la final con vos".

"Es un deseo tuyo", le dijo la doble de riesgo y, victimizándose, Agostina le ganó de mano y sacó el argumento más doloroso tratando de quebrar a su oponente: "Entonces me usaste todo este tiempo".

Agostina Spinelli y Furia se sacaron chispas en la habitación de Gran Hermano.

El ring del cara a cara se ponía cada vez más caliente: "Yo jamás te usé y vos supuestamente tampoco me usaste a mí", dijo Furia con todas las intenciones de golpear duro la conciencia de Agostina. Ella respondió con su actitud falsamente benevolente: "Fui la persona más leal que hubo acá adentro para con vos".

Contraatacando, Furia espetó: "Eso es lo que ves vos, yo me sentí sola mucho tiempo". Además, confesó lo inesperado: "Te nominé cuando fue lo de Cata", dijo y Agostina se quedó paralizada y le pidió explicaciones: "Porque hubo una pelea que a mí me molestó mucho que yo no hablé, yo me alejé y no sentí que era el momento de hacer algo así por tres puchos de mier**, literal. No me gustó que Cata se fuera por una pelea", dijo Furia.

La cosa no terminó ahí, porque Agostina dio un golpe bajo: "Todo este tiempo hablaste de valores y de ser buena gente. No tuviste valores conmigo", le dijo a Furia a sabiendas lo importante que son para ella los valores como la sinceridad y fidelidad.

Con bastante cintura, Furia esquivó el golpazo y contestó sin vueltas: "Yo no me sentí acompañada y por eso prefiero jugar sol" y, en el mismo papel, Agostina con un hilo de voz le respondió: "¿Por qué no me lo dijiste desde un principio?". La respuesta fue fatal: "Porque viniste, te acercaste y me dijiste: 'Cualquier cosa que necesites yo voy a estar a tu disposición'", expresó dejando en evidencia que la poli es más falsa que billete de tres pesos.

Agostina Spinelli y Juliana "Furia" Scaglione escuchan con atención cómo Federico "Manzana" Farías se enfrenta a sus hermanitos.

Siguiendo con los golpes bajos, Agostina contraatacó: "¿Vos te acordás de la primera persona que te defendió acá? Yo fui una, al margen de que me hayas tratado super mal, como ese día que te quise abrazar y me sacaste, ese día yo dije: 'Hay que defenderla'. A partir de ese día, los dos meses te fui leal. La casa me nominaba todos los fines de semana", admitió con verborragia loca Agostina.

Furia no se quedó atrás y... touché: "Pero no es porque estabas al lado mío. Te nominaron por otras cosas", le comunicó. Claro que su contrincante dejó pasar el comentario para de nuevo invadir la charla con gritos: "Se lo dije a todo el mundo: 'A la única que soy leal es a Furia', y vos me jugaste sucio. Me tuve que enterar por los demás. Jamás te nominé. Yo el domingo quiero que te vayas, quiero que Gran Hermano lo gane una persona que juegue limpio".

Furia se cruzó con Manzana en Gran Hermano

Muy humanamente y sin ánimos de seguir la polémica, Furia contestó ya con voz de aburrida: "Esto es un juego y yo juego de la manera en la que puedo. Yo no me cagué en vos, sentí que me traicionaron". Agostina quiso seguir el pleito: "Fuiste mala persona conmigo".

Pero Furia rescató de su memoria un buen argumento: "En el grupo de Manzana estabas vos. No entiendo igual por qué me odias tanto", dijo y continuó: "Sos una for** de mier** Me tenés envidia. Hiciste todo esto a propósito, me hablaste bien ayer a la noche", recordó.

Sin mucho más argumento válido, Agostina perpetró una frase que seguro le habrá llegado al corazón de Furia: "Porque me fallaste como persona. Te cansaste de tratar mal a todos los compañeros" y sacó toda su ira: "Sos mala mina, boluda. Tenés el ego muy alto. Sos muy maleducada con tus compañeros, con la producción, con Santiago (del Moro)". Furia, abatida de los argumentos y los gritos quiso terminar la charla: "Yo no tenía ganas de pelear con vos".