La Sole y un mensaje que causó lágrimas y ovaciones: "No perdamos el diálogo con nuestros mayores, son vida para nosotros"

La primera noche de Batallas en La Voz Argentina 2025 dejó una de las escenas más emotivas de la temporada. Fue un momento de profundo respeto, sensibilidad y homenaje a la experiencia: tras la interpretación de "Cuando un amigo se va", Soledad Pastorutti se quebró en vivo y dedicó un descargo conmovedor en defensa del valor de las personas mayores en una sociedad que, según señaló, parece haber perdido el vínculo con sus raíces. El dúo que subió al escenario -Rogelio Posat y Oscar Burgos Espinoza, del team de La Sole- interpretó la inolvidable canción de Alberto Cortez con una carga emocional tan intensa que conmovió a todos los presentes.

El jurado entero se puso de pie. Las lágrimas brotaron, tanto en el programa como en las redes sociales, y las palabras, en muchos casos, se hicieron nudo en la garganta. Juliana Gattas, coach del programa, fue la primera en reaccionar: "Gracias por cantar esta canción, por sentirla como la sintieron, por traer emociones que hoy no se ven tanto. Me partieron al medio", dijo visiblemente movilizada. Pero el punto culminante de la noche llegó con las palabras de Soledad.

Con la voz quebrada y los ojos vidriosos, se dirigió a los participantes -y, en realidad, a toda la audiencia- con un mensaje que resonó como una contundente advertencia y una invitación a la reflexión: "Quiero decirles que yo respeto y valoro mucho, y esto lo digo con mucho respeto y cariño, a mis mayores. Yo aprendo, hasta el día de hoy, de mis mayores. Y es una cosa que, lamentablemente, la sociedad de hoy se ha perdido. Vivimos tan rápido. Se perdió este diálogo del nieto con el abuelo, ¿no?,

La cantante de Arequito advirtió que siente que se ha perdido la sobremesa con la familia y compartió incluso parte de su vida familiar para subrayar la importancia del legado generacional: "Yo la sigo manteniendo con mucha firmeza. Mis hijas conocieron mucho a mis abuelas, a sus abuelos los disfrutan. No perdamos eso, porque ustedes son vida para nosotros. Ustedes que están viendo la vida desde otro lugar, con otra trayectoria".

Rogelio Posat y Oscar Burgos Espinoza, del equipo de La Sole

El mensaje tomó aún más fuerza cuando Pastorutti valoró el momento musical no solo desde lo artístico, sino desde lo vivencial: "Lo que acaban de hacer es darnos una lección, porque ustedes no vinieron a cantar acá. Ustedes no vinieron a demostrar lo bien que cantaban. Ustedes vinieron a demostrarnos que letras como estas solamente las pueden cantar personas que han sabido vivir y que han tenido golpes en la vida. Eso es lo que pasó esta noche".

El público aplaudió conmovido. La Sole cerró su intervención con un agradecimiento que trascendió lo televisivo: "Quiero agradecerles de corazón este ejemplo que nos dan, esta lección de vida que tanto nos hace falta a los más jóvenes, creo que a la sociedad toda". La decisión fue difícil. Pastorutti eligió que fuera Rogelio Posat quien siguiera en su equipo, lo que significaba la eliminación de Oscar Burgos Espinoza.

El participante, de gran humildad, agradeció la experiencia: "Estoy contento y muy agradecido de lo que viví acá. Aprendí muchas cosas". Pero cuando ya parecía que todo había terminado, ocurrió el giro inesperado: Lali Espósito, con un golpe de emoción y estrategia, apretó el botón rojo para hacer el primer "robo" de la temporada y sumar a Oscar a su equipo. Subió al escenario para abrazarlo y le dijo: "Tú no te vas nada. Necesito seguir escuchándote cantar, y toda la Argentina necesita seguir escuchándote. Sos lo más grande". El gesto fue celebrado por Soledad, quien valoró la decisión de su compañera y celebró que Burgos Espinoza tuviera una segunda oportunidad.