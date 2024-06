Piedras, robos y agresiones: "Furia" fue eliminada, le dio un abrazo "koala" a Alfa y su fandom se descontroló

El público fanático de Juliana "Furia" Scaglione, recientemente eliminada de la casa más famosa del país en un mano a mano con Martín "El Chino" Ku, desbordó por completo la situación de la transmisión del reality Telefe, al no aceptar el resultado que dejó afuera a su favorita. Según las distintas versiones, hubo piedras desde afuera hacia el estudio, robos de celulares a miembros del público, amenazas de muerte y hasta un supuesto choque de Catalina Gorostidi.

Al mismo tiempo, la placa de eliminación fue contundente y respaldó a las diferentes encuestas digitales que se vieron en Internet, que la daban por eliminada. Luego de su salida, cuando mostraron el resultado, este le daba un 62,4 por ciento de los votos negativos, una amplia diferencia con el segundo lugar que ocupaba "El Chino", quien recibió el 36,7.

"No quiero que me canten nada, esta casa es mía, no se olviden", había soltado la protagonista cuando le dieron la noticia. Luego de eso comenzó un espectáculo que derivó en un show digno de Ozzy Osbourne. Por fuera de los maltratos que le ofreció a quienes continúan en Gran Hermano, la situación se agudizó cuando llegó al estudio de Martínez desde donde se emiten las galas.

El momento rockstar se dio cuando llegó allí. Básicamente, ver a Scaglione bajando del remis que la acercó, era como ver a un integrante de la legendaria banda Kiss en un recital. La lengua afuera al estilo Gene Simmons y el compromiso con el público que siempre mostró Paul Stanley, se cruzaban en la personalidad de la doble de acción. Los dedos haciendo cuernitos, como en la clásica imagen del heavy metal, fueron la frutilla del postre que tuvo su momento.

Esta fervorosa actitud continuó con su saludo con Santiago del Moro, a quien besó de forma repetida mientras se entrelazaba con él. El afecto de parte del conductor fue evidente, ya que, más allá de toda la violencia con la que se comportó durante los seis meses que estuvo en el reality, la familiaridad de la emergente figura pública con él es innegable. Inclusive, el agradecimiento con ella debería ser enorme, porque su presencia fue una garantía de ingresos económicos a través del voto telefónico.

La otra escena memorable que ofreció Furia, justo antes de irse del estudio entre señas de fuck you a sus detractores, fue la del abrazo de koala que protagonizó con Walter "Alfa" Santiago, su paralelo en la edición anterior de Gran Hermano. Al sexagenario lo atrapó entre sus brazos y piernas cuando se colgó de él, en una imagen que quedará para siempre en la retina de los y las fanáticas de ambos personajes disruptivos del juego.

Catalina Gorostidi denunció que chocó su camioneta por la presión del los fanáticos de Juliana "Furia" Scaglione, última eliminada de GH.

Las menciones aparte son para el fandom de Scaglione, el cual tuvo un accionar vandálico a las afueras del estudio, casi como un homenaje a la mal parida participación que tuvo la pelada del juego. En un video que se viralizó, se escucha cómo le advierten a Zoe Bogach que tenga cuidado cuando salga, porque los furiosos "están tirando piedras".

Una cuenta de X (ex Twitter) también denunció "incidentes con los furiosos afuera de Telefe". Allí detalló que "robaron celulares del público" y hasta aseguró que un fanático a quien etiquetó "amenazó a un fan de Cata con cortarle la cara" y que "se fueron porque llegó la Policía". Inclusive, se ve en videos cómo los efectivos de seguridad deben intervenir y separar en algunas situaciones. Además, se ve cómo se limpian la cara algunos que estaban ahí, porque eran escupidos por esta masa furiosa.

Así celebró en X Catalina Gorostidi la salida de Juliana "Furia" Scaglione.

"Agresión a la salida de Telefe. Choqué mi camioneta", aseguró Gorostidi en un posteo en X. La información no fue confirmada por ella. Inclusive en su hilo se ven distintos reposteos que le dan el lugar clave a ella por la salida de Scaglione. Un pensamiento propio de otra jugadora a la que se vio deformarse a partir de una personalidad narcisista y violenta, pero que no tuvo el vuelo que sí tuvo Furia.

"Hermosa mañana, ¿verdad?", escribió Gorostidi en el primer posteo del día. El festejo es en relación al clásico meme de Guillermo Francella. Es un hecho que para una gran parte del público debe ser un gran amanecer. También lo es que, para una tercera parte de ese público que votó y soportó en cualquier situación a su favorita, GH terminó.