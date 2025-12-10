La AFA rompió el silencio tras los allanamientos: aportaron documentación y quedaron a disposición

En una jornada que sacudió al fútbol argentino, la Justicia realizó 35 allanamientos simultáneos en diferentes sedes de clubes y en las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a la empresa financiera Sur Finanzas. A 24 horas de los procedimientos, la AFA emitió un comunicado oficial asegurando su total disposición con las autoridades judiciales.

Bajo el título "Comunicado oficial sobre el requerimiento judicial realizado en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza", la AFA informó: "Se realizaron en la sede de la calle Viamonte y en el Predio de Ezeiza, dos requerimientos judiciales en el marco de una investigación vinculada a la empresa Sur Finanzas".

Edificio de la AFA

Además, destacaron que "en su totalidad, de manera inmediata, se puso a disposición de los efectivos policiales, las autoridades judiciales y los funcionarios de ARCA para colaborar en todo lo necesario al requerimiento en cuestión, aportando toda la documentación física y digital solicitada por la medida".

La causa investiga maniobras financieras que involucran a Sur Finanzas, sospechada de crear empresas ficticias para lavar un total aproximado de $818 mil millones . Según las pesquisas, parte de ese dinero habría ingresado a las arcas de clubes y de la propia AFA a través de contratos publicitarios y patrocinios. Los procedimientos se llevaron a cabo debido a que estos clubes sostienen vínculos comerciales con esa financiera, ya sea como sponsor o mediante préstamos financieros.

Financiera Sur Finanzas

Entre las instituciones allanadas están:

Independiente

Racing

San Lorenzo

Argentinos Juniors

Morón

Excursionistas

Los Andes

Deportivo Armenio

Banfield

Barracas Central

Acassuso

Brown de Adrogué

Platense

Por su parte, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) también emitió un comunicado tras los operativos: "Se puso inmediatamente a disposición de las necesidades requeridas y colaboró en todo lo solicitado por las autoridades". Asimismo, aclararon que "la compañía Sur Finanzas sólo tiene un contrato comercial con la LPF como sponsor de sus competencias y que toda acción publicitaria se ha remitido únicamente a ese rol que se detalló oportunamente en un convenio rubricado en su momento".

En el día de la fecha, y en el contexto de una investigación que involucra a la empresa Sur Finanzas, se presentaron en la sede de la Liga Profesional de Fútbol funcionarios judiciales en busca de documentación referente a esa causa. Como no podía ser de otra manera y como... pic.twitter.com/t1uJP6xSvc — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) December 9, 2025

Finalmente, la Liga Profesional reafirmó su compromiso con la investigación: "La Liga Profesional seguirá estando a disposición para aportar cualquier documentación y facilitar las necesidades judiciales que puedan aclarar cualquier situación".