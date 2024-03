Nancy Pazos y su repugnante justificación sobre los videos de Damián de GH: "Son costumbres"

Las polémicas en torno a las acusaciones contra Damián Moya, el joven de la villa Carlos Gardel del municipio bonaerense de Tres de Febrero que ingresó hace una semana a Gran Hermano, subieron de nivel luego de que la periodista Nancy Pazos justificara los videos en los que se lo ve al participante del reality besando en la boca a una nena, quien aparentemente sería su hermana, y alegara a que estos se deben a "costumbres de distintas clases sociales".

No es la primera vez que la ex de Diego Santilli apela a este tipo de declaraciones discriminatorias, ya que antes del ballotage aseguró que Javier Milei tenía "mentalidad de empleado", dando a entender que los empresarios piensan con mayor independencia y de una forma mejor que quienes trabajan para ellos. Aunque en esta oportunidad, al no referirse a una cuestión política, tiene repercusiones totalmente distintas.

Todo se dio este lunes durante el programa A la Barbarrosa por Telefe, cuando la conductora Georgina le preguntó a los presentes quién se iría en un mano a mano entre Damián y Catalina Gorostidi, la pediatra que reingresó por repechaje y ya tuvo durísimos cruces con Moya, quien la acusó de estar ahí por ser amiga de Juliana "Furia" Scaglione.

"Me parece que se va Damián. Que la gente, no solamente va a prevalecer a los originales o a los del repechaje, sino que además tiene bastantes temas afuera que no han gustado", reveló Gastón Trezeguet. Si bien no expresó de forma puntual a lo que se refería, en las redes sociales hay una campaña furibunda contra Moya, a partir de los dos videos en los que se lo ve besando en la boca de forma apasionada a su hermana, una niña menor a los cinco años, durante 2018.

Las imágenes de los besos de Damián Moya y su hermana.

Presente al aire de Telefe, Pazos aprovechó para referirse al tema, en el marco de su campaña anti Scaglione. "Al juego le vendría bien que se quede Damián, por dos razones. Primero, si fueran a una final Cata y Damián, sería una señal a Furia de 'pará que no hacen todo lo que vos querés afuera'", explicó.

Aunque lo peor estaba por venir. "Es cierto que hay cosas de Damián que repercuten afuera -no sé cuánto se habla de esto o no-, pero lo que sí yo quiero decir es que todo lo que repercute afuera de Damián, en mi opinión, tiene que ver con costumbres de distintas clases sociales. Es lo único que voy a decir. Te lo digo por experiencia propia", opinó Pazos, en una distorsionada defensa a las reprochables actitudes del hermanito.

La familia de Damián Moya defendió los besos que se dio con su hermanita de menos de cinco años.

La familia de Moya fue la primera que salió a desarticular la campaña en contra de Damián, a partir de la exposición de los videos. "Ante los hechos difundidos sobre Damián con su hermanita, pido encarecidamente que borren y/ o denuncien las publicaciones difundidas. Hay una familia detrás, una mamá que está mal de salud y está sufriendo", escribieron desde una cuenta del jugador

"Los agravios, difusión y amenazas serán denunciadas. También publicaciones editadas y noticias falsas quedan en mano de abogados y serán remitidas a cualquier cuenta que lo difunda. De esta cuenta jamás se avalará las fake news o agravios de otro participante. Recuerden que es un juego. Muchas gracias a todos los que dan apoyo. Les mando amor a quienes les haga falta", concluyeron el mensaje.

En las redes, además de estos videos, hay otro tipo de acusaciones contra Moya. Son varias las mujeres que aseguraron que él les envió videos eróticos -y fotos también- sin consentimiento alguno. Inclusive hay larguísimos descargos para exponer esta realidad. También lo vincularon a la venta de estupefacientes en su barrio. Aunque ninguno de estos dos temas se compara con los videos con su hermanita.