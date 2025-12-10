Un joven de 27 años volvía de un cumpleaños y fue atacado sexualmente en el Paseo del Bosque

La Justicia de La Plata analiza las cámaras de seguridad de la zona del Paseo del Bosque para dar con el paradero de dos delincuentes que durante el lunes a la madrugada, abusaron sexualmente, robaron y golpearon a un joven de 27 años que volvía de una fiesta de cumpleaños, de acuerdo a la investigación que la fiscal Cecilia Corfield de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 15 lleva adelante con el fin de identificar y apresar a los agresores.

La víctima volvía del festejo cerca de las 2 de la madrugada cuando, a la altura del cruce entre las calles 57 y 115, detrás del colegio local Albert Thomas, notó cómo dos hombres salieron desde atrás de los árboles y comenzaron a seguirlo. Tras intentar huir de ellos, fue alcanzado y comenzaron a golpearlo y amenazarlo para que ingrese al bosque.

El Colegio Albert Thomas de La Plata donde la víctima de violación se dio cuenta que lo seguían

Allí lo arrastraron hasta que le quitaron la riñonera. Acto seguido, le sacaron el teléfono celular y su tarjeta SUBE, aunque todavía no había llegado lo peor. Uno de los dos agresores, de una edad cercana a los 35 años, lo obligó a practicarle sexo oral y tras eso lo tiró al piso y lo agredió sexualmente. Las vejaciones fueron comprobadas por las pericias médicas que le realizaron al joven tras huir.

El denunciante aprovechó una distracción en la que pidió pararse para recuperar el aire y huyó a toda velocidad hacia la calle 60, por la que pudo llegar a pedir ayuda a la Dirección de Caballería local, desde donde salió personal policial a ponerse a disposición de la situación, avisarle al 911 y darle compañía a la hora de denunciar lo que había atravesado. Cuando volvió al lugar de los hechos encontró una de sus zapatillas que había perdido durante el escape.

La zona de 57 y 115 en La Plata, donde asaltaron y violaron a un hombre el lunes por la madrugada.

La investigación, además de las cámaras de seguridad de una zona no tan transitada y más bien inhóspita, cuenta con el celular que le sacaron al joven agredido, que también tiene detección satelital, al igual que la tarjeta SUBE que le sustrajeron. La búsqueda de los agresores tiene este elemento a favor para dar con ellos.

Si bien sólo uno de los delincuentes agredió sexualmente a la víctima de acuerdo al testimonio que ofreció en su denuncia y a la Justicia, el otro que estaba presente, además de los delitos de robo y lesiones, deberá enfrentarse a los cargos por haber sido cómplice y partícipe necesario de la violación ejecutada por su compañero.