Estela de Carlotto llamó a marchar "con los pañuelos como banderas" en el Festival de Derechos Humanos

El próximo jueves 11 de diciembre, Plaza de Mayo será el escenario del festival "Derechos Humanos en Movimiento", un evento organizado por diversas agrupaciones sociales y políticas para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Con música, paneles de debate y la presencia de referentes históricos, la jornada busca poner en el centro de la escena la importancia de defender los derechos fundamentales en un contexto de desafíos sociales y políticos.

Marcha por el día de la Memoria en 2025

El Día Internacional de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre en honor a la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) por parte de las Naciones Unidas en 1948. Este documento histórico marcó un compromiso global para proteger y promover la dignidad humana, estableciendo derechos básicos como la igualdad, la libertad y la justicia. En Argentina, esta fecha también tiene un significado especial, ya que coincide con el retorno a la democracia el 10 de diciembre de 1983, tras años de dictadura cívico-militar y terrorismo de Estado.

El festival comenzará a las 15:30 con una serie de charlas que abordarán temas urgentes desde una perspectiva de derechos humanos. Uno de los paneles más esperados será el dedicado a los derechos laborales, especialmente relevante a pocos días del ingreso al Congreso del proyecto de flexibilización laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei.

📣En el marco del Día Internacional de los derechos Humanos, convocamos a Plaza de Mayo para defender los derechos del pueblo argentino.

📍Jueves 11/12, desde las 15.30 hs. en la Plaza de la Resistencia. pic.twitter.com/IP9qKMdwlg — Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) December 10, 2025

Otro espacio clave será el panel titulado "Estado de derecho en emergencia", donde se tratarán problemáticas como la violencia institucional y la persecución política. Entre los disertantes estará Fabián Grillo, padre de Pablo Grillo, el fotorreportero herido durante una represión por parte de Gendarmería Nacional. También participarán Juan Martín Mena, del comité "Cristina Libre", y Micaela Minervini, activista del Mapa de la Policía.

La música será un componente esencial del festival. Bandas como Bersuit, en formato acústico, Cabra Da Pest y Bestia Bebé coparán la plaza. Además, La Chilinga acompañará a las Madres de Plaza de Mayo en su tradicional marcha además de Gustavo Santaolalla que promocionó el evento social con un video en sus redes sociales.

DERECHOS HUMANOS EN MOVIMIENTO



Jueves 11/12 desde las 15:30 hs

- 18:30 hs ACTO CENTRAL

• Plaza de Mayo, Buenos Aires. Argentina 🇦🇷



Vamos a defender nuestros derechos. Con la unidad de las luchas. Con los pañuelos blancos como bandera.@abuelasdifusion @PrensaMadres... pic.twitter.com/Lsmz7P6g4A — Gustavo Santaolalla (@santaolallaok) December 10, 2025

El cierre estará marcado por las palabras de figuras emblemáticas como Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; y Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz. Sus discursos recordarán la lucha incansable por la memoria, verdad y justicia, renovando el llamado a defender los derechos humanos como una tarea colectiva.

"Pongamos los derechos humanos en movimiento. Los esperamos en la plaza de la resistencia", expresó Estela de Carlotto en su invitación a través de las redes sociales y es eso lo que hará la sociedad cuando asista a este festival que buscará movilizar la conciencia sobre la lucha por los derechos humanos que jamás debe ser vencida.