La preocupación del "Cuti" Romero por su affaire con Catalina y los enemigos que ya se ganó la hermanita

Una de las participantes que más se hizo notar en la nueva edición de Gran Hermano es sin dudas Catalina Gorostidi por su presentación en cuanto a lo que dijo de su vida privada. Además de mencionar que es médica pediatra, deschavó una parte de su pasado sexual que llamó la atención por una confesión inesperada: "Salí con un campeón del mundo".

Catalina Gorostidi en su presentación en Gran Hermano.

A partir de ahí, se abrió el paraguas de la duda de con quién podría haber estado. En primer lugar, se mencionó que ella quizás fue una de las mujeres que estuvieron en la fiesta privada de la Selección Argentina en donde se mencionó que tanto Ángel Di María, Leandro Paredes y Paulo Dybala les fueron infieles a sus respectivas parejas.

Sin embargo, todo parece indicar que su affaire con el jugador de la Selección no fue en aquella fiesta, sino algo mucho más profundo que duró meses en lo que fue la estadía de él en el país, antes de partir a continuar con su carrera en Europa.

Catalina dio las pistas principales en su presentación, aunque no mencionó nombres. A la hora de describirse y contar sobre su vida privada, manifestó: "Me encanta subir fotos hots. Fui muy botinera. Básicamente fue como salir con todo el plantel de Talleres de Córdoba y Belgrano de Córdoba a la vez", y agregó: "Salí con un campeón del mundo".

Catalina Gorostidi antes de ingresar a Gran Hermano.

Los hilos se atan y las coincidencias se cumplen. Así como la ahora participante de Gran Hermano aseguró haber tenido relaciones con jugadores de Belgrano, en la Selección Argentina y que tuvo una gran participación en la Copa del Mundo, justamente se encuentra un ex "Pirata". ¿Quién? Cristian "Cuti" Romero.

Todas las pistas señalaban a que es el Cuti con quien tuvo un affaire bastante intenso y relacionado Catalina, pero hasta el momento no había afirmaciones. No obstante, el periodista Juan Etchegoyen confirmó aquel intento de relación que se rompió en el momento en que el ex jugador de Belgrano dejó el país para continuar con su carrera deportiva en Europa.

"Quien habría salido con Catalina es el Cuti Romero. Me aportan que cuando el defensor jugaba en Belgrano tuvo una relación importante con Catalina, me hablan de varios meses juntos, esto fue entre el 2016 y 2018", constató el conductor de Mitre Live.

En esa misma línea, sumó: "Les diría que la fuente que me pasa el dato es inobjetable. La data proviene desde la provincia de Córdoba. A mí lo que esta persona me cuenta es que cuando vieron que había entrado esta chica al reality muchos se rieron y preocuparon también por cualquier cosa que pueda decir".

Cuti Romero jugador de Belgrano de Córdoba.

Lo cierto es que pasaron solamente 48 horas de que comenzó el reality y Catalina ya está en la mira, al menos por el afuera, por su supuesta relación con el Cuti y por otra cosa muy particular que es su incomodidad con los nuevos participantes, Sabrina Córtez y Bautista Mascia.

Tan sólo un día después de que haya comenzado la nueva emisión de la casa más famosa del país se dieron dos nuevos ingresos de manera sorpresiva para los hermanitos. Ahí estuvieron la "Barbie camionera", como se apodó ella, y el cantante uruguayo. Sin motivos ni razones, fueron elegidos para entrar 24 horas después para ver de qué manera cambiaría el juego.

La primera en ingresar fue Sabrina y como nadie se lo esperaba, gritó delante de todos: "¿No me esperaban? Qué recibimiento del ort...". Tras esa icónica frase, muchos participantes corrieron a abrazarla y a consultarle por qué había entrado un día después. Sin respuestas para dar, rápidamente se acomodó en la casa y fue llamada por Santiago Del Moro para que realice la prueba del líder que ya habían hecho el resto de los participantes.

Sabrina Córtez en su presentación en Gran Hermano.

Tanto Sabrina como Bautista se prepararon, realizaron la prueba del líder y, para sorpresa de todos, fue justamente la recién ingresada quien ganó la instancia. Como si fuera poco, a media hora de entrar al reality, ya consiguió tener la inmunidad, podrá salvar a un compañero de la nominación y también deberá elegir a uno para que caiga en el teléfono para competir en la placa por ser eliminado.

Esto mismo no cayó muy bien en la casa y la persona que más lo demostró fue justamente Catalina. Ya en su presentación había hablado de "justicia" y de cómo es su personalidad, lo cual era evidente que sería una de las primeras personas en mostrarse cuando algo no le parezca bien. "Lo que me molesta muchísimo es la injusticia. Soy muy justiciera. No careteo absolutamente nada. Lo que me molesta, lo digo. Si hay que hacerlo voy a ir a la yugular, no me importa nada", había manifestado.

Dicho y hecho: luego de que Sabrina se gane el puesto a la líder del grupo, fue Catalina quien se plantó en el confesionario a demostrar que era injusto que una persona que ingresa después sea líder y, como si fuera poco, también lo advirtió delante de todos. ¿Se abrirá una nueva grieta en la casa?