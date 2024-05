De las amenazas de muerte al ninguneo de la producción de GH a las rescatistas de Arturo: "No nos atienden el teléfono"

Bajo el lema de que el show debe continuar, en la casa de Gran Hermano suceden cosas que no tendrían que pasar. Luego de que se vieran imágenes de agresiones físicas y psicológicas de los jugadores al perro Arturo, desde la ONG Huellitas Perdidas, que lo salvó y acordó para que entre, eligieron sacarlo por su bien. Aunque desde la producción del reality decidieron ignorarlos. Además, recibieron amenazas de muerte en redes sociales por parte del fandom de Juliana "Furia" Scaglione.

"Si bien Arturo está alimentado, entendemos que lo sacan a pasear, eso es lo que nos dijo la producción -tiene un veterinario a cargo-, no creemos que hoy la situación en la casa sea la mejor y se está viendo en las reacciones que está teniendo el animal. Siempre fue una casa polémica, pero creo que hoy el nivel de agresión es un poco más elevado. No estamos de acuerdo que el perro esté ahí y hay que tratar los comportamientos que hoy está teniendo en la casa", reconocieron ante LAM Julieta y Antonella, integrantes de la ONG.

"Arturo era un perro que estaba en un tránsito tranquilo, con otros animales, con otro perrito, paseando, teniendo una rutina muy tranquila y lo que vemos en la casa es que todo este ambiente hostil lo está afectando mucho en sus emociones y se ve porque está muy ansioso, exaltado, muerde", repasaron. "Nos quedamos muy tranquilas porque nos dieron esa tranquilidad. Hoy no nos atienden el teléfono", denunciaron enseguida.

Las chicas lamentaron que el programa no cumplió con lo que habían acordado antes del ingreso del can. "El mensaje que queríamos dar nosotras, si bien Arturo es un galgo, iba con respecto a todos los animales. Tratar el tema de rescatar a un animal de la calle, darle un hogar de tránsito y que el objetivo final sea que consiga una familia", aseguraron.

18 de abril, día que Arturo entró a la casa de Gran Hermano.

Las jóvenes rescatistas aseguraron que se preguntan todos los días cuándo será que devuelvan al perro. "Lo vemos a Arturo bastante mal. Y estamos preparando con Mel (Melina Lezcano), que nos ayuda, nos da una mano enorme", soltaron. "Estamos hablando de que Arturo va a salir con una problemática y que se tienen que ocupar", alertó sobre el futuro del animal.

Luego contaron que hace 15 días se juntaron Marisol, la novia de Martín "El Chino" Ku, porque son "sus posibles adoptantes". Aunque como "ellos no decidieron en conjunto y son una pareja" todavía no lo pueden definir". También comentaron respecto a una supuesta propuesta de la producción para que ellas ingresen y vean cómo está el perro, pero cuestionaron que "siempre la iban pasando" para otro momento y finalmente no se hizo.

Juliana "Furia" Scaglione a punto de patear al perro Arturo.

"Nos ofrecieron, pero nosotras trabajamos. Es muy difícil coincidir, porque también tenemos que coordinar nuestro trabajo con Huellitas. Eso fue lo único que nos ofrecieron", reconocieron. Sobre la ayuda del abogado Fernando Burlando detallaron que él les confirmó que el perro está bien y que se contactaron con él a través de su esposa Barbie Franco.

Respecto a las amenazas de muerte que recibieron en sus redes sociales por parte de los y las fanáticas de Furia, aseguraron que "son fuertes". "Son mensajes bastante agresivos a los cuales no estamos acostumbradas", sentenciaron. Las agresiones por parte de este fandom son visibles en las redes y la preocupación es natural por desconocer quiénes realmente las envían.

Sobre cómo comenzó todo recordaron que la productora se comunicó con ellas "pidiendo un perrito para que la casa sea hogar de tránsito y luego, si se podía, algún integrante de la casa adoptarlo". "Nosotros teníamos otros perritos. Uno un poco más adulto, que por ahí iba a ir un poco mejor, más tranquilo, pero eligieron a Arturo", expusieron.