LAM le declaró la guerra a GH: De Brito fue acusado de "acosar" a la hermana de Furia y estalló de bronca

Si bien el año pasado América TV se alió con Telefe para que aquellos que iban siendo eliminados de la casa más famosa del país en la anterior edición pasaran por el living de LAM, en esta nueva temporada de Gran Hermano y gracias a la intervención del nuevo gerente de programación Marcelo Tinelli, no se llegó a ese acuerdo.

De esta manera, el canal de las bolitas se cruzó de vereda y cerró con El Nueve y Bendita TV. La idea de "El Cabezón" era que se le diera lugar al fracasado Bailando 2023, y esto perjudicó de forma directa a uno de los tanques de la emisora, el que conduce Ángel de Brito.

El pedido de ayuda de Coy Scaglione ante el "acoso" de los periodistas de LAM que buscan entrevistarla.

Es por eso que en el programa de chimentos son muy duros al hablar del reality, con distintos idas y vueltas para ensuciar a participantes y ex participantes. Reciéntemente, Coy Scaglione, la hermana de Juliana "Furia" Scaglione, denunció desde la cuenta que le administra a la jugadora de GH que sufre una persecución. "¡Hola a todos! Estoy siendo hostigada y acosada por el equipo de MAL (léase al revés). Help me!", solicitó al seguidor público de su familiar en la cuenta de X.

"Después de negarme muchas veces a dar notas por mensajes de whatsapp, aparecieron con un móvil en mi casa. Están detrás de mis movimientos. Me están acosando cuando ya les dije que no quiero dar notas", explicó la administradora furiosa. Esto motivó a que el mismísimo De Brito se encargue de contestarle a Coy. "Dejá de decir boludeces en nombre de tu hermana. No estás en Gran Hermano", disparó el conductor.

La respuesta de Ángel de Brito a la acusación de acoso que hizo Coy Scaglione, la hermana de Furia.

Lo cierto es que el angelito número uno es uno de los más perjudicados por la apuesta de Tinelli de inflar el Bailando en detrimento de GH. Mientras que el reality de la convivencia, en una segunda temporada, tiene números que oscilan en los 20 puntos de rating, el de danza no llegó a los ocho ni en los mejores momentos.

La derrota de Marcelo es tal, que inclusive en el medio de la crisis que atraviesa el canal con sus empleados, suena como una posible baja para el año pasado, luego de no cumplir las promesas financieras que hizo, y con decenas de cheques rebotados.

La advertencia de Coy Scaglione tras el affaire de Furia y Mauro D'Alessio.

Por otro lado, dentro de la casa más famosa del país, Furia llevó su juego a las sábanas. Es que la jugadora se acostó con el recién ingresado Mauro D'Alessio, y generó una locura entre hermanitos y espectadores. La cuenta de ella que administra su hermana Coy se pronunció enseguida respecto a esta situación. "Nada de shippeos, ¿eh? Ya sabemos que Mauro está colgándose de Fu", escribió sobre una foto de ambos. "Ojo con este fayuto", agregó.

La hermana de Furia cuestionó a Mauro D'Alessio y Gastón Trezeguet la apoyó.

Luego, en un comentario explicó su postura: "Hicieron el chucu chucu, pero salió un comunicado que él estaba jugando una apuesta acá afuera. Que iba con intención de hacerle el delicioso para reírse con los amigos. Ojo". Y como si no fuera suficiente como para terminar la caracterización del musculoso hermanito, quien aportó su postura al respecto fue el furioso productor de GH Gastón Trezeguet. "Mauro no me gusta", aportó.

La pelea de LAM con Furia y el reality es tal, que recientemente pisaron el palito en una denuncia pública que le hicieron a Scaglione. "Furia tratando de manicero a Mauro. ¿Cómo sería si fuese al revés?", se preguntaron en un video que subieron al X, en donde Juliana se refería al tamaño del pene del hermanito.

"Yo la vi y no la tiene re larga. Ahí no hay ninguna cosa larga. Lo único que les voy a decir es que me parece que bailó. Y bueno, boluda. Cuando no tenés no tenés. Podés tener un re cuerpo, pero no tenés", le confesó a sus amigas.

Desde LAM cuestionaron a Furia por tratar de manicero a Mauro, pero se olvidaron de que Ángel de Brito hizo lo mismo.

En su intento de exponer en una "mala actitud" a la jugadora de GH, quedaron expuestos ellos. Es que cuando se filtraron las fotos hot de Mauro en la cuenta oficial de El Ejército de LAM, De Brito comentó "mini only fans", en clara referencia al tamaño del miembro viril de Mauro que se veía en las fotos. Los errores de Tinelli lo perjudicaron y ahora parece desorbitado para recuperar el lugar en el rating que se había ganado hasta la llegada de "El Cabezón".