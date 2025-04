La verdad sobre la "tanga sucia" que apareció en la almohada de Luchi Patrone: "Una asquerosidad"

Si bien el rating no acompaña, la actual edición de Gran Hermano es una de las que más sirvió al show. En este contexto, surgió una nueva denuncia en la casa más famosa del país, luego de que Lucía "Luchi" Patrone se enfrentara a Chiara Mancuso.

Desde hace algunas semanas, los límites en la convivencia están a punto de romperse. Aunque los gritos y peleas a gran escala no son parte habitual del día a día, hay participantes que no se soportan y ya no se esfuerzan en disimularlo.

En la tarde del lunes, Sandra Priore, Eugenia Ruiz y Devi se encontraron en la cocina y conversaron sobre la pesada broma que decidieron hacerle a la más joven de la casa. Así, cuando esta se fue a dormir, descubrió que habían colocado ropa interior usada debajo de su almohada. Rápidamente, las miradas de los televidentes se posaron en su enemiga número uno: Mancuso.

Sin embargo, esto no pasó desapercibido, ya que en la gala de esa noche, Luchi decidió romper el silencio: "Dicen mucho 'mala leche' y que ellas se hacen las 'buena leche', pero ayer a la noche me fui a acostar a mi cama y me pusieron una tanga sucia debajo de mi almohada", lanzó. "¿Quién fue?", preguntó Santiago del Moro, visiblemente sorprendido.

La novia de Lauty Gram prefirió no dar nombres, pero apuntó indirectamente al nuevo grupo formado por Cata Gorostidi, Gabriela Gianatassio y Chiara: "No sé quién fue, pero no sé de qué hablan de buena leche. No tengo idea porque nadie se hace cargo, viste que acá nunca nadie hace nada. Pero yo me fui a acostar, corrí la almohada y tenía una tanga sucia ahí donde apoyo la cara para dormir. Me parece una falta de respeto y una asquerosidad", reclamó la joven. Del Moro aprovechó el momento para ubicar a los participantes: "Igual, chicos, es como una estudiantina esto... vamos a ponernos las pilas", comentó.

Cabe recordar que no es la primera vez que se exponen situaciones desagradables en la casa del Gran Hermano. Semanas atrás, Sandra fue duramente criticada cuando la producción recopiló en un tape varias irregularidades protagonizadas por la oriunda de La Plata a la hora de cocinar para sus compañeros: desde escupir en la comida hasta tocarse sus partes íntimas y no lavarse las manos.