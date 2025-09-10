El resentimiento de una ex La Voz: ventiló la interna de Telefe y explotaron las redes

Sin dudas, La Voz Argentina es uno de los mayores éxitos televisivos del momento. Pero no sólo el talento de cada participante da que hablar sino las internas que surgen como en todo reality show. En este contexto, aumentó la polémica por los arreglos en el programa y fue Bianca Calabrese, ex participante del Team Lali, quien se fue de boca contra la producción.

La joven conquistó a Lali Espósito en las audiciones a ciegas pero quedó fuera de competencia cuando en las batallas se enfrentó a Jaime Muñoz. Si bien se despidió con la mejor de las ondas de su coach, lo cierto es que guardó cierto resentimiento y lo sacó a la luz en medio de una sala de teatro en una obra de stand up.

Bianca Calabrese perdió en la batallas de La Voz contra Jaime Muñoz

En las últimas horas se viralizó un video de Bianca en X durante el show de Julián Bellese: "Yo soy cantante", contó en una interacción con el comediante, lo que dio pie para contar que participó en La Voz Argentina: "Yo empiezo a ventilar aca", anticipó. "Yo este año estuve en La Voz, pase un par de rondas pero bueno, como está medio armado y cosas así...", atacó directamente a Telefe y dejó entre ver que su eliminación no fue por talento ni decisión de la propia Lali.

"Ey, ey, ey con Telefe no", intentó frenar el anfitrión de la noche pero fracasó: "Síganme en Instagram", aprovechó la oportunidad y siguió ventilando que quedó eliminada al competir con Jaime, ya que la producción decidió que canten a dúo un folclore, el fuerte del joven dejando en desventaja a ella.

Para ser un poco más picante Julián consultó si consideraba justo que haya perdido: " No voy a opinar de eso ", contestó Bianca entre risas dando a entender que ella debió seguir esa noche. Cabe resaltar que el nombre de Jaime logró ser tendencia en redes sociales ya que compró a la audiencia con su timidez y su guitarra.

El fragmento se viralizó en cuestión de minutos y los cibernautas cuestionaron la actitud de Bianca Calabrese, y es que en lugar de aprovechar la oportunidad de La Voz Argentina decidió exponer la mano negra de la producción: "Que feo casting hicieron este año y no precisamente por la voz o el talento sino por el nivel de resentimiento que tienen los que se van" o " Me destruye que ella crea que perdió por acomodo y no porque Jaime es un niño que mientras tiraba patadas y criaba los primeros meses de su bebé, le enseñó lo que es servir show".