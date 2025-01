La casa de Gran Hermano no compra el triángulo de Jenifer, Chiara y Giuliano: "Se chamuyó a media casa"

Por decisión del supremo, Jenifer Lauría fue elegida para reemplazar a Andrea Lázaro por problemas de salud: es por esto, que el pasado lunes reingresó a Gran Hermano, lo que provocó el malestar en Chiara Mancuso, que no pudo disimular su incomodidad al verla ingresar por la puerta giratoria.

Minutos antes de recibir a la participante, la hija de Alejandro Mancuso y Giuliano Vaschetto, más conocido como "Nano" se encontraban acarameladamente abrazados, ya que en las últimas semanas habían afianzado su relación con algunos besos y caricias. Al girar la puerta e ingresar la ex del jugador de fútbol Centurión -con copa de champán en mano- el oriundo de Santa Fe corrió a los brazos de su ex, olvidándose por completo de la otra hermanita.

Chiara Mancuso, Jenifer Lauría y Giuliano Vaschetto: el triangulo amoroso que no deja descanso

Si bien Jenifer juró ingresar por la venganza, a los pocos minutos su enamorado intentó dejar todo lo que hizo en el pasado y volver a conquistar a la competidora. A la hora del vivo, la casa más famosa del país se llenó de tensión cuando Santiago Del Moro quiso saber cómo se encontraba el triángulo amoroso entre la última en ingresar, Nano y Chiara: "Me gusta Jeni. Obvio, Siempre lo dije. Pero bueno, no tiene nada que ver con el juego ni con lo que pasa acá adentro", tomó la posta el nuevo líder de la semana.

Luego, el conductor intercedió y le preguntó a Lauría si le gustaba el santafesino: "Ahora somos amigos. Somos compañeros. Está todo bien, él sabe lo que hizo mientras yo no estuve acá y sabe lo que me molestó porque se lo hice saber. Hace tres días atrás le gustaba Chiara y ahora le volví a gustar porque volví ", respondió la joven.

Entre la espada y la pared: Chiara y Jenifer piden explicaciones a Nano

Mancuso demostró desde el primer día tener un fuerte carácter, y eso no pasó desapercibido en las últimas horas: "Me parece una pelotudez a la que le quiero poner fin. Yo no voy a hablar de Nano como persona, porque eso es otro tema. Voy a hablar con respecto a lo que pasó con Jeni y conmigo, que a mí ya me aburre seguir con la situación. Él promete cosas diferentes por los dos lados. Entiendo que quizás le suceden cosas con muchas personas y está perfecto, pero. Pero yo quiero cortar con la boludez de que él esté en ese papel de galán, de que nosotras nos peleamos por él , de que gusta de una, gusta de otra. Siento que la que se lo queda pierde".

Fue entonces cuando las jugadoras hablaron de las promesas que Giuliano les había hecho: "Ayer me contó Jeni que le prometió que no iba a acercarse a mí cuando ella se fuera. Y lo hizo. Y después a mí me prometió que, si Jeni volvía, él iba a seguir estando conmigo, como estaba acá en la casa". En esa línea Lauría comentó: "Fueron promesas incumplidas. Ella dijo que era su amigo, que iba a buscar su contención, pero yo con mis amigos no busco esa contención de andar besándome y ese tipo de cosas".

El muchacho intentó defender su nombre: "Con Jeni habíamos quedado que nos veíamos afuera y si pintaba todo bien. Vos hacé lo que quieras, yo también. Y a Chiara le dije que si entraba Jeni íbamos a seguir jugando juntos, pero no necesariamente como lo que sea que nos quieran tildar. No quiero decir pareja, pero con alguna especie de tensión sexual. Porque justo antes de que entre Jeni, habíamos hablado de cortar con eso y seguir como amigos ", pero no contenta con la respuesta de Chiara: "Cortar con eso y seguir como amigos. Porque me dijo que, si no, él iba a sentir cosas. Y cuando Jeni se fue de la casa a los dos días la desconoció completamente. Dijo: 'Fue mi chonga cinco días. ¿Qué voy a sentir?'".

La casa opinó

Mientras las mujeres se peleaban por el amor de "Nano", éste se mantenía de pie al lado del televisor ubicado en el living de la casa, ya que ese lugar ocupa el líder de cada semana. Martina Pereyra, no logró guardar silencio y expuso las intenciones de Vaschetto: " Se chamuyó a media casa . Seguramente lo viste, pero hace dos días me llamó a mí. Y se fue Jeni, se dio media vuelta y se chamuyó a Chiara, él es así", le explicó a Del Moro quien desde el estudio disfrutó del show. Al lado de la oriunda de La Plata estaba sentada Lourdes quien también opinó del tema del momento: "Me pasa que a mí esto me parece una pelotudez humana desde el día uno. El chabón es así, ahora todas se ponen a juzgar de mujeriego".