Se despegan todos: el presidente de Bolivia niega vínculos con Fernando Cerimedo

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, negó que el consultor político argentino Fernando Cerimedo haya sido su asesor personal y afirmó que nunca tuvo autorización para representar a la Presidencia, al Gobierno o a su familia. La aclaración se produjo después de la detención del argentino por un presunto intento de feminicidio contra su ex pareja, la abogada y operadora política Nadia Beller.

En un mensaje difundido por la Presidencia boliviana, Paz aseguró que "jamás tuvo la autorización" para representar al Ejecutivo y sostuvo que entre ambos nunca existió una relación laboral directa como la que mantienen los funcionarios designados por el Gobierno. "El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia. Las representaciones institucionales se hace a través del mandato institucional, como puede ser un ministro, viceministro, como puede ser un delegado presidencial. No hay asesores principales", afirmó el mandatario.

Fernando Cerimedo desde su detención

Paz también negó que existiera un contrato con el consultor argentino. "Nunca hubo un contrato" o una "relación de trabajo directa" con Cerimedo "como la que se puede llevar adelante con ministros, viceministros o delegados presidenciales", sostuvo. La relación entre ambos quedó bajo cuestionamiento después del encarcelamiento de Cerimedo. El ex mandatario boliviano Evo Morales y el vicepresidente Edmand Lara señalaron que el argentino fue asesor personal de Paz.

Ante esas acusaciones, el presidente explicó que Cerimedo llegó a Bolivia durante las elecciones generales de 2025 con el objetivo de trabajar con otros candidatos presidenciales. Después de que Paz obtuvo el primer puesto en la primera vuelta, se produjo un contacto para que el consultor colaborara con su campaña de cara al balotaje.

UNA FORTUNA EN CRIPTO

Leonardo Roca, senador de Libre, reveló este martes que, a partir de un rastreo realizado sobre información extraída del celular del empresario argentino, identificó códigos que, según su análisis, corresponderían a una billetera digital conocida como "cold wallet" y que estaría conectada a una red de cuentas, una de ellas millonaria.

Roca explicó a Urgente.bo que su investigación comenzó a partir del informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), elaborado tras la extracción forense de información del celular de Cerimedo. Según el legislador, en una de las imágenes extraídas del dispositivo apareció una serie de códigos que posteriormente fueron rastreados e identificados por él como correspondientes a una billetera digital.

Cerimedo recibiendo el premio "Consultor Político del año" en la Gala Hispana Wall Street

"El Ministerio Público hace el desdoblamiento del celular del señor Cerimedo y muestra la imagen del 13 de agosto donde indicaba una imagen de un mensaje de texto (...) Al lado de ese mensaje indicaba otro mensaje, Sala 3 de Audiencia, Adrián Lema. Y abajo de ese mensaje figuraba en una nota de texto del 12 de agosto donde había una serie de códigos. Esos códigos empecé a investigarlos y pertenecían justamente a una billetera fría, lo que se denomina una 'cold wallet' en términos de criptomonedas", dijo el legislador.

De acuerdo con su análisis, la billetera que vincula con el celular de Cerimedo habría registrado movimientos por US$ 44.100 hacia 46 destinos distintos durante los últimos seis meses y actualmente tendría un saldo de $us 9,33.

"En las próximas horas están trabajando en un memorial. Voy a dar a conocer estas pruebas al fiscal que está llevando la causa en la ciudad de La Paz en el tema de enriquecimiento ilícito. Vamos a poner a disposición, tomando en cuenta el informe oficial ya del IDIF, para que, con las pruebas que estemos aportando nosotros, nos vamos a convertir en parte, nos vamos a adherir a la denuncia".



















