Del Moro metió la pata en GH y Renato aprovechó para intentar sepultar a Santiago: "Es un cáncer"

La sutileza con la que debería intervenir el conductor en Gran Hermano, faltó por parte de Santiago del Moro durante una de las últimas galas, cuando este se equivocó al exponer una estrategia de Santiago Algorta y dar a entender de forma involuntaria que hubo una valoración negativa de lo que generó en el público, cuando en los hechos no fue así. Esta situación motivó que Renato Rossini Jr. mantenga su encono contra el uruguayo y declare las peores cosas de él.

El último jueves durante la gala, el conductor del reality simplemente le preguntó si creía que Claudio di Lorenzo no le aportaba nada a la casa, en relación a la decisión que había tomado de subirlo a la placa de nominación. "Hasta el momento no, no vi que haya apostado. Yo quiero que nos desafíen, que nos incomoden y que saquen de nosotros cosas nuevas o tener que ver cómo nos manejamos", lanzó un convencido Algorta.

Enseguida Del Moro ironizó: "¿Creés que es un error de casting?". Aunque esto no le importó al uruguayo: "Puede que haya sido un tema de casting. No sé, eso no me corresponde a mí decirlo. Sí creo que me corresponde decir que quiero que en la casa quede gente auténtica y que, sobre todo, que juegue. O sea, insisto, son las dos cosas. Yo dije los motivos por los que toman decisiones. Quiero autenticidad y quiero también saber dónde está la gente".

Este intercambio fue interpretado como una crítica del conductor a la estrategia que tomó Algorta esa semana como líder de la casa. Esto quedó en evidencia en sucesivos diálogos, aunque en particular Giuliano Vaschetto lo transmitió de manera literal. "Te agarró para la joda Santi del Moro. Te descansó porque hiciste una boludez, te quisiste hacer el estratega y no salió", cuestionó en un diálogo con Renato y Ulises Apóstolo.

Antes el peruano había hecho un autobombo y había expuesto la distorsionada percepción que tiene del afuera. "Somos tan de puta madre que hasta los tibios van a ir para nosotros, huevón. Porque nosotros merecemos. Y te voy a decir lo mismo que le dije a Ulises. ¿Tú sabes la prensa que hizo afuera, hermano? Para mí ese hijo de puta no puede salir, ni apagar la casa. Para mí no puede salir una persona que hizo esa mierda", rechazó.

Allí fue Giuliano afirmó que creía "sinceramente que cualquier persona que caiga en placa está salvado" porque "se va él". Ante esta postura, Rossini Jr. afirmó que eso no iba a suceder porque "este es un pendejo de mierda". La bronca del peruano es constante y hasta parece inapagable. Su decepción en caso de que el público respalde a su rival, puede llegar a ser desoladora.

"No quiero que la persona que cierre esa puerta y apague las luces y se lleve el reconocimiento al mejor campeón mundial de la convivencia sea un tipo deleznable como él. Porque es un deplorable y un peligro para la sociedad", protestó Renato en otro diálogo Carlos Tocco. Durante la conversación, la bronca que mastica se hizo evidente y se reflejó en palabras: "Es un cáncer. Yo no voy a decírselo, pero ya lo sabe".

Los límites atravesados en la frase que lanzó sobre Algorta también fueron detectados por las redes sociales. Allí cada gesto similar del peruano se viraliza con velocidad. En ese sentido hasta en las últimas horas quedó expuesto por haberlo juzgado al uruguayo por ser celíaco. "Cómo vas a agarrar y servirte un cerro de arroz. ¿Y qué? ¿Los demás no comen arroz? Puedo entender que tengas una condición, algo así. Pero, ¿sabes qué? No te vas a armar tu dieta y tu ensalada. ¿Sabes qué? Mejor no entres, ¿no? Si sabes que vas a tener ese problema y sabes que no puedes pensar en los demás", protestó mientras hablaba con Sandra Priore.