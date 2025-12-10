Las polémicas más calientes de Wanda Nara en su cumple: del calzoncillo de Maradona a la guerra con la China Suárez

La cuenta regresiva de emociones, viajes, escándalos y reconciliaciones en la vida de Wanda Nara sumó este miércoles un nuevo capítulo: su cumpleaños número 39 en un contexto muy distinto al del año pasado. Dueña de un presente en el que las polémicas parecen haber quedado en pausa —al menos por unas horas— la empresaria eligió recibir un nuevo año de vida lejos de cámaras, brillos y del show mediático que la mantuvo en titulares durante los últimos meses.

Si bien en las últimas semanas la conductora de MasterChef intentó bajar la espuma del escándalo y enfocarse en el trabajo, sus hijos, su pareja y la construcción de su nueva casa, lo cierto es que su nombre estuvo involucrado en más de una controversia a lo largo de su carrera.

1. Los calzoncillos de Maradona: el primer gran escándalo

Los primeros pasos de la Bad Bitch en los medios fueron en 2006 cuando, con tan solo 18 años, apareció en un móvil de Intrusos mostrando una ropa interior que supuestamente pertenecía a Diego Maradona. Poco después posó para una tapa de Paparazzi con un título explosivo: " Todavía soy virgen, Maradona ni me tocó ".

Primera tapa de Paparazzi de Wanda Nara

Años más tarde se supo que todo había sido una puesta en escena y que los calzoncillos ni siquiera eran de Maradona. Sin embargo, ese episodio fue el trampolín que hizo saltar a Wanda hacia la fama masiva.

2. El divorcio con Maxi López

Aunque hoy Wanda Nara y Maxi López lograron recomponer su vínculo por el bienestar de sus hijos, su separación fue un escándalo que colmó programas de televisión y revistas con denuncias, acusaciones y hasta impedimentos de contacto con los menores.

En 2013, cansada de las reiteradas infidelidades de López —a quien acusó de engañarla con una mucama—, Wanda decidió poner fin al matrimonio. El divorcio fue tan mediático que incluyó la filtración de chats privados y un ida y vuelta permanente entre ambos.

La famosa "icardiada": Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi

Pero la separación quedó totalmente eclipsada cuando salió a la luz que Mauro Icardi era el hombro donde Wanda lloraba. Así nació la famosa "icardiada" , en referencia a la supuesta traición de Icardi a López, su amigo y ex compañero de club.

3. Guerra paterna

Con un nuevo matrimonio y aún en conflicto con Maxi, Wanda se encontró envuelta en otra batalla: esta vez con su padre, Andrés Nara, con quien hoy también logró una reconciliación.

" Está perdida en su fama y dinero ", había dicho él en uno de los cruces más recordados, luego de que la mediática lo acusara de ponerse del lado de López durante la separación. Además, la mediática nunca estuvo de acuerdo con las parejas que su padre elegía, lo que profundizó la distancia.

Luego de años de conflictos, Wanda Nara hizo las paces con su papá

El conflicto familiar también alcanzó al entorno del delantero rosarino, especialmente a su hermana Ivana: "Ni a mi peor enemigo le deseo que le toque una mina así en la familia. Es conflicto familiar asegurado", soltó la influencer sobre la mujer de su hermano. La disputa se remonta a la participación de Ivana en Gran Hermano, algo que Wanda jamás aprobó. Desde hace años Mauro no tiene relación con su hermana , que continuó su carrera de realities en España.

4. Casinos ilegales

Entre los escándalos más recientes aparece la causa por casinos ilegales. Wanda Nara quedó involucrada en una investigación de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por Juan Rozas, que apuntó a unos 110 creadores de contenido y figuras públicas por promocionar apuestas ilegales.

La mediática debió grabar un video para sus redes advirtiendo sobre los riesgos del juego. Sin embargo, en los últimos días volvió a quedar expuesta después de que el influencer Fefe Bongiorno revelara un supuesto mecanismo que ella estaría usando para seguir publicitando casinos ilegales sin ser detectada. Según explicó, todo comienza con una historia en Instagram donde la empresaria escribe: "Elijo cuatro de 200k". El seguidor responde con su nombre... y ahí empieza la ficción.

5. Guerra con Icardi y la China Suárez

Y si de polémicas se trata, el WandaGate se queda con el premio al escándalo más resonante. Todo comenzó en 2021, cuando Wanda descubrió la infidelidad de su entonces marido con la China Suárez. Aunque intentaron recomponer la relación, el vínculo quedó sentenciado.

Para Icardi que lo mira por Instagram: Wanda Nara presumió las cartas de sus hijas en su cumpleaños 39

En plena crisis, la conductora mostró un acercamiento con L-Gante, mientras que Icardi oficializó su relación con la ex Casi Ángeles. Lejos de seguir cada uno con su vida, ambos siguen lanzándose dardos y amenazas legales.

El conflicto más pesado es la tenencia de sus hijas: Wanda Nara quiere que vivan en Argentina, mientras que Mauro Icardi pretende llevarlas a Turquía, donde actualmente juega. En medio de esa puja, las indirectas en redes se mezclan con lujos ostentosos, aviones privados, carteras de marca y hasta decoraciones navideñas, en una batalla constante por ver quién muestra más.