La Voz argentina
La Voz Argentina bajo la lupa: la filtración de los finalistas destapó la mano negra de la producción

Se habrían grabado 4 posibles finales, y el ganador se enteraría el mismo día de la final junto a la audiencia.

23 Septiembre de 2025 12:56
Nico Occhiato, conductor de La Voz Argentina
La Voz Argentina está siendo un éxito sin dudas y es que las historias de los participantes atrapa por completo a la audiencia al igual que el talento vocal y artístico de cada uno: mientras algunos participantes enternecen con su timidez, algunos se comen el escenario con su personalidad. En este contexto, se filtraron los nombres de los cuatro finalistas y generaron revuelo en las redes sociales.

El programa conducido por Nico Occhiato ya había sufrido filtraciones en sus anteriores ediciones y este año no fue la excepción. En el stream Ya fue Todo, Barbie Gyalay dio a conocer el nuevo rumor, y recordó a los usuarios lo que había ocurrido en el 2021, cuando también se filtró la final, explicó que hay un ganador por equipo, que se disputará el premio final, y se grabaron los posibles cuatro finales. 

Revelaron que los coaches de La Voz ya habría elegido sus finalistas
"Los finalistas serían Alan Lez por Lali Espósito, Nicolás Behringer de Luck Ra, Eugenia Rodríguez por el team Miranda. Y acá hay polémica", comenzó nombrando la periodista. Los tres primeros son de los más queridos por los usuarios, debido a sus historias de vida o talento frente al escenario. 

Sin embargo, a esta lista, se agregaría una participante del equipo de Soledad, que fue salvada en diversas ocasiones, y casi pasó por todos los teams. Se trata de Valentina Otero, la supuesta última finalista.

Tras la filtración de los finalistas, Barbie Gyalay reveló nueva información y la producción habría realizado algunos cambios para que la final no sea la difundida: la promesa de Soledad Pastorutti no sería Valentina Otero sino Milagros Amud, la joven que enloqueció al público con su voz tanguera.

Sin dudas la final de La Voz Argentina quedó manchada por la falta de transparencia en los votos y la filtración de los finalistas. Esto se sumó a las diferentes denuncias de acomodo, los reclamos de los participantes eliminados y a las dudosas votación de los coaches en la nueva instancia del certamen.

