Tensión, secretos y despedidas entre lágrimas: la historia que Gran Hermano quiso censurar

La última gala de Gran Hermano estuvo cargada de tensión, secretos y despedidas. En este contexto, Ezequiel Ois y Candela Campos abandonaron la casa al ser los menos votados en una votación positiva. Debido a la baja audiencia, la producción se encuentra moviendo piezas para poner acción dentro del juego; es así que mandó a todos los participantes a una placa positiva: uno a uno fueron saliendo los que mayor porcentaje obtuvieron. Pero, eso no es todo, debido a las irresponsabilidades de los jugadores a la hora de llevar a cabo los retos semanales, el Big también decidió expulsar a uno más de la casa más famosa del país.

La producción censuró la historia de vida de Ezequiel Ois

En este contexto, Ezequiel y Candela se despidieron de sus compañeros y caminaron por la pasarela hacia la puerta de salida. Una despedida marcada a llantos, abrazos y confesiones que hicieron explotar las redes sociales. Si bien, el público no eligió al joven de 24 años para continuar en el programa, sus compañeros lo eligieron a diario por sus bromas, afecto e historia debida. Al salir de Gran Hermano, el oriundo de Ramos Mejía despertó la preocupación de sus compañeros: "No puedo creer te juro, tengo miedo que se empiece a drogar", se la escuchó decir a Chiara Mancuso.

En otra parte de la casa, Luca Figurelli y Keyla Sosa también expresaron su temor: "El único miedo que me da es que se meta de nuevo en las drogas", se lo escuchó decir a quien fue el líder de la semana. Al mismo tiempo, en el stream se encontraban algunos hermanitos, quienes fueron interrumpidos por el correntino Juan Pablo que pidió que se lo cuide afuera a "Bonjo" para que no recaiga en sus adicciones: "¿Qué se piensa este, que es una granja de rehabilitación?", bromeó Ulises.

Estos dichos no pasaron de alto en X, ex Twitter, donde los usuarios marcaron los movimientos de la producción: es de público conocimiento que desde el equipo detrás de cámara eligen momentos puntuales para mostrar a la audiencia, ya que no sería estratégico compartir las horas de los antes. En este contexto, optaron por no hacer pública la dura historia de vida del último eliminado.

Todo indicaría que Ezequiel Ois se habría abierto con algunos de sus convivientes y contado su problema con las adicciones. Sin embargo, la producción no expuso esto, así como no mostró clips de su participación: "Al final Bonjo era un personajazo con una historia fuerte de drogadicción, pero la producción jamás pasó nada de eso. Es re loco como la casa parece un mundo paralelo"; "Nunca mostraron nada de esto, el tipo seguro les confesó algo re íntimo y grave, y en el programa nunca pasaron nada" o "Lo re censuraron, que injusto", fueron algunos comentarios que inundaron las redes sociales al respecto.

Por otro lado, algunos usuarios confesaron haber visto, por las cámaras habilitadas las horas, algunos episodios de abstinencia de "Bonjo", donde llegó a convulsionar. Sin embargo, esto tampoco fue tratado en vivo por una decisión de la producción. Así como también especulan con que su eliminación haya sido otro manejo del canal para no tener mayores responsabilidades.