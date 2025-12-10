Gustavo Méndez casi se infarta cuando L-Gante lo frenó en seco: "Para mí sos un logi"

Si bien intentó mantenerse al margen de nuevos conflictos, la vida de L-Gante es una montaña rusa cuando se trata de problemas legales y peleas con su entorno. En este contexto, y en pleno enfrentamiento con su ex representante, Maxi El Brother —a quien le reprocha manejos económicos y contractuales—, llegó al programa de Moria Casán, donde volvió a ser noticia por un fuerte encontronazo.

El representante de la cumbia 420 comenzó hablando de su presente y de algunas internas con la China Suárez, donde supo esquivar las preguntas de La One. Sin embargo, la entrevista se desvió rápidamente hacia el conflicto cuando uno de los panelistas del ciclo, Gustavo Méndez, leyó mensajes exclusivos de su ex mánager y dejó al artista en el centro de una situación incómoda en vivo.

L-Gante se animó a un cara a cara con Moría Casán

El periodista intervino en la charla de L-Gante con Moria Casán para mencionar que Maxi le había enviado un mensaje directo a su celular: "Este es mi número personal. Nicolás Payarola le armó todo esto a Elián y él lo compró . Para quedarse trabajando juntos, contrato de sponsor y de la discográfica... ¿Pensaron que iba a ser fácil? Pero no le salió y encima el otro preso por Payarola", comenzó citando textualmente los dichos.

El mensaje no terminó ahí: "Yo estoy tranquilo, Elián sigue haciendo medios, sigue saliendo de gira, sigue sacando canciones. Nadie lo frenó en nada, nadie le ejecutó el contrato... Cuando arranqué con Elián o él arrancó conmigo, ya tenía 10 años de trabajar en producción y pegar diferentes artistas y movimientos musicales", se escuchó leer al panelista. También justificó su rol en el crecimiento del artista y añadió: "El contrato con Elián tenía treinta por ciento. Lo mismo que ahora. Solo que antes era el treinta por ciento de nada. El desarrollo y el crecimiento se trabajó. No arrancamos con la gallina de los huevos de oro ".

El tenso momento que protagonizó L-Gante con Gustavo Méndez en el programa de Moria Casán

Hasta ese momento, L-Gante no quiso opinar demasiado al respecto y confesó que estaba bien que cada uno se exprese. Sin embargo, la temperatura subió justo cuando el cantante se disponía a participar del segmento de cocina del programa.

En ese instante decidió acercarse a Méndez y enfrentar en vivo lo que pensaba sobre el accionar del periodista: "Esperá, permitime hacer una cosa. Mirá si yo me pongo a leer los mensajes y contar acá mismo todas las personas que dicen que sos un bolud*, no terminamos más. Te tienen que corregir un poquito... ¿Vos te hablás con Maxi?". El periodista intentó aclarar y le mostró en el celular la conversación, pero la tensión creció.

"No te preocupes, lo leíste recién. De eso se encarga mi abogado, ¿entendés? Me parecés un bolud*", sostuvo el cantante, visiblemente enojado, mientras Méndez intentaba disculparse. "Esa es tu forma de hacer las cosas. Aprovechaste el momento que me tenés acá para hacer esa bolud* Si a vos te suma... Mirá, no me molesto por lo que me dijo Maxi, sino por cómo te manejaste vos, abusando de un momento así, que no sé si te suma o no, pero me parecés un bolud* porque cuando vamos al corte sos una de las personas que viene y me dice: 'Te quiero, te deseo lo mejor...'".

Lejos de terminar ahí, remató: "A partir de este momento, para mí sos un logi". Gustavo Méndez, sorprendido, intentó salvar la situación: "¿Por qué?". L-Gante, tajante, cerró: "Andá para allá que ahora vamos a hacer esto". El panelista pidió disculpas: "Bueno, te pido disculpas si te molestó", pero la herida ya estaba hecha.