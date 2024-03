Sabrina contra las cuerdas: filtró información del afuera sobre Isabel y mintió para embarrar a Furia

Luego de que Gran Hermano castigara a Isabel de Negri con el envío a la anterior placa por haber filtrado información del afuera ante sus compañeros, las chances de que la producción vuelva a tomar una decisión similar con Sabrina Cortez, crecieron de forma exponencial. Es que la joven conocida por tener una cuenta de OnlyFans, ya nominada para este domingo, deslizó muchas cuestiones sutiles ante Rosina Luna Beltrán y Zoe Bogach, en un diálogo que se dio en la madrugada de este jueves.

"¿Quién se irá el domingo?", preguntó sin vueltas la uruguaya a quien vincularon afectivamente a la eliminada Lucía Maidana. "Isabel. Yo o Isabel", soltó Sabrina, quien hasta el momento no había cometido ninguna infracción. Confundida con las palabras que dijo, Zoe le pregunto si en vez de yo decía "Joe", en relación a Joel Ojeda, otro de los nominados.

"A Joe lo bajan de placa. Obviamente", especuló Cortez, de cara a que el líder de la semana que tiene esa potestad es su amigo cercano Emmanuel Vich. "¿Pero vos sentís que te podés ir? Entraste hace días", quiso saber Bogach, debido a la cara de situación que presentó su compañera. "Y, pero todos los que estamos en la placa", relativizó la mendocina, dando a entender que tanto ella como Isabel y Joel cuentan con ese denominador común.

Sabrina le declaró la guerra a Isabel dentro de la casa.

En esa afirmación se comenzaron a ver las primeras faltas a la responsabilidad de no filtrar información del afuera, algo que la mismísima Zoe detectó. "Pero si a vos te eligió la gente hace... no me digas, no sé si podés", indicó. Como no dándole lugar a la posible sanción, Rosina continuó: "Para mí podés ser vos o Isabel también".

"Pero si a ella la eligió la gente hace dos días para que entre, no la van a elegir de nuevo para que la saque", especuló Zoe. "Bueno, pero está Isa en la misma, a Joel lo bajan", deslizó Sabrina. "Pero Isa es totalmente diferente", confesó Bogach. Con el análisis continuó Rosina, quien se preguntó si después de bajar a Ojeda, subían a Virginia Demo o a Denisse González.

"Ahí está la decisión, para mí", soltó Cortez, quien enseguida discrepó con sus compañeras en relación a que Vich no iba a subir a la placa a la standupera platense. "Para mí no. Para mí sería re normal que suba Virgi", relativizó la mendocina.

"No sé. Para mí se va Isabel", aseguró Zoe enseguida. Allí fue que le dio el pie a su compañera para que dé información del afuera. "Ojalá. Pero bueno. Ahora es como que somos la contra. Es ella o yo. En esta placa", contó Sabrina, dando a entender la rivalidad que se conoce en el afuera entre ambas, una data que las dos hermanitas presentes desconocían.

"Fijate si me lo podés responder o no. Ya saliste una vez, ¿tenés ese mismo nervio o miedo de salir de nuevo?", insistió Bogach. "No. Iba a decir que, así como la primera vez salí y pasó todo lo que tenía que pasar, porque tenía que pasar, y también tenía que pasar que esté acá dentro de nuevo", contestó Cortez. Luego continuó: "Dejo en manos de lo que tenga que pasar. Si me voy este domingo es porque tenía que ser, porque afuera hay algo mejor. Y les juro que, con cada uno de todos los que fue pasando, fue así. Es el momento de cada uno para estar donde tiene que estar y listo. En algún momento la experiencia, el juego, van a terminar. Todos vamos a salir".

La mendocina también filtró información cuando le contestó a Rosina acerca de las posibilidades de reconciliarse con Juliana "Furia" Scaglione. "Es que es una persona con la que no me llevo, y me pincha mucho todo el tiempo. Porque por ahí me habla bien, pero cuando estoy sola me tira mierda. Y no puedo mucho con eso", explicó. Las voces de las redes sociales fueron contundentes respecto a esa "mentira" de Sabrina, quien no tiene antecedentes de los hechos que describe.

Sabrina Cortez y Juliana "Furia" Scaglione durante la discusión que terminó a los gritos.

"Es que no me importa. Porque es como si a mí me importara lo que a ella le pase conmigo, en definitiva. Porque siempre la tuvo con que 'Sabrina esto, Sabrina lo otro'. No me conoce", justificó Cortez. "Yo igual se lo diría", la interrumpió la uruguaya. "Al pedo. No necesito arreglar nada porque nunca hubo nada que haga que yo me merezca ese trato. ¿Por qué tendría que preguntarle yo qué le pasa?", cuestionó

"Que le pase lo que quiera. Yo también soy yo y no me dejo pisotear por nadie, ni le voy a ir a lamer el orto a nadie, ni a preguntar por qué... no, no me interesa. Cada uno tiene su relación con las personas, yo con ella nunca la tuve. Y siento que mucho tiempo fue por juego también. Pero eso llevó a la relación que tenemos. Y no me preocupa", confesó.

Lo cierto es que Sabrina le dio información a sus amigas que no tenían por qué conocer. Tanto las cuestiones más pequeñas respecto a su pelea con Furia, como los detalles acerca de su rivalidad -desconocida dentro de la casa más famosa del país- con Isabel, fueron faltas al reglamento. Ahora la pelota está en la cancha de Telefe y Kuarzo, quienes deberán tomar una decisión.