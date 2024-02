"Le estaban cortando las cosas": a Furia le silenciaron el micrófono, se rebeló y Gran Hermano la mandó a placa

Las imágenes de los últimos días de Gran Hermano que llegaron a las redes sociales demostraron que la verdadera razón de la rebelión que tuvo Juliana "Furia" Scaglione con la autoridad de la casa más famosa del país, no fue por falta de cigarrillos, como vendieron desde la producción, sino porque comprobó que le muteaban el micrófono. A su vez, la versión acerca de que su intención era terminar en placa para sacar a Lisandro "Licha" Navarro, ganó fuerza y se pondrá a prueba en la próxima nominación.

El informe que emitió Telefe respecto al desacato de la pelada fue claro y hasta la sanción que lanzó en vivo Gran Hermano lo avaló. La falta de cigarrillos fueron el motor del enojo que tuvo Juliana, tras pedirle cuatro puchos en la madrugada del sábado en el confesionario. Aunque los ojos que siguen las 24 horas al programa y que exponen cosas que no se ven en la pantalla grande, revelaron otra razón.

Catalina Gorostidi y Juliana "Furia" Scaglione se reencontraron tras el repechaje.

Esto lo evidenció el diálogo que tuvo Bautista Mascia con Joel Ojeda y Federico "Manzana" Farías. Allí contó cómo fue el origen de la sanción contra Furia. "Estábamos ahí afuera y empezó: Juliana dejá tu micrófono. Última advertencia. Ella estaba afuera. Yo después salí y empezó 'al confesionario, última advertencia'. Y yo le digo: '¿Qué onda? Te pegó el antisistema'. No me extraña de ella, porque le gusta hacer esas locuras", repasó.

Luego detalló aún más de lo que ocurrió en aquel momento. "Empezó a decir cosas que, podían llegar a ser lógicas, pero parecían medio delirio también. Decía que a ella le muteaban el micrófono y le estaban cortando las cosas que ella hablaba. Y ella decía: 'si me vas a cortar el audio y no querés escucharme, yo no arreglo nada y no me pongo el micrófono'. Y no se lo puso, hizo un rollito, lo mandó dentro de la billetera y chau", deslizó Bautista.

El relato era totalmente contradictorio al que impusieron desde la sanción que le metió la producción a Scaglione, la cual vinculó a la falta de cigarrillos y una supuesta abstinencia. Por otro lado, esta realidad no fue lo único que expuso el uruguayo. Cuando Gran Hermano anunciaba su sanción, también soltó una palabra que dejó en claro que estaba en los planes de Furia caer en placa.

"Debido a estas acciones, Juliana voy a sancionarte. Te informo que ya estás nominada", remarcó la voz de la casa más famosa del país. "Gracias", contestó Scaglione. "No podrás jugar este martes por la prueba del liderazgo, no podrás nominar, ni tampoco podrás ser salvada por el líder. Buenas noches", concluyó Gran Hermano. Tras todo eso fue que Bautista afirmó: "Te salió". Una frase que expuso el plan de la pelada.

Según las especulaciones en redes sociales, la nominación fue parte de un plan de Juliana. Es que ahora podrá compartir placa con Lisandro "Licha" Navarro e intentar vencerlo y dejarlo afuera del juego. Es que Martín Ku ya fue líder la semana anterior y no puede volver a serlo, y justamente "El Chino" es el único que lo correrría a su amigo de la placa.

Al mismo tiempo, generó mucho enojo en las redes el editado que hizo Gran Hermano de la discusión de la sanción, en la cual mezclaron distintos momentos para que no se sepa la verdadera razón del enojo. Esto queda en evidencia con los distintos outfits que muestra en el informe la jugadora, los cuales demuestran que todo sucedió en distintas discusiones.

Ahora resta saber si la jugada de Furia funciona y logra que Licha sea el próximo eliminado. En caso de que sea así será doble el mérito de Juliana ya que la salida de él será a partir de una jugada no convencional que la producción pasó por alto, al igual que a sus micrófonos.