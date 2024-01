"¡Sabrina, afuera!": el Kun Agüero abrió la boca por la infidelidad y Brian salió a cruzarlo de la peor manera

La placa de nominados de Gran Hermano de esta semana, que desde ayer quedó compuesta por Alan Simone, Bautista Mascia, Denisse González y Sabrina Cortez, tuvo bastantes particularidades. Primero que, por primera vez en el formato actual, quienes eligen no deben votar para que se vayan, sino para que se queden. Segundo porque se deben ir dos jugadores, y no uno solo como es habitual. Y tercero porque logró que una figura como Sergio "Kun" Agüero tome posición y pida la salida de una de las participantes.

Cabe recordar que al ex futbolista lo une una amistad con Brian Fernández, novio de Sabrina desde hace ocho años y quien tuvo que ver cómo su pareja le era infiel con Alan, en vivo y en directo para todo el país. Es por es que el ex Independiente de Avellaneda, en uno de sus streams de sus tantas actividades digitales, llamó a que ella sea castigada por sus actos y eliminada del reality.

"Banquemos a un gran amigo, que lo conozco desde los cinco años. A Brian Fernández. Ya sabemos lo que está pasando en la casa, yo me entero porque tengo a mi mejor amigo. Ya tengo una enemiga, así que... ya saben. 'Arafue', como dijo (Javier) Milei. ¡Sabrina, afuera!", pidió un envalentonado -y libertario- Agüero, frente a sus miles de seguidores.

Lo más insólito es que el pedido del Kun no estuvo atado a que su amigo le haya encomendado tal tarea, ya que los hechos evidencian que fue una jugada personal del ex Manchester City. Esta interpretación surge de que el mismísimo Brian fue quien salió en sus redes sociales a poner paños fríos al debate y a defender a su novia, más allá de las acciones que ella haya cometido en la casa más famosa del país.

Alan Simone, Sabrina Cortez, Denisse González y Bautista Mascia están en placa y dos de ellos se irán este lunes

"Estuve resguardado unos días para no generar más repercusiones de las que ya habían. Pero dado que esto viene incrementándose y el nivel de agresión para con Sabri escaló demasiado, me veo en la obligación de salir a aclarar este tema", comenzó la publicación que hizo en su Instagram Fernández.

Tras eso, se metió de lleno en la cuestión que le dio la enorme popularidad que tiene en el momento. "Si bien no tenemos una relación abierta en nuestra vida normal, dentro del juego y mientras dure el mismo, ella tiene todo mi apoyo y mi consentimiento para hacer y manejarse de la manera que ella sienta y considere. Todo lo que está pasando no afecta a nuestra relación en lo más mínimo", advirtió. "No me preocupan los comentarios ni las opiniones ajenas. Estoy tranquilo y seguro de la relación que construimos en estos ocho años. Y esto está por encima de cualquier situación o contenido que se genere en un programa de televisión", agregó.

Brian Fernández y el posteo que subió en apoyo a Sabrina Cortez, luego de que ella le sea infiel y su amigo Sergio "Kun" Agüero pidiera que se fuera

Para finalizar, se metió de lleno en el pedido del Kun para que salga Sabrina. "Por último quiero aclarar que no apoyo lo que dijo mi amigo, pero entiendo quizás que fue una opinión suya personal, pero desconociendo totalmente cuáles son los acuerdos que tenemos con Sabri y que ahora se los hice saber", explicó. "Mi deseo es que ella pueda continuar en el programa, cumpliendo su sueño, y acá voy a estar yo apoyándola y esperándola. No pude leer todos pero gracias a los que mandan mensajes de apoyo", concluyó Brian.

La publicación en donde se encargó de defender a su novia, fue acompañada con una foto de ambos en una lujosa piscina durante alguno de los muchos viajes que realizaron. Lo cierto es que por más que salga en su defensa, es un hecho que Cortez está entre las más complicadas para la placa en la que este lunes saldrán dos del programa.

Sabrina Cortez y la noche en la que le fue infiel a su novio frente a las cámaras.

Este último domingo se suponía que iba a ser la salida de uno de los cuatro, aunque la producción de Telefe determinó que esos últimos nominados, pasen un día más en placa para lograr una mayor participación del público en la decisión.

Más allá del 50 por ciento natural que tiene cada uno de los nominados, las dos parejas están en problemas de cara a su continuidad en el juego. Por un lado, en esta elección no lograron demostrar un apoyo positivo para quedarse en el programa, por lo quienes continúen deberán modificar por completo su juego para lograr ser atractivos para las y los espectadores.