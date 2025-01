Los duros problemas de salud que dejaron fuera de juego a Andrea y quién podría reemplazarla

Durante la tarde del miércoles, Santiago Del Moro anunció que una participante iba a abandonar Gran Hermano por "motivos de fuerza mayor". Las especulaciones no tardaron en invadir las redes sociales, pero recién durante la transmisión en vivo se supo que Andrea Lázaro fue la hermanita que tomó la decisión de abandonar la casa más famosa luego de preocuparse por su salud.

A diferencia de los expulsados, que abandonan por la puerta giratoria, la profesora de gimnasia se fue por la grande mientras sus compañeros la despedían con cantos y algunos llantos.

Andrea Lázaro abandonó Gran Hermano por sus fuertes dolores de cabeza y su poca fuerza en las pruebas del líder

Si bien a la hermanita se la vio comprometida con las exigencias que supone Gran Hermano, con estrategias e involucrada en polémicas, lo cierto es que sus frecuentes dolores de cabeza la preocuparon, ya que antes de su ingreso al reality show sufrió intervenciones quirúrgicas por una aneurisma: "Estoy bien, pero siento que no estoy a la par que mis compañeros, pero como el dolor me está pesando no quiero que sientan que no les estoy siguiendo el ritmo".

Andrea no sólo sentía que se distraía del juego debido a los fuertes dolores sino, que además complicaba al resto de la casa: "Hay una alarma en el cuerpo, siento que no estoy a la par de mis compañeros, me está costando mucho la prueba del líder y la prueba del super". Es así que decidió abandonar el juego, y el encargado de comunicarle a sus compañeros fue Santiago Del Moro, conductor del ciclo.

Durante su estadía, la fisicoculturista se enfocó en la competencia y no contó los problemas de salud que sufrió en el pasado, pero desde afuera de la casa su hermana sí reveló los dolorosos detalles.

"Como 5 casting y en ninguno contaste nada sobre tu enfermedad. Me dijiste: 'No quiero hablar de ese tema, no quiero victimizarme ni que me elijan por eso, si se da, algún día contare ahí, si es que entro", comenzó el relato en una historia de Instagram, y continuó: "Ese día fuimos corriendo a la clínica, sin un peso, en bondi, vos saliendo de una de las tantas operaciones que tuviste, con tu terrible dolor de cabeza y despidiendo líquido cefalorraquídeo por el cuello, pero cantando Pastora Soler".

La dura historia de Andrea Lázaro que trató de ocultar de las cámaras de Gran Hermano

Con Andrea fuera de competencia se abre una nueva vacante en Gran Hermano y el conductor reveló quiénes podrían ser el reemplazo: el lunes próximo entrará a la casa el reemplazo de la zahora ex participante, y que será "el público quien va a definir" al nuevo, que será nada menos que alguno de los eliminados, dando lugar a un repechaje express.

La noticia alborotó las redes sociales que ya comenzaron a hacer campaña por sus preferidos. Jennifer Lauría sería una de las más solicitadas por los fanáticos de Gran Hermano, a quien pide que entre a vengar a Giuliano, con quien formó pareja dentro pero a los pocos días se olvidó de ella y comenzó a coquetear con Chiara Mancuso. Tras la gala de eliminación del domingo, se abrirán nuevamente los teléfonos para que el público decida a qué exparticipante quieren nuevamente dentro de la casa.