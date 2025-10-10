Alan Lez, el showman de La Voz que conquistó al público con su alegría y talento: "Al miedo hay que usarlo como impulso"

Desde su primera aparición en La Voz Argentina, Alan Lez fue un torbellino de energía. Su versión de Prisionero, de Miranda!, no sólo sorprendió al jurado, sino que marcó el inicio de un recorrido que lo llevó a la final del certamen dentro del team de Lali Espósito. Con impronta escénica, sonrisa permanente y una personalidad que desborda carisma, se convirtió en uno de los artistas más comentados del programa.

"Antes de La Voz, era un artista que estaba intentando ver cómo resonar un poco más en la gente", recordó, y continuó sobre su comienzo en el mundo artístico: "Siempre me gustó hacer mucho contenido en redes sociales, componer canciones y mostrarle a la gente el proceso en TikTok, en Instagram. Y un poco mostrar también mis inseguridades con eso, con el camino independiente de hacer música. Sigo siendo eso, solo que con una experiencia muy linda encima, que me la estaba dando el programa".

Alan Lez comenzó su carrera en La Voz Argentina en el Team Lali

Esa búsqueda lo acompañó desde chico. Su conexión con la música nació mirando videoclips de los '80 y '90 que su papá le compraba: "Veía cómo los artistas se desarrollaban y dije: 'me re gustaría hacer esto'. Siento que ahí fue el quiebre ", confesó.

Un showman en esencia

Durante su paso por el programa, Alan se destacó por algo más que su voz. Cada gala fue un espectáculo: bailes, gestos, outfits y una presencia magnética que lo diferenciaban del resto. Lejos de considerarse un artista terminado, Alan veía su carrera como un proceso de descubrimiento: "Siento que la voy descubriendo, porque es un camino que uno va generando a medida que vas teniendo distintas experiencias. Uno nunca deja de explorarse. Uno busca ese diferencial, sonar a uno mismo, y eso es una búsqueda constante".

Y si algo lo distinguía en el escenario, era su manera de "servir show". Lo sabía y lo disfrutaba: "Servir show en la vida... puede ser, tal vez", dijo entre risas. "A veces hago cosas por la anécdota. Lo divertido es dejarles también una sensación, un algo a la gente. Para mí, la meta siempre es que la gente esté entretenida. Entretener a la gente en su casa, sobre todo".

Esa filosofía lo acompañó incluso en los momentos más difíciles de La Voz: "Lo más desafiante fue encontrar el equilibrio entre hacer lo que me gusta y entender que eso lo estaba viendo un país entero. Aprendí que todo lo que uno hace o dice repercute en la gente y eso te da un nivel de responsabilidad y respeto hacia el público", reflexionó.

Alan Lez y su manera de servir show: "Para mí, la meta siempre es que la gente esté entretenida"

Como suele pasar con los artistas que generan impacto, su nombre se volvió tendencia en redes. "Yo no paro de buscarme", admitió, y contó que solía tipear su nombre en redes sociales, sobre todo en X: "Me entretenía leer lo que decía la gente, entender su punto de vista. Hay comentarios que no les doy relevancia, pero entiendo que lo que ven es lo que estoy mostrando".

Sin embargo, también aprendió a manejar los comentarios negativos. "Obviamente, hay muchos comentarios que no les doy relevancia, porque son más de odio hacia uno, pero entiendo que lo que ve la gente es lo que estás mostrando. Y eso también es parte de esta experiencia".

En tiempos en que las redes sociales amplifican cada gesto y cada palabra, Alan Lez demostró que también podía convivir con la exposición desde un lugar sano y maduro: "Siento que la opinión popular de la gente es algo que todos tenemos que, de alguna u otra forma, tomarla o darle un cierto grado de importancia, sea bueno o malo", reflexionó. Con naturalidad, reconoció que las miradas del público —sean aplausos o críticas— forman parte del juego y, lejos de angustiarlo, lo impulsan a seguir creciendo como artista.

Alan Lez: "Lo más desafiante fue encontrar el equilibrio entre hacer lo que me gusta y entender que eso lo estaba viendo un país entero"

Esa madurez también se tradujo en su manera de pararse en el escenario. "A mí, lo que me deja tranquilo es que yo a la gente le estoy ofreciendo lo que más me gusta hacer, que es cantar, ofreciéndole el mejor show que pueda, y con la mente tranquila de que sé que hay gente que les va a gustar y gente que no le va a gustar, y es super-razonable", aseguró. En esa frase se resumía su filosofía: autenticidad, respeto y entrega total. Porque si algo distinguía a Alan, era que, cada vez que pisaba el escenario, lo hacía con la convicción de que la música también podía ser una forma de agradecimiento al público.

Incluso recordó con cariño cuando fue tendencia: "El último tuit de Lali mencionándome, diciendo que estaba muy orgullosa de mí, fue lo más lindo que pude haber leído en Twitter este último tiempo. Se armó un fandom muy lindo, lleno de amor. Y los memes, siento que los memes son lo que más me llenan de vida".

El reconocimiento también vino de la mano de su coach, Lali Espósito, quien le dejó un consejo que Alan Lez guardó como un tesoro: "Me dijo que sea auténtico, que me escuche constantemente en lo que quiera ser. Estamos rodeados de tanta materialidad... lo importante es seguir siendo uno mismo. Eso me lo quedo para siempre. Siento que eso ella lo fomenta mucho. Uno genera afinidad con ella y son valores que transmite".

Alan Lez se lleva los mejores consejos de su coach, Lali Espósito

Y no solo La Ligera lo marcó. Alan también se sintió acompañado por los Miranda!: " Siempre les digo que son mamá y papá pop . Me apadrinaron un poco después de haber interpretado su canción Prisionero. Todos los jurados me dieron confianza, me hicieron notar que esto que estoy haciendo está bueno y a alguien le gusta".

El futuro después de La Voz

Mirando hacia adelante, el joven cantante tomó muy en serio las palabras de Ale Sergi, quien aconsejó a los finalistas aprovechar el momento para proyectarse más allá del programa. Inspirado por esa idea, Alan ya pensaba en lo que venía: los shows de verano, los encuentros con su fandom y la posibilidad de seguir construyendo una carrera sólida.

Con los aplausos aún resonando, su paso por La Voz fue solo el comienzo; Alan lo sabía y se preparaba para lo que sigue: "De acá en adelante es donde más hay que laburar. Hay que aprovechar la exposición, disfrutar y ser agradecido. Si la gente en unos meses no se acuerda de mí, al menos les regalé un momento de alegría. Y los que quieran seguir conmigo, espero que me acompañen en el camino". Cuando BigBang le preguntó cómo le gustaría ser recordado, no dudó ni un segundo: "Como el que sirvió un poquito de show".

Alan Lez se prepara para una etapa: "De acá en adelante es donde más hay que laburar"

Y para quienes sueñan con animarse a cantar, el participante del Team Lali dejó un mensaje que resume su historia: "Que se animen. El miedo hay que usarlo como impulso. Yo abrazaba mucho el miedo antes de entrar a La Voz, y una vez que me animé, las cosas empezaron a fluir. Hay que hacerlo, sin miedo ".

En una edición del reality de cantantes marcada por el talento y la emoción, Alan Lez se consolidó como mucho más que un finalista: se transformó en un símbolo de autenticidad, entrega y pasión. Su paso por el escenario fue una lección de valentía y arte, una invitación a disfrutar, a sentir y a animarse sin miedo. Con cada nota, cada gesto y cada mirada, demostró que los sueños no se negocian: se construyen con verdad. Y si algo dejó claro su recorrido, es que La Voz Argentina descubrió a un gran cantante y a un artista completo que ya conquistó al público con una energía imposible de olvidar.