"Anda agarrando el perfume": la reacción de los "hermanitos" frente al nuevo castigo de Gran Hermano

Si bien algunos fanáticos de Gran Hermano todavía no logran empatizar con ningún jugador de la actual temporada, lo cierto es que los participantes entraron decididos a servir show y todo indicaría que ya se olvidaron de las cámaras. En las últimas horas, la producción tomó una drástica decisión que no sólo afecta la convivencia, sino también la salud de los integrantes: les redujo el presupuesto semanal al 25% y el domingo habrá doble eliminación.

El casting de la presente edición está siendo muy cuestionado en redes sociales, debido a los comportamientos de los hermanitos: insultos, discriminaciones y rebeldías a la hora de seguir las reglas del juego. En este contexto, el grupo decidió abandonar la prueba semanal, la cual define el presupuesto semanal de alimentos; la actividad fue tomada con poca seriedad, ya que la cena de Año Nuevo está a la vuelta de la esquina y es de público conocimiento que tendrán bebidas y comida por parte del canal.

Como consecuencia, Gran Hermano decidió castigar a los participantes y el presupuesto semanal quedó reducido al 25%: una medida que golpea directamente en la organización y sustento de los jugadores, quienes ya venían enfrentando dificultades para abastecerse.

Por un lado, los fanáticos del reality show mostraron un gran entusiasmo, en redes sociales, por la decisión del "Big", ya que la casa se comenzará a mover con nuevas estrategias y discusiones. Sin embargo, quienes no están felices son los que permanecen en aislamiento, ya que saben que no tendrán alimentos suficientes: "Vos Martina (Pereyra) anda agarrando el perfume desde hoy porque te vas a pegar unos desmayo la semana que viene", advirtió a su compañera Ulises Apóstolo.

La sanción de la producción llegó justo a poco días de que la oriunda de La Plata se haya desmayado debido a la poca comida que tenían en la casa: si bien, en varias ocasiones, consiguieron el total del presupuesto, los concursantes no aprendieron a organizarse para que la comida alcance para todos y es así que sé viralizó que tienen la heladera vacía.

Lo cierto es que los participantes o sólo no se cuidan a ellos mismos, sino que además no mantienen la casa en condiciones dignas: desorden y una pileta con agua completamente verde fueron capturadas por las cámaras e indignaron a los usuarios de las redes sociales. En este contexto, la producción se cansó de los habitantes de la casa más famosa del país y es por eso que además de reducir el presupuesto semanal, también anunció otra sanción: el próximo domingo no será uno, sino dos participantes los que deberán abandonar la casa, aumentando la tensión entre los nominados.