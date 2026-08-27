Tragedia en Vaca Muerta: fuerte denuncia del gremio y el recuerdo para las dos víctimas fatales

La Justicia neuquina avanza con las primeras pericias para esclarecer la tragedia en Vaca Muerta que se cobró la vida de Jonathan Meliqueo y Cristian Ariel Latorre. El hecho ocurrió en la planta Unidad Separadora Primaria (USP 2) del bloque gasífero Rincón del Mangrullo, operado por YPF en sociedad con Pampa Energía.

Tras el siniestro, el líder sindical Marcelo Rucci lanzó una fuerte denuncia y apuntó al accionar de la empresa. Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, afirmó de forma categórica que personal ajeno al convenio realizó maniobras indebidas. Detalló que las víctimas fatales eran supervisores (personal jerárquico de YPF) y que se encontraban ejecutando procedimientos manuales críticos en cañerías de alta presión, una tarea operativa que por convenio les corresponde exclusivamente a los operarios de base.

Desde el entorno gremial sospechan que la "ejecución de estas tareas indebidas estuvo motivada por el apuro empresarial para reactivar la producción en el yacimiento. La hipótesis apunta a determinar si la falta de personal idóneo en ese turno obligó a los supervisores a intervenir directamente sobre la línea de gas".

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La causa penal quedó a cargo de la fiscal Eugenia Titanti, titular de la fiscalía de la región Vaca Muerta dentro del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. "Su oficina lidera los peritajes mecánicos junto al cuerpo de Bomberos para determinar si la violenta descompresión del caño de 12 pulgadas respondió a una fatiga de materiales o a un error humano en el protocolo de maniobras, mientras el sindicato exige que las operadoras den las explicaciones pertinentes y asuman las responsabilidades del caso".

Rincón del Mangrullo es operado en sociedad con una participación del 50% junto a Pampa Energía y, en los últimos meses, se convirtió en uno de los principales aportantes de gas no convencional de la compañía en Vaca Muerta.

El caso llegó hasta el Congreso de la Nación. La diputada de izquierda Romina del Plá hizo mención desde su banca y reflexionó: "Mientras unos se llenan los bolsillos otros contamos los muertos".

El recuerdo a las víctimas

Tras confirmar la segunda muerte, la petrolera sostuvo que el incidente estaba controlado y que actualizaría la información a medida que dispusiera de nuevos datos. Por ahora, se investiga cómo ocurrió el accidente y en qué circunstancias murieron los dos operarios.

El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa emitió un comunicado y aclaró que las víctimas "no eran trabajadores comprendidos dentro de su convenio" y sostuvo que ambos "habrían intentado realizar una operación que no les correspondía". Rucci, matizó luego esa versión. "No sabemos si fue una mala maniobra o un apuro, estamos esperando información", dijo.

Por el momento no hay imputados ni responsabilidades penales establecidas. La causa está en etapa de instrucción y las pericias en curso —autopsias y trabajo con Bomberos— buscarán determinar si hubo fallas mecánicas, de mantenimiento o de procedimiento operativo.







