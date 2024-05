"Mandé un mensaje anunciando que estoy soltero y no lo pasaron": Mauro acusó de "fraude" a Gran Hermano

Una vez más, "Gran Armado" volvió a ser tendencia en las redes sociales por las maniobras extrañas que lleva a cabo la producción de Gran Hermano para "proteger" a ciertos participantes del programa, Sabiendo que Juliana "Furia" Scaglione, protagonista de esta edición, se encuentra en peligro de eliminación, intentaron cuidarla editando -nada más ni nada menos- un video que había enviado Mauro D'Alessio anunciando la ruptura de la pareja y aclarando que se encuentra "soltero".

Mauro D'Alessio y Furia, muy enamorados dentro de la casa.

Después de seis largos meses, el programa se encuentra encaminándose hacia el final. En teoría, Santiago del Moro explicó que culminaría los primeros días de julio pero siempre pueden haber sorpresas. En consecuencia, llegó el momento que se realiza en todas las ediciones: cuando quedan pocos participantes, los ex "hermanitos" les envían videos a los que todavía siguen en pie con saludos y mensajes de apoyo- o también de guerra- para complicarles el juego.

Y eso mismo ocurrió en la noche del jueves .El problema en este caso fue que la mayoría de los saludos se enviaron con normalidad, ninguno se destacó, hasta que llegando al final, Del Moro les avisó a los participantes que había un problema en la carga de los videos y que por eso se estaban demorando algunos. Con esa excusa, repitieron algunos saludos y dejaron para lo último el de Mauro y el de Lisandro Navarro.

Lisandro "Licha" Navarro y Juliana "Furia" Scaglione y la llama de un deseo que no se apagó

La expectativa era total. Furia sabía que podía encontrarse con saludos no tan gratos por parte de la mayoría de los ex participantes, dado que se peleó con casi todos, como también con un mensaje de amor por parte de quien supo ser su novio dentro del reality. Es por eso mismo que, cuando los videos pasaban y el de Mauro no llegaba, empezó a entrar en desesperación: "Falta el de Mauro", repetía una y otra vez.

Sin embargo, al ver el mensaje que envió Mauro, toda la ilusión se cayó a pedazos, debido a que el ex hermanito no se refirió ni le envió un mensaje en especifico a ella, sino más bien un saludo en general aconsejándoles a todos que disfruten la casa. No obstante, la mano negra de Gran Armado fue la que, aparentemente, apareció por atrás o al menos, así lo remarcó el propio Mauro, quien en sus redes sociales confesó que la producción del reality no le mostró a los "hermanitos" su verdadero video.

Furia y Mauro dieron el consentimiento para dormir juntos.

¿Qué pasó? Resulta que Mauro había realizado un video en específico anunciando su separación y diciéndole a Furia que no la está esperando, ya que se considera "soltero". Además, le había mandado un mensaje de amor y cariño a sus compañeros, en específico a Bautista; Florencia y Darío, pero la producción decidió taparlo y pasar otro que no estaba del todo preparado.

Así lo confesó el ex hermanito con total indignación en sus historias de Instagram. "Yo vi que pasaron mi saludo a lo último pero fue el general. Yo hice uno personalizado para un par de jugadores ahí adentro y no lo pasaron. Yo pensé que lo iban a pasar y no lo pasaron así que bueno... es así. Había sido un mensaje para Bauti, para Flor, que decía que la quería mucho, para Darío que lo amo también y también decía que simplemente no me esperen afuera que yo no estoy esperando a nadie y que estoy soltero. Era ese el mensaje", dijo.

Otra de las personas que sorprendió en su mensaje fue Catalina Gorostidi, por la que Furia también rompió en llanto. Es que la participante pelada ya venía conmovida por los saludos recibidos y ante el faltante de Mauro y las críticas en cuestión, no le quedó otra que mostrar toda su emoción en un video un tanto frío para quien consideraba ser su "amiga".

"Hola caracoles de mi vida porque la verdad es que no puedo creer que haya tanta caracoles en esa casa. Les quiero decir: Emma, te estoy esperando para que me hagas las tres ondas de mierda por tres puchos. Le quiero decir a Los Bro que dejen de ganarse todo lo que hay en esa casa. Son unos caracoles pero mis caracoles favoritos", comenzó diciendo.

Y siguió: "Virginia, te adoro. Me encantaría verte en la final. Flor y Darío, perdón pero no los extraño nada, los originales deberían llegar a la final". Seguido a eso, dejó para lo último la bomba final: "Furia: creo que no estoy ahí para decírtelo, pero sí estoy acá y te tengo que decir que bajes 20 pueblos. Hasta 10 está bien pero los otros bajalos. Que gane el mejor".