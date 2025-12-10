Intempestivamente, Maduro deporta a tres periodistas argentinos: "Sin ninguna explicación"

Un nuevo episodio generó tensión en la relación entre Venezuela y la prensa internacional después de que el gobierno de Nicolás Maduro deportó al equipo periodístico de C5N, compuesto por los periodistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó, junto al camarógrafo Fabián Solís.

Los trabajadores de prensa, que habían llegado a Caracas con el objetivo de documentar la vida cotidiana en el país, fueron retenidos en el aeropuerto internacional Simón Bolívar y posteriormente expulsados sin mayores explicaciones.

Nicolás Maduro

Los hechos se conocieron a través de una publicación de Instagram de Salonia, quien relató los momentos de incertidumbre y tensión que vivieron desde su llegada: "Llegamos al aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Caracas, ayer a las 2 am (hora local). En Migraciones nos pidieron la documentación correspondiente y allí esperamos durante dos horas, en las que nos sacaron fotos, nos hicieron decenas de preguntas y registraron todo", explicó el periodista.

El equipo había viajado desde Buenos Aires con intenciones claras de realizar un trabajo periodístico sobre la realidad venezolana. Sin embargo, según Salonia, el personal del aeropuerto detectó rápidamente que eran periodistas: "Se dieron cuenta de que éramos periodistas, estamos con Nicolás Munafó, nos enviaron a la fila de los extranjeros, que no eran periodistas", detalló.

🚨 Tensión en Venezuela: Maduro deportó a los periodistas de C5N



📲 #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/RbGkndCDw7 — C5N (@C5N) December 10, 2025

A pesar de responder a todas las preguntas y presentar toda la documentación requerida, las autoridades venezolanas decidieron negarles el ingreso: "Nosotros le explicamos que queríamos mostrar la vida cotidiana de los venezolanos, no hablamos en ningún momento de lo que está pasando con EE. UU. ", señaló Salonia, quien también mencionó que entregaron detalles sobre su hospedaje y transporte en Venezuela.

Tras dos horas de interrogatorios y revisiones, finalmente se les comunicó la decisión: "Después ya nos conducen a otro lugar completamente vacío, con muchos policías, la serenidad con la que nos expulsan del país , nos hicieron pasar por un pasillo, por un escáner, nuestros pasaportes todavía no pudimos recuperarlos", agregó. Según explicó, los documentos les serán devueltos únicamente cuando regresen a Argentina.

La story de Adrián Salonia

El destino final del equipo fue Bolivia, desde donde aguardan para regresar a Buenos Aires: "Sí, fuimos expulsados sin ninguna explicación. El destino, Bolivia, y acá estamos, esperando el regreso a Buenos Aires", concluyó Salonia en su mensaje.

Este hecho no hace más que justificar las críticas hacia el gobierno de Nicolás Maduro por las restricciones impuestas a la prensa extranjera. Así, la deportación del equipo de C5N pone en evidencia que no es fácil realizar coberturas periodísticas en Venezuela, dejando un halo oscuro sobre las censuras y los límites a la libertad de expresión en el país caribeño.