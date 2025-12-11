La Fortuna: selva, volcanes y aguas termales en el corazón de Costa Rica

Entre niebla, naturaleza exuberante y el imponente volcán Arenal, La Fortuna se consolida como uno de los destinos más buscados de Costa Rica. Con un abanico de propuestas que va desde tirolesas y puentes colgantes hasta aguas termales y gastronomía típica, este rincón del norte del país ofrece una experiencia integral para los amantes del turismo activo y del relax.

El volcán Arenal: icono geológico y fuente de vida

Aunque su última gran erupción fue en 1968, el volcán Arenal sigue activo bajo la superficie, generando la energía geotérmica que alimenta las famosas termas de la región. Su forma cónica perfecta domina el paisaje y es visible desde casi cualquier punto.

El Parque Nacional Volcán Arenal y la Reserva Arenal 1968 ofrecen senderos señalizados de baja y media dificultad que permiten recorrer campos de lava, bosques secundarios y miradores con vistas espectaculares.

Cataratas, puentes colgantes y caminatas nocturnas

La Catarata La Fortuna , con una caída de más de 70 metros, es uno de los puntos más visitados. Hay que descender unos 500 escalones para llegar a su piscina natural, pero vale cada paso.

En el Místico Park, un circuito de 3.2 km atraviesa 14 puentes colgantes que permiten ver la selva desde arriba. Se pueden avistar monos, tucanes, perezosos y ranas de colores vivos.

Para quienes buscan experiencias únicas, las reservas como Sloth's Territory y Ecocentro Danaus ofrecen tours nocturnos donde es posible ver ranas de ojos rojos, serpientes y otros animales difíciles de encontrar de día.

Aguas termales: relax en estado puro

Las aguas termales que surgen del volcán Arenal tienen propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Entre los complejos más destacados están:

Tabacón Grand Spa Thermal Resort : lujo, gastronomía y ríos termales naturales rodeados de selva.

The Springs Resort & Spa: 28 piscinas con temperaturas que van de los 28°C a los 40°C.

: 28 piscinas con temperaturas que van de los 28°C a los 40°C. Los Lagos Hotel Spa & Resort: ocho termas y tres piscinas frías, además de canopy y senderos.

Para quienes buscan algo más íntimo:

Ecotermales Fortuna, Paradise Hot Springs y Titoku Hot Springs son ideales.

, y son ideales. También hay opciones gratuitas como el río Chollin, muy cerca del resort Tabacón.

Aventura extrema y cultura local

Además del contacto con la naturaleza, La Fortuna ofrece actividades como: