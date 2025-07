¡La mejor batalla al ritmo de Elvis! El duelo que enloqueció a las redes y catapultó al posible ganador de La Voz Argentina

Una noche explosiva, llena de música, emociones y hasta un poco de Las Vegas, sacudió este martes el estudio de La Voz Argentina. El reality de Telefe, que arrancó esta semana su esperada fase de Las Batallas, vivió un momento tan encendido como el tema que sonó: Burning Love, de Elvis Presley. Y en el centro de la escena, una vez más, estuvo Lali Espósito, aunque esta vez no como protagonista solista, sino como la coach de dos participantes que la rompieron en el escenario: Alan Lez y Pablo Cuello.

La dinámica de esta etapa es clara: dos integrantes del mismo equipo se enfrentan cantando el mismo tema. Uno gana, el otro queda eliminado... o no tanto. Porque este año, como novedad, los coaches pueden elegir que pasen los dos a la siguiente instanciam, siempre y cuando después eliminen en otra Batalla a otros dos participantes para compensar, y también pueden usar el beneficio del "robo": salvar al eliminado y sumarlo a su propio equipo. Y eso fue exactamente lo que pasó con Pablo Cuello, en lo que terminó siendo uno de los momentos más vibrantes y celebrados del certamen hasta ahora. De hecho, Lali lo celebró más que un gol de Lionel Messi en el Mundial.

"La Batalla" viral de La Voz Argentina

Desde que sonaron los primeros acordes de Burning Love, el estudio se transformó. "Sentí que estábamos en un hotel de Las Vegas mirando este show. Tremendo", lanzó Nico Occhiato, conductor del ciclo. El jurado estaba fascinado. Ale Sergi no escatimó en elogios: "Fue muy parejo y brillante lo de los dos. Me parece que se favorecieron". Juliana Gattas, su compañera en Miranda!, completó: "Me encantan los dos juntos, separados y todo, pero sí nos sorprendió mucho esta voz nueva que apareció".

Soledad Pastorutti fue directa: "Estuvo espectacular. Ya ni reparamos en cómo cantaron. Increíble chicos, los felicito". Y luego apareció uno de los momentos más divertidos: la intervención de Luck Ra. "Nunca pensé que un tema de Elvis, que ni siquiera sé qué dice, me diera tantas ganas de enfiestarme en este momento. Tengo ganas de salir de joda, tengo ganas de revolear la mesa... Me encantó", lanzó el cantante entre risas, desatando aplausos en el estudio.

La difícil decisión recayó, entonces, en Lali. Y la cantante no se escondió. "Esto acaba de definir qué es una batalla en La Voz Argentina", dijo conmovida luego de ir a abrazar a los dos integrantes de su equipo. "Siento que los dos lucieron. No podría decir quién lo hizo mejor. Tener que elegir a uno me parece letal". Tras unos segundos de suspenso, se inclinó por Alan Lez: "Vamos a seguir trabajando juntos con este artista que siento que nos va a seguir sorprendiendo. Y ese artista es Alan".

Parecía que Pablo Cuello se despedía. Pero no. Cuando apenas se retiraba del escenario, los coaches de Miranda! activaron el pulsador: "Ahora es nuestro. No se podía ir", dijo Ale Sergi. Juliana festejó con un grito de euforia total: "¡Qué alegría!". La reacción de Lali fue pura fiesta. Se subió a su sillón, exclamó "¡Te robaron, Pablo! ¡Me encanta este programa!" y no dudó en unirse al festejo. "¡Arriba, Pablito! Qué bien, compañeros. Qué bien. Se llevan esta joya", cerró mientras abrazaba a todos.

Peroi las redes tampoco se quedaron atrás. Si bien la totalidad de los fanáticos elogió el poder de la voz de Cuello, similar a la de artistas del nivel de Frank Sinatra o el propio Elvis Presley, fue sin dudas Alan Lez quien se robó todas las miradas al convertir el famoso tema del cantante estadounidense en propio. Desde su aparición en las audiciones a ciegas, cantando Prisionero de Miranda!, este chico de gran carácter escénico demostró que es un artista de gran talla.

Y así lo manifestaron cientos de internautas en X, donde elogiaron la simpatía y performance de Lez. Incluso, muchos se animaron a afirmar que fue gracias a él que Pablo Cuello, un poco más tímido si se quiere a la hora de cantar, se liberó arriba del escenario. Así, en una sola noche, hubo talento, emoción, giros inesperados, Elvis, Las Vegas y una Lali desbordante de alegría. La Voz Argentina demostró por qué sigue siendo uno de los grandes fenómenos de la televisión actual: porque cuando todo se alinea, un simple duelo musical puede convertirse en un show inolvidable y mencionado hasta el hartazgo a través de las redes sociales.