Danelik, su feroz cruce con "Big Apple" y las acusaciones por "transfobia": "Sus disculpas no fueron reales"

Las personas que entraron a Gran Hermano 2023 no son precisamente un modelo a seguir socialmente. De hecho, a medida que fueron ingresando al reality, los trapitos sucios empezaron a salir uno a uno. Esto fue lo que pasó, por ejemplo, con Big Apple, el influencer tucumano acusado de transfobia.

En redes sociales, las acusaciones contra el cantante de "Qué ha pasao" se remontan hace tres años atrás cuando, en un video de TikTok, le respondía a Danelik, una influencer tucumana que estaba en pleno proceso de transición de género.

Santiago del Moro y Big Apple

En ese video, "Manzana" apunta contra la influencer, la discrimina por ser trans y usa palabras despectivas contra su identidad. En ese momento, los y las seguidores de Danelik saltaron como leche caliente y se armó una guerra virtual sin precedentes que terminó en el olvido después de un tiempo.

Ahora, la discusión remontó como un barrilete en redes por el ingreso del tucumano a la casa y algunos hasta pidieron su expulsión por sus comentarios transfóbicos. BigBang dialogó con Danelik, quien que rompió el silencio y advirtió que la pasó "muy mal" por aquel entonces.

¿Qué fue lo que te pasó con Manzana o Big Apple?

- Yo no voy a hablar mal de él, porque está adentro. Mi propósito no es hacerlo quedar mal porque es algo que ya pasó y no tiene importancia en mi vida. Pero en ese momento, sí la había pasado muy mal porque él tenía mucha influencia, siendo streamer en ese momento, era un grupo que estaba bastante "pegados", entonces a mí me afectó un montón.

Danelik

A mí me afectó un montón porque él habló delante de tantas personas que mucha gente me vino insultar en mis redes sociales, sus seguidores me insultaban muchísimo, me trataban de lo último.

¿Pero qué fue lo que pasó exactamente?

- Yo estaba comenzando en redes sociales y me acercaba a todos, a todos, a todos, entonces yo quería sacarme una foto. Estábamos en un boliche y él (Big Apple) estaba rodeado de tres chicas, que se estaban sacando fotos y yo solamente le pedí una foto.

Él me mira, me ignora y yo pensé 'capaz no me escuchó porque había música' entonces le vuelvo a decir pero me daba la espalda, me ignoraba para sacarme la foto. Ese momento está grabado y se escucha fuerte, que yo digo que me quería alguna foto y que él me ignora, entonces ahí comenzó todo. Yo no sabía cómo iba a pegar el vídeo que estaba haciendo, pero en ese momento yo contaba todo lo que hacía a mis seguidores y cuento que había pasado una situación así.

Big Apple

Ahí fue cuando a los días me entero que Big Apple me estaba insultando y me decía muchas cosas feas respecto a mi sexualidad. A mí no me nació hacer nada porque estaba pasando una situación peor.

Después de una semana, la gente me preguntaba y yo conté cómo fue. Yo en ningún momento lo ataqué, en ningún momento me dirigí de mala manera a él, pero él agarró toda esa bronca y ese odio no sé por qué. Yo tenía la esperanza de alguna vez colaborar con él porque me gustaba lo que hacía y bueno es como que se te cae del pedestal.

¿Él te pidió disculpas en algún momento?

- Me pidió disculpas por Twitter porque ya se había dado cuenta que la gente lo estaba "cancelando". Se dio cuenta de que la gente lo empezó a bardear y tuvo que pedir disculpas porque no le quedaba otra opción.

Claro, porque vos en un momento lo acusaste de "transfóbico"...

- Yo no dije eso. Eso lo empezó a decir la gente, porque a mí en realidad no me importa lo que digan de mí porque yo sé perfectamente lo que soy y me amo como soy.

Pero sí me dolió que su influencia la haya usado de esa manera para que gente me venga a insultar... Obviamente a nadie le gusta que le digan cosas feas. La gente fue la que lo tituló de esa manera.

¿Qué le dirías ahora a Big Apple que ya sos una persona con mucha influencia?

- Si tuviera que decirle algo le diría que lo entiendo, porque en ese momento yo no sabía lo que estaba haciendo y yo creo que él tampoco sabía lo que estaba haciendo. Éramos más pendejos, más "guachines", entonces tal vez era algo fuera de contexto, que la gente lo tomó de otra manera. No estoy dejando que estuvo mal lo que hizo, pero al tiempo me di cuenta y supe entender.

Danelik

También voy a contar que debido a esto, en Twitter toda la gente está hablando sobre que él es un transfóbico. Amigos de él (Big Apple) se tomaron el atrevimiento de escribirme ahora, pidiéndome disculpas y diciéndome que estaban con "malas juntas", que eran todos "guachines" y que hacían cosas que no debían.

Me escribieron ahora en Instagram para pedirme disculpas por las palabras que habían usado en ese momento porque ahora es un tema muy delicado, nadie quiere estar asociado. Me parece perfecto que se hayan arrepentido de verdad y hayan pedido disculpas, sinceramente eso marca la diferencia de las personas. Yo no soy una persona que tiene rencor, la vida sigue. Si él sale y lee esta nota quiero que sepa que está todo bien pero siento que sus disculpas no fueron reales.

Sabiendo que también hay un montón de changuitas, que te siguen y algunas están haciendo la transición vos, ¿qué consejo les darías?

- El consejo que les puedo dar es que si sienten con el corazón que desean hacerlo que lo hagan y que para que la gente las acepte, primero se acepten ellas. Salgan a comerse el mundo y que no les importe lo que la gente diga porque la gente siempre va a tener algo que decir... no podés hacer cosas para que a todos les caiga bien.

Danelik y Juli Poggio

Que lo hagan, que sean libres, que sean felices y que disfruten el proceso porque la verdad que es bastante lindo porque es un proceso en el que vos estás convirtiéndote en lo que realmente proyectas. Mi mensaje más que nada sería para los comunicadores para que traten de dar esos mensajes positivos, que no traten de meter tanta violencia en los jóvenes, porque la mayoría de las personas que usan las redes son jóvenes. Que traten de ver el valor que tienen las redes sociales y que la usen para algo.