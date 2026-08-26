De las críticas en Animales Sueltos a la defensa de la motosierra: Fantino defendió el pluriempleo y el ajuste

Lejos parecen haber quedado las noches en las que Alejandro Fantino criticaba el ajuste del gobierno de Alberto Fernández y se mofaba de que habían prometido asado y finalmente llenaron las heladeras de polenta. La actual versión del periodista deportivo, acomodado de forma entera en la estructura comunicacional del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA), es una sombra de esas posturas críticas al punto de que ahora se destaca por ser un militante de la motosierra y un comentarista que defiende el pluriempleo sin ponerse colorado.

Durante un largo monólogo que dejó en su programa del canal de streaming Neura, que cuenta con el apoyo de la estructura comunicacional libertaria, Fantino se refirió al hecho de poder ver "el sol", en un sentido aplicado a las verdades que la sociedad se negaba a entender. "El sol incluso es darme cuenta cómo en la mayoría de los países que uno visita lamentablemente los servicios cuestan", señaló.

"Me costó entender lo que me contó Agustín sobre la hija que vivió en Barcelona que no dormía con el aire acondicionado en pleno verano todas las noches. Te cuesta. Mantener prendida la losa radiante si tenés. Las cosas cuestan. Nada es gratis", sostuvo el periodista, en un discurso que recordó al ex titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Javier González Fraga, cuando en mayo de 2016 dejó su famoso discurso acerca de que a la población le "hicieron creer" que podía comprar cosas caras e irse de viaje al exterior.

En aquella oportunidad, Fraga pronunció esas palabras porque era un funcionario del Gobierno de Mauricio Macri que condujo el país hasta 2019. Aunque en el caso de Fantino no tiene ningún cargo -al menos de manera pública-. Sus definiciones son, en ese sentido, una expresión intencional de militar el ajuste, el hambre y, como demostró tras la comparación con Barcelona, el pluriempleo.

Fantino entrevistó a Javier Milei por más de cuatro horas en su canal de streaming.

"Tal vez te tenés que dar cuenta fuera de caverna que no alcanza con un solo trabajo. El otro día estaba viendo un informe de un youtuber en el Mundial le hizo una nota a argentinos que habían llegado a Miami. Uno era dueño de un restaurante y le dijo: 'acá he tenido médicos meseros. Trabajan de médicos pero, porque querían comprar un auto o hacer una remodelación de la casa, hacían un extra. Los he tenido acá de meseros y he tenido un encargado que era ingeniero'", recordó Fantino.

"Acá, ves un médico que hace un extra y es 'así está la Argentina: un médico haciendo un extra'. Acá alguien tiene dos trabajos y dicen 'y mirá cómo hizo mierda el país que hay gente que tiene que tener dos trabajos'. En el mundo se tienen dos trabajos. En el mundo, cuando la gente quiere tener un salto cualitativo en su vida, profesional o económica, hace un esfuerzo y va por más", justificó el periodista. "Por ahí se vive mal en el mundo. Pero eso es ver el sol", cerró.

Javier Milei celebra la motosierra y sus periodistas amigos defienden el ajuste.

El programa político Animales Sueltos que mantuvo durante años en la pantalla de América TV siempre contó con el mote de ser un producto cargado de "operaciones". Sin embargo, el nivel de críticas contra el oficialismo se mantuvo de la mano de distintos periodistas que fueron parte del ciclo, que también contaba con extensas entrevistas que realizaba el conductor. En la actualidad, lejos parece haber quedado esa perspectiva. Ahora, evidentemente, la "onda" es militar el ajuste y la austeridad de quienes no llegan a fin de mes.