Un productor de GH y "anti Furia" aseguró que ella "no va a ganar" el reality: "No tiene el voto positivo"

El rol protagónico de Juliana "Furia" Scaglione en la actual edición de Gran Hermano, generó nuevas polémicas, roces y arrepentimientos, aunque esta vez ese fenómeno no afectó en la casa más famosa del país, sino puertas afuera de ella. Es que recientemente el productor comercial de Kuarzo Damián Fortunato declaró que la popular jugadora no iba a ganar, y tuvo que retroceder en chancletas y borrar su rol en el programa de sus redes sociales. ¿Le tiraron de las orejas?

"Para mí no va a ganar. Porque ella tiene a favor el voto negativo, no va a tener el voto positivo. Cuando llegue a la final, y sea voto positivo, ahí va a cambiar totalmente la historia", detalló ante Intrusos el ex participante de Gran Hermano 2007, quien en esa oportunidad fue el tercero en ser eliminado. "Va a ser la ganadora afuera, va a ser la ganadora de la gente, va a tener mucho laburo, la van a llamar de todos lados, pero no va a ser la ganadora de Gran Hermano", agregó Brian Lanzelotta, otro ex GH.

La trascendencia de estas afirmaciones fue tal, que el fandom de Furia fue contundente a la hora de denunciar al que se presentó en el programa de América TV como miembro de la productora que hace el reality junto a Telefe. Aunque lo cierto es que detrás de estos laureles había un poco de humo.

"Yo soy un productor comercial de Kuarzo, no de Telefe. Si bien las empresas trabajan en conjunto para este Gran Hermano, mi función es vender a los hermanitos y tratar de que ellos puedan trabajar fuera de la casa. No tengo injerencia en lo que suceda en la producción", había reconocido en un video en sus redes sociales. Lo cierto es que los reclamos de las y los fanáticos de Furia tenían un lugar por el hecho de cómo se mostraba este vendedor en sus cuentas.

En el mismo material en el que explicó que no corta ni pincha en la producción, había tirado flores para las dos jugadoras que reingresaron el lunes con el Golden ticket. Justamente muchas voces anónimas de las redes lo vinculan a Sabrina Cortez en términos de que él es fanático de ella y que es la jugadora que banca. Otro aspecto que los y las "Furiosas" no toleran.

"Quiero felicitarlas, que se han ganado ese lugar gracias a los votos que han tenido en el repechaje. Un lugar que se obtiene merecidamente, obviamente gracias a su club de fans, el fandom que apoyó las dos campañas", aseguró Fortunato. "Y aparte porque le tengo un gran aprecio por ambas, así que las felicito que ingresan nuevamente a la casa", añadió.

Al mismo tiempo, mientras tuvo que aclarar que no era una persona que estuviera vinculada a las decisiones del juego, muchas veces antes se vendió como una persona que sí podía cambiar el rumbo de las cosas dentro de la casa más famosa del país. En un video que subió antes de la gala de reingresos, estuvo con la eliminada Lucía Maidana y filmó un video con un anuncio. "Va a ir a la gala, porque dice que hace mucho, que está medio desaparecida -fue a visitar a la familia a Salta-, y ahora estamos pergeñando para que vuelva... en un ticket. Yo soy imparcial, yo digo lo que siento, pero debería, si se puede. Un ticket dorado", pidió en aquella toma.

Esta salto a la fama de Fortunato tras más de 15 años de su pico de popularidad, también tuvo su correlato en los medios. Más allá de que estuvo en Intrusos, antes subió un video en el que tuvo fuertes palabras para con el conductor de LAM. "Yo que pensaba que estas cosas de verdad pasaban en las novelas, en los cuentos de hadas, estas historias del bien y del mal. Evidentemente estaba equivocado, porque hay gente mala, gente de mierda y también está Ángel de Brito", lanzó.

El fandom de Juliana no lo quiere porque es parte de los detractores que esmerilan su imagen en sus declaraciones mediáticas. En el programa que conduce Flor de la Ve, había hecho un análisis respecto a los niveles de violencia que se ven en la actual edición del reality, algo que es la principal herramienta con la que se castiga la imagen de la doble de riesgo. "Yo quiero creer que esto es un acting, es un personaje que ella está formando. Me parece que ella tal vez se comió el personaje. Todos sabemos que te creés la película, creés que está funcionando", describió Fortunato.

"En Gran Hermano pasa algo que es fundamental. Si vos lográs ir a placa tres o cuatro veces consecutivas al comienzo, y no salís, adentro creés que sos Dios. Y los de adentro mismo dejan de nominarte, porque creen que sos fuerte. Y cuando la casa cree que alguien es fuerte, se transmite afuera. Y lo que está pasando ahora, que realmente no ha pasado en otro GH, que los fandoms están más o peor de agresivos", reflexionó.

Es evidente que al ex GH le tiraron de las orejas en Telefe y Kuarzo. Esto al punto de que borró su rol en el programa de los perfiles, como los tenía antes de criticar a la Furia que cuando salga deberá vender. Al parecer, cuando atacan "Las Furiosas", son tan letales como Juliana dentro de la casa.