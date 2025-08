De cantar a escondidas al escenario de La Voz Argentina: la historia de Flor Ibarra, una voz tímida que se animó a brillar

A veces los sueños no necesitan un gran escenario para empezar: alcanza con una habitación compartida, una hermana insistente y una voz que, aunque tímida, quería salir. Así empezó la historia de Flor Ibarra con la música. Antes de llegar a La Voz Argentina, donde el pasado lunes quedó eliminada tras una batalla reñida, su camino había sido de silencios, constancia y mucho corazón.

Tenía apenas ocho o nueve años cuando empezó a cantar, pero no fue sino hasta los trece que decidió tomarse el arte en serio. "Recién me puse a tomarlo más profesionalmente y estudiar y conocer el instrumento a los trece", cuenta la ex participante, con una claridad que parece venir del camino recorrido. Hasta entonces, la música era un juego íntimo: "Solo cantaba con mi hermana y me iba jodiendo hasta que ella me insistió mucho para que me animara y le cantara por lo menos a mis papás, porque ni a ellos me animaba a cantarles". Pero una vez que lo hizo, no hubo vuelta atrás: "Jamás frené, pasé por muchos profes, academias, cursos... y bueno, acá estamos hoy".

De cantar a escondidas a brillar en el escenario: Flor Ibarra conquistó al público de La Voz Argentina

De los 17 a los 20 años estudió canto en la academia Asia. Y en enero, antes del casting para el programa, decidió invertir todo en su pasión: viajó sola a Nueva York para un curso intensivo de tres semanas. Para costearlo, dio clases de español a extranjeros: "Hice un EP de canciones y tenía que bancarlo de alguna manera", recuerda. A su regreso, mientras se debatía entre seguir enseñando pero esta vez canto o meterse de lleno en lo que más amaba, llegó el llamado que cambiaría su año: "Cuando ya tenía dos alumnos es cuando me llega el llamado y lo sentí medio como una señal", cuenta sobre la propuesta que recibió de la producción de Telefe.

La Voz Argentina, un sueño agridulce

Ese llamado fue el inicio de un proceso largo y secreto, que culminó con su presentación en las audiciones a ciegas de La Voz Argentina 2025, donde interpretó Ya no vuelvas, de Ke Personajes, La K'onga y Luck Ra. Justamente fue él, Luck Ra, el único coach que se dio vuelta: "Desde el primer momento que lo conocí, me sentí muy cómoda. Siento que ya sin conocerlo te das cuenta que es una gran persona con mucho carisma", dijo sobre su coach. Y agregó: "Hizo que el team fuera una fiesta todo el tiempo y haya mucho compañerismo. Se sentía como uno más de nosotros y eso está buenísimo".

Luck Ra confió en Flor Ibarra en las audiciones a ciegas

Desde que recibió el llamado el 28 de marzo, Flor se sumergió en una etapa de espera y preparación. "Fue un montón. Se me pasó muy rápido, a la vez muy lento. O sea, ahora que ya pasó todo, e igualmente yo siento que de alguna manera sigue sucediendo porque la repercusión sigue y hasta esta posibilidad de regreso, y uno sigue como trabajando para eso". Frenó las clases, entrenó su voz, afinó su interpretación y cultivó la conexión emocional con cada canción.

Pero lo más difícil, admite, fue contener la ansiedad: "Fue tanto tiempo el que me tuve que armar de paciencia y calmar la ansiedad", recuerda y continúa: "Fue también todo un aprendizaje por ese lado... fue complicado... pero bueno, hermoso". Mientras ensayaba a puertas cerradas, también soñaba despierta: con que se dieran vuelta, con mostrarse, con hacer lo que ama ante todo el país. Y aunque esa etapa ya quedó atrás, para Flor el camino sigue: la música no se detiene.

Así ensayaban su batalla Flor Ibarra y Camila Rizo

La prueba más difícil llegó en las batallas, cuando le tocó enfrentarse a Camila Rizo, una amiga que se ganó durante el reality: "Desde el día uno conectamos y fuimos amigas, y cuando nos tocó juntas... debo decir que nos lo esperábamos porque somos un poco parecidas y cantamos del mismo género. Sin dudas eso fue lo más difícil", confiesa. Compartieron escenario con Perdonarte ¿para qué?, una cumbia que hizo bailar a más de uno, pero que terminó con la eliminación de Ibarra. Lejos de quebrarse, ella sintió paz: "Mi familia, mis amigos... todos estaban tristes, indignados. Y yo estaba muy contenta, no lo entendían. Pero yo estaba muy agradecida hasta donde había llegado y sobre todo de poder haber demostrado todo lo que tengo para dar", recuerda.

Las redes sociales estallaron de apoyo, y es que tras su eliminación muchos hablaron de "robo" y pidieron justicia al pensar que ella debía continuar en la competencia. Pero Flor se mantuvo firme en su generosidad: "La palabra 'robo' es muy fuerte... quizás era simplemente que las dos nos lo merecíamos".

Y aunque el paso por el programa principal llegó a su fin, la historia de Flor en La Voz podría continuar. El mismo lunes 28 de julio, al final de las batallas, comenzó El regreso, el repechaje que se emite exclusivamente por streaming a través de Luzu TV y Streams Telefe, los lunes y miércoles a las 23.15. Un formato más íntimo y relajado, pensado para el público digital. Para ella, una segunda oportunidad más que soñada.

Con miles de seguidores que la conocieron gracias al programa, la joven hoy se enfoca en seguir compartiendo su música: "Uno no sabe lo que se siente hasta que lo vive", admite sobre el cariño que recibe. Y aunque también hubo críticas, supo encontrar equilibrio: "Quizás de cien comentarios hay uno malo y uno se encasca con ese. Aprender a no darle tanta importancia y quedarse con lo bueno, que es un montón".

Flor Ibarra se mostró contenta por su paso por La Voz Argentina y orgullosa de que su amiga ganara la batalla

Ahora planea lanzar nuevas canciones, volver a La Voz Argentina y cumplir su mayor anhelo: "Mi gran sueño también es tener mi grupo de cumbia", dice con una sonrisa. Entre sus referentes menciona con admiración a Rodrigo Tapari: "Lo tengo en un Vision Board. Tener la posibilidad de hablar con él, cantar con él, sería un sueño cumplido". A esa lista se suman Eugenia Quevedo y Karina, "La Princesita", quien conduce El regreso: "Por eso también el regreso para mí es más que soñado. Ya intentarlo para poder cantarle a ella".

Y a quienes sueñan como ella, Flor Ibarra les deja un mensaje lleno de esperanza: "Que lo intenten, que con intentar no se pierden nada, que vayan tranquilos. Que se preparen bien también, obvio. Que no se lo tomen a la ligera porque es algo muy intenso y es una responsabilidad muy grande estar en este programa. Pero sobre todo, que no pierdan el foco que es el amor que le tienen a la música. Porque es muy fácil desviarse de eso con todo lo que sucede alrededor... pero si mantienen ese foco, van a poder".